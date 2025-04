Un medicament folosit de o mulțime de oameni îți poate scurta viața cu aproape 6 ani. Avertismentul specialiștilor

O pastilă folosită pentru o problemă care afectează o mulțime de oameni ar putea scurta viața cu până la șase ani, avertizează medicii, după un studiu care a descoperit un risc de mortalitate crescut semnificativ în rândul persoanelor care o folosesc.

În zilele noastre, există o mulțime de trucuri pentru un somn mai bun, însă dacă acesta întârzie să apară, rămâne mereu soluția clasică: somniferele.

Există mai multe tipuri de somnifere eliberate pe bază de rețetă, care ajută o persoană să se relaxeze și să devină somnoroasă. Cele mai comune sunt benzodiazepinele și antihistaminicele, care stimulează semnalele ce indică creierului că este timpul să se „închidă” pe timpul nopții. Dar, ca în cazul oricărui medicament, și somniferele vin cu efecte secundare, de la somnolență în timpul zilei până la probleme de concentrare, scrie parade.com.

Deși majoritatea efectelor secundare ale somniferelor sunt temporare, acum pare să existe unul cu impact mult mai serios. Cercetări publicate în jurnalul Sleep Health (Elsevier) au descoperit o legătură între utilizarea somniferelor și riscul crescut de deces prematur.

Ce a descoperit studiul

Autorii studiului au analizat riscul de mortalitate și speranța de viață a 484.916 persoane (vârsta medie de 40,3 ani, peste jumătate femei), în perioada 1994–2011. Participanții au fost chestionați despre calitatea somnului, durata somnului și utilizarea somniferelor.

Testele medicale au exclus eventuale afecțiuni preexistente care ar fi putut influența riscul de deces prematur. În funcție de programul lor de somn, oamenii au fost împărțiți în patru categorii: somn extrem de scurt (mai puțin de 4 ore pe noapte); somn scurt (4-6 ore pe noapte); somn mediu (6-8 ore pe noapte); somn lung (peste 8 ore pe noapte).

Cei care nu foloseau somnifere și dormeau regulat între 6 și 8 ore pe noapte aveau cel mai mic risc de mortalitate, comparativ cu cei care dormeau mai puțin de 4 ore sau mai mult de 8 ore. Însă un aspect interesant a fost că persoanele care dormeau tot între 6 și 8 ore, dar luau somnifere, aveau un risc de mortalitate cu 55% mai mare decât neutilizatorii.

„Rezultatele noastre sunt, cel puțin, șocante. Mulți oameni se bazează pe somnifere ca să poată adormi, așa că este un șoc să aflăm că acestea pot mai mult decât să dubleze riscul de mortalitate,” spune Dr. Yu Sun, medic și cercetător la Spitalul En Chu Kong din Taiwan, care a condus studiul, într-un comunicat de presă.

Autorii au mai observat că utilizatorii de somnifere au o speranță de viață mai scăzută decât neutilizatorii: la bărbați, cu 5,3 ani mai mică, iar la femei, cu 5,7 ani mai mică. De asemenea, utilizatorii de somnifere aveau o rată mai mare de decese cauzate de cancer comparativ cu cei care dormeau 6-8 ore pe noapte fără somnifere.

Cum afectează somniferele riscul de mortalitate

Oamenii de știință din domeniul somnului nu știu sigur dacă somniferele sunt direct responsabile de creșterea riscului de deces. Dr. Emma Lin, medic pneumolog și specialist în medicina somnului la ReadyO2, afirmă că persoanele care au nevoie de somnifere în fiecare noapte au, de obicei, și alte probleme de sănătate, cum ar fi depresia, anxietatea sau afecțiuni respiratorii — toate asociate, individual, cu o sănătate precară și un risc crescut de deces.

Totuși, dacă somniferele sunt într-adevăr vinovate, medicii au câteva teorii despre cum s-ar putea întâmpla acest lucru.

În primul rând, multe somnifere sunt benzodiazepine (precum Klonopin sau Xanax), un tip de medicament care încetinește activitatea cerebrală. Dr. Ruchir Patel, specialist în medicina somnului și proprietar al The Insomnia and Sleep Institute of Arizona, spune că utilizarea pe termen lung a benzodiazepinelor este asociată cu probleme de memorie și scăderea concentrării. De asemenea, acestea pot modifica stările emoționale și comportamentul persoanelor.

„Aceste efecte pot contribui indirect la creșterea riscului de mortalitate, afectând funcționarea zilnică și crescând riscul de accidente, mai ales la persoanele în vârstă,” explică Dr. Patel.

De asemenea, alte cercetări au legat utilizarea benzodiazepinelor de o creștere a mortalității la persoanele sub 65 de ani.

Dr. Patel avertizează că utilizatorii de benzodiazepine au, în general, șanse cu 66% mai mari să ajungă spitalizați sau să moară. „Atunci când benzodiazepinele sunt combinate cu agoniști de receptori non-benzodiazepinici, șansele de rezultate grave de sănătate aproape că se quadruplează,” adaugă el.

Concluziile studiului

Deși rezultatele studiului sunt îngrijorătoare, există câteva limitări importante care trebuie luate în considerare înainte de a arunca medicamentele.

În primul rând, autorii au observat doar comportamentul oamenilor și cum ar putea acesta să influențeze riscul de mortalitate. Rata mai mare de deces ar putea fi cauzată de o boală nediagnosticată, nu neapărat de somnifere.

În al doilea rând, studiul s-a bazat pe amintirile participanților privind obiceiurile lor de somn, iar memoria poate fi imprecisă.

În al treilea rând, deși chestionarele au fost completate anual, doar rezultatele primei vizite au fost utilizate în calcule. Este posibil ca obiceiurile de somn și utilizarea somniferelor să se fi schimbat între timp.

Dr. Lin recomandă să discuți cu medicul tău înainte de a opri administrarea somniferelor: „Renunțarea pe cont propriu este riscantă. Anumite somnifere trebuie întrerupte treptat, altfel somnul poate deveni și mai problematic.”

El adaugă că, atunci când lucrează cu pacienții, încearcă să găsească cauza reală a insomniei: „Este stresul? Este apneea în somn, adică nu respiră corect în timpul nopții? Au probleme pulmonare care le îngreunează respirația când stau întinși? Dacă știm cauza, putem trata problema reală, nu doar să o mascăm cu o pastilă.”