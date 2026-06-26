Care sunt cele mai falsificate bancnote în România. Câte a reușit poliția să scoată din circulație

Falsurile de bancnote româneşti expertizate la BNR au totalizat 1 356 bucăţi, în 2025, în scădere cu 33,79 la sută faţă de anul 2024, se arată în Raportul BNR pe 2025.

Falsurile de bancnote româneşti expertizate la BNR au totalizat 1 356 bucăţi, în 2025, în scădere cu 33,79 la sută faţă de anul 2024, se arată în Raportul BNR pe 2025.

La polul opus se află bancota de 20 lei, alături de cele de 5 lei şi 1 leu, cu niciun fals, scrie News.

Din numărul total de bancnote false, 709 au fost capturate de poliţie în cursul unor acţiuni specifice, înainte de a fi puse în circulaţie, iar 647 falsuri au fost depistate în circulaţie.

Bancnota cu cel mai mare număr de falsuri înregistrate a fost cea de 100 lei, cu 1 163 bucăţi (din care 708 bucăţi capturate de poliţie), urmată de bancnota de 10 lei, cu 173 falsuri şi bancnota de 200 lei, cu un număr de 11 falsuri.

Numărul de falsuri la 1 milion de bancnote autentice în circulaţie a fost de 0,63 bucăţi, faţă de 0,97 bucăţi în anul 2024, se precizează în raport.