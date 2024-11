Fulgy, fiul Clejanilor, a făcut mărturisiri despre viața sa în Dubai: „Am plecat departe de țară pentru a mă vindeca”

După ce a fost implicat în mai multe scandaluri, fiul Clejanilor a părăsit, la începutul acestui an, România. Recent, Fulgy a postat un clip pe TikTok în care a mărturisit care au fost motivele din spatele plecării sale în străinătate.

Până la această confesiune, singurele amănunte despre plecarea sa din țară au fost date de Ioniță și Viorica de la Clejani, care spuneau, în primăvara acestui an, că fiul lor a plecat la studii în Dubai, potrivit ProTV. La aproape o jumătate de an distanță, Fulgy a vorbit „cu sinceritate, din adâncul sufletului, despre drumul pe care l-am parcurs și despre realitățile pe care le-am văzut în jurul meu”.

„Simt nevoia să vă vorbesc . Am crescut pe scenă în fața reflectoarelor și am simțit cum aplauzele îți pot umple inima de bucurie. Dar ce nu ați văzut mulți dintre voi este ce se întâmplă cu întrebările și cu fricile tale când rămâi singur. Adevărul este că în spatele succesului se ascunde o luptă, o luptă pe care am dus-o nu doar cu mine, ci și cu o societatea care îți cere să fii mereu altceva decât ești. România mea, țara unde am făcut primii pași și am învățat ce înseamnă muzica și iubirea este astăzi în nerecunoscut. Văd cum tinerii sunt prinși în capcane din care nu mai pot ieși”, a mărturisit Fulgy, citat de ProTV.

Fiul Clejanilor a vorbit despre capcanele drogurilor, videochat și prostituție.

„Drogurile nu mai sunt un secret rușinos, sunt o realitate de zi cu zi, m-au înconjurat, m-au ispitit și, pentru un timp, am căzut în acea capcană, pentru că singura alinare vine dintr-o evadare iluzorie, care, de fapt, te afundă mai adânc într-un întuneric fără sfârșit. Nu doar drogurile sunt problema! Am văzut cum tinerele fete, unele pe care le cunoșteam și le respectam, au fost atrase într-o lume a videochatului și prostituției. Acest lucru nu e normal, este o încercare disperată de a supraviețui într-o țară care nu le oferă nicio altă soluție și acest lucru mă doare, pentru că văd cum valorile noastre, ale familiei, ale demnității sunt sufocate de superficialitatea și presiunile unui sistem care glorifică cine este efemer și distructiv”, a mai spus Fulgy în mesajul său de pe TikTok.

„Există un viitor chiar și când crezi și ți se spune că toate ușile sunt închise”

Fiul Clejanilor a precizat că își continuă studiile și a vorbit despre revelațiile sale.

„Nu a fost o decizie pe care am luat-o cu inimă ușoară, am plecat pentru că trebuia să-mi dau o șansă să-mi regăsesc liniștea, să-mi reîncarc sufletul și să mă redescopăr. Am avut norocul să studiez la cea mai mare universitate din lume de inginerie audio, cu nota 10, cu distincție înaltă. A fost o realizare care mi-a arătat că dincolo de tumultul interior și de lupta constantă pot să construiesc ceva mai bun pentru mine. Am redescoperit pasiunea mea și am văzut că există un viitor chiar și când crezi și ți se spune că toate ușile sunt închise”.

„Nu putem aștepta ca alții să ne salveze”

Fulgy a ținut să împărtășească și alte detalii ale experienței sale cu urmăritorii săi.

„Vreau să știți că există speranță chiar și când e greu de văzut. Că nu e rușinos să lupți cu tine, să cazi, să te ridici, să cazi, să te ridici din nou în fața influențelor negative, a presiunilor și tentațiilor. Trebuie să fim mai puternici nu doar pentru noi, ci pentru generațiile care vin, pentru cei care la rândul lor vor căuta o cale de ieșire din acest cerc vicios. Dar schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Nu putem aștepta ca alții să ne salveze, trebuie să fim noi cei care au inițiativa. Am plecat departe de țară pentru a mă vindeca, dar inima mea rămâne aici cu voi, cu România mea și sper că într-o zi țara mea va deveni locul de unde nu mai trebuie să plec, pentru a trăi o viață decentă. Unde visurile nu sunt spulberate de corupție și influențe toxice, ci sunt susținute și încurajate. Împreună putem să facem un pas înainte, să ne unim și să luptăm pentru România mai bună, pentru viitorul nostru și pentru cei care vor veni după noi. Nu suntem doar victimele unei societăți, suntem cei care o putem schimba”, a spus Fulgy.

Condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare

În 2022, Dan Constantin Fulgeraș Manole (numele real al fiului Clejanilor), atunci în vârstă de 24 de ani, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru tâlhărie, potrivit Click!.

Faptele pentru care a fost condamnat s-au petrecut în iulie 2021, după ce Fulgy a anunțat pe rețelele de socializare și a reclamat la 112 că este sechestrat la domiciliu de familie. Presa a descins în fața vilei Clejanilor, dar, la un moment dat, Fulgy și-a făcut apariția și a lovit, jignit și deposedat se telefonul mobil un reporter. Jurnalistul a chemat poliția.

Obligat să achite daune morale

Când agenții au ajuns la fața locului Fulgy îi înapoiase jurnalistului mobilul, însă fapta a fost considerată tâlhărie, fiul Clejanilor fiind nevoit să îi achite victimei și daune morale de 10.000 de lei, potrivit Click!.