Vineri, 22 Mai 2026
Adevărul
BBC News relansează serviciul în limba română după aproape două decenii de absență

BBC World Service a anunțat oficial data lansării serviciului BBC News România, noua platformă de știri în limba română a serviciului public britanic.

BBC se lansează și în România FOTO: Facebook

Noua platformă va fi disponibilă din 23 iunie și va include site propriu, pagini dedicate pe Facebook și Instagram, urmând ca ulterior să fie lansate și canale de YouTube şi TikTok.

Serviciul va oferi știri și analize despre subiecte considerate esențiale pentru publicul din România şi Republica Moldova: războaie şi conflicte, politică europeană şi globală, sănătate, tehnologie, schimbări climatice şi costul vieții.

Noul proiect face parte din extinderea BBC World Service în Europa Centrală și de Est şi va funcționa alături de BBC News Magyarul, serviciul în limba maghiară, care va fi lansat cu o săptămână mai devreme, pe 16 iunie.

Potrivit BBC, platforma în limba română va oferi știri şi analize despre actualitatea internațională şi europeană, sănătate, tehnologie, climă şi costul vieții, într-un format adaptat consumului digital şi rețelelor sociale.

Serviciul se adresează publicului din România, Republica Moldova şi diasporei.

BBC anunță şi utilizarea „în mod responsabil” a unor instrumente de traducere bazate pe inteligență artificială pentru publicarea conținutului în limba română. Reprezentanții companiei precizează însă că materialele vor fi selectate şi verificate editorial de jurnalişti, iar conținutul asistat de AI va fi etichetat.

„Într-o eră a incertitudinii globale, în care libertatea presei se diminuează şi dezinformarea crește, furnizarea de știri independente şi imparțiale e mai importantă ca oricând”, a declarat Fiona Crack, director interimar global BBC News.

Coordonarea editorială pentru BBC News România şi BBC News Magyarul va fi asigurată de Kateryna Khinkulova.

„Sunt încântată să conduc o echipă de colegi foarte bine pregătiți şi cu experiență pentru a oferi jurnalism produs de BBC în încă două limbi, în maghiară şi în română. Conţinutul nostru este selecționat pentru a distribui jurnalism de înaltă calitate care abordează subiecte deosebit de relevante pentru audiențele pe care le deservim. Prin lansarea serviciilor în aceste două limbi, dorim să ne extindem acoperirea în regiune, în special către femei şi către publicul tânăr, oferind tot ce are mai bun jurnalismul BBC”, a declarat Kateryna Khinkulova.

Serviciul în limba română a funcționat în România și între anii 1939 şi 2008.

