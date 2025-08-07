search
Joi, 7 August 2025
Adevărul
Timișoara nu s-a sinchisit de moartea lui Ion Iliescu. Oamenii apreciază că fostul președinte a întinat idealurile Revoluției din decembrie 1989

Publicat:

Federația Române de Fotbal a decis ca la meciurile din Cupa României la fotbal să se țină un moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu, decedat marți, la vârsta de 95 de ani. Timișoara, oraș-martir, nu l-a onorat pe primul președinte al României libere.

Timișoara comemorează an de an Revoluția din decembrie 1989
Timișoara comemorează an de an Revoluția din decembrie 1989

La Timișoara, Poli și suporterii ei au ignorat momentul de reculegere. În tribune s-a strigat: „Mai bine mort decât comunist!”. Se știe că Iliescu a făcut parte din aparatul de comandă al Partidului Comunist.

La meciul dintre CS Sânandrei Timiș și SSU Politehnica Timișoara, momentul de reculegere nu a fost respectat. Potrivit martorilor oculari, arbitrul de centru a chemat cele două formații la centrul terenului, moment în care fotbaliștii lui Poli au mers în propria jumătate și au început să plimbe mingea. 

Au apărut primele imagini cu abordarea suporterilor înaintea momentului de reculegere. Poziționați într-o peluză improvizată, în mijlocul unui loc de joacă, ultrașii lui Poli se aud scandând: „Iliescu, vinovat pentru sângele vărsat”. Oamenii se refereau la sângele eroilor care a curs pe străzile din Timișoara, orașul în care a izbucnit Revoluția.

Gigi Becali l-a vorbit de bine

La Palatul Cotroceni și-a făcut ieri apariția, la căpătiul lui Iliescu, afaceristul Gigi Becali, parlamentar. Patronul de la FCSB și-a făcut cruce când a intrat în încăpere, apoi s-a îndreptat spre sicriul lui Ion Iliescu.

Excludem alea rele, cu Mineriada. Aia e adevărată. Să le spunem pe alea bune. Dacă nu era Iliescu, noi nu mai aveam capital românesc. Noi eram un fel de sclavi pe la străini. El a zis că nu ne vindem țara, ne-am mișcat și noi, românii, ne-am făcut oameni de afaceri și ne-am luat țara. Primul avion privat în România, Soros. Nu era Iliescu, vindeau toată țara! E normal să excludem lucrurile rele. Acum a murit omul. Dacă mă iau după voi... criminalul? Păi, el a vrut? Ce să lămurească? Justiția trebuia să se lămurească. Noi știm că el a dat ordinul, eu știu. Ce să îi facă acum? Să îl ia din mormânt? A lăsat religia în școli, a fost om cuminte, nu procuror, nu judecător”, a spus Gigi Becali, potrivit „Gândul”.

N-am avut legături cu el, nu l-am cunoscut atât de bine, așa cum s-a întâmplat cu Traian Băsescu. Dar eu cred că Ion Iliescu a fost cel mai cuminte, dacă stai să te gândești la toți, la Băsescu, la Ceaușescu, la Iohannis, la cei care au fost în funcția asta de președinte. Iliescu n-a făcut rău nimănui”, a completat Gigi Becali despre Ion Iliescu, potrivit prosport.ro.

