Video De ce nu trebuie lăsate ștergătoarele de parbriz ridicate iarna. Un expert explică: „Este foarte rău pentru mașină”

Autoeco, un magazin online de piese auto care publică sfaturi pentru șoferi, avertizează că ștergătoarele nu trebuie ridicate iarna, deoarece tensiunea prelungită în arcul brațului poate duce la slăbirea acestuia, reducând eficiența ștergerii pe termen lung, sau brațul poate fi trântit accidental de vânt, fisurând parbrizul.

Cu siguranță am observat cu toții că unii șoferi își lasă ștergătoarele ridicate pe timpul iernii. Potrivit Glass Doctor, unul dintre motivele pentru care șoferii practică acest obicei este pentru a preveni înghețarea lor pe parbriz, ceea ar duce la deteriorarea lamelor de cauciuc.

Ștergătoarele înghețate care rămân lipite de geam pot transforma condusul pe timp de iarnă într-un coșmar. Site-ul oferă și câteva avantaje:

Un ștergător poziționat vertical nu poate îngheța pe suprafața parbrizului și poate ajuta la reducerea timpului total necesar pentru dezghețare.

Mai mult, un ștergător lăsat în funcțiune atunci când motorul este oprit (la destinație) se poate lipi de parbriz prin îngheț în timp ce mașina este parcată. Când vehiculul este repornit, ștergătoarele se pot defecta dacă sunt blocate de gheață, provocând suprasolicitarea sau deteriorarea motorului ștergătoarelor, ceea ce va necesita o reparație profesională imediată.

Cu toate acestea, există și dezavantaje, pe care Autoeco le explică într-un videoclip publicat pe Instagram.

„Ce nu trebuie să faci iarna? Și am văzut la foarte, foarte multe persoane. Lasă brațul de ștergător ridicat la mașină «că ninge».

Este foarte rău pentru mașină. De ce? În interiorul brațului există un arc. În momentul în care tu ai brațul ridicat, arcul stă în tensiune maximă. Arcul acela trebuie să țină tensiune pe braț”, a explicat autorul postării.

Dacă este ținut în acea tensiune, explică acesta, arcul se slăbește, nu mai are presiunea respectivă cu care a fost conceput și nu mai șterge corect parbrizul.

„Ajungi să-ți schimbi ștergătoarele, că nu-ți spală bine, nu ești mulțumit că nu sunt bune și dai alți bani, altă distracție.

Nu îl lăsa ridicat, pune-l jos. Dai cu o soluție de dezghețat, dai drumul la aerul condiționat la maxim și ai terminat, în câteva minute nu mai ai probleme. Folosește racleta dacă trebuie”, încheie acesta.