Video TikToker-ul Adonis, reținut după ce l-a făcut KO pe fratele lui Rareș Ion. „Mulţi români s-au oferit să mă ajute”

Influencerul Adonis, implicat în incidentul violent din Capitală, după ce l-a făcut KO pe Darian Ion în direct pe TikTok, a declarat că s-a apărat după ce a fost jignit şi scuipat.

Tiktokerul american se apără după ce a fost implicat vineri într-un incident violent cu Darian Ion, fratele lui Rareș Ion, care a murit anul trecut în urma unei supradoze. Adonis a spus la ieșirea din secția de poliție că a fost jignit, scuipat în faţă şi atacat de mai multe ori.

În fața jurnaliștilor, el a ținut să transmită că nu e violent şi îi pare rău pentru ce s-a întâmplat.

Nu sunt un tip violent, nu l-am lovit tare. Mulţi români s-au oferit să mă ajute, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, dar nu îmi doresc ca asta să fie imaginea României la nivel internaţional.

În urma incidentului, Adonis a fost reținut și se cere acum arestarea lui preventivă.

Scandalul, transmis live pe TikTok

Scandalul a plecat după ce Darian Gabriel Ion, fratele lui Rareș Ion, ar fi fost invitat să participe la o transmisiune în direct realizată de un influencer cunoscut în mediul online drept „Adonis Live”. Într-un moment de furie, șicanat fiind, influencerul l-a lovit pe Darian, punându-l la pământ dintr-un pumn.

Un echipaj de prim-ajutor i-a acordat îngrijiri medicale lui Darian, dar, acesta a refuzat transportul la spital.

„Din primele verificări a reieşit faptul că, în jurul orei 14.00, în timp ce se afla în zona Piaţa Romană, tânărul în vârstă de 20 de ani ar fi fost contactat, prin intermediul unei platforme de socializare, de către bărbatul în vârstă de 33 de ani, fiind invitat să participe la o transmisiune video în direct. Ulterior, persoana vătămată s-ar fi deplasat în zona unui restaurant din Sectorul 1, unde l-ar fi întâlnit pe bărbatul în cauză, care realiza o transmisiune live pe reţelele sociale. În timpul transmisiunii, pe fondul unei discuţii contradictorii, persoana vătămată ar fi fost lovită cu pumnul în zona feţei”, au arătat poliţiştii.