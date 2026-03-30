Bani mai mulți pentru înmormântare din 30 martie. În ce situații statul plătește doar jumătate din ajutorul de deces

Începând de luni, 30 martie, valoarea ajutorului de înmormântare (deces) acordat în cazul morții unei persoane asigurate sau pensionate din sistemul public urcă la 9.192 de lei, potrivit Legii nr. 44/2026 privind bugetul asigurărilor sociale de stat. Dacă persoana decedată este doar membru de familie al unui asigurat sau pensionar, suma acordată este de 4.596 de lei.

„Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 este de 9.192 lei. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul: a) asiguratului sau pensionarului, la 9.192 lei;b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 4.596 lei”, se arată în Legea. 44 din 27 martie 2026, potrivit legislatie.just.ro

Până la 30 martie, cuantumul era de 8.620 de lei, ceea ce înseamnă că majorarea este majorarea este de 572 de lei.

Ajutorul de înmormântare se acordă doar la cerere

Pentru a primi banii, solicitantul trebuie să depună o cerere la casa teritorială de pensii, însoțită de: certificatul de deces, actul de identitate și documente care dovedesc cheltuielile de înmormântare (facturi, chitanțe). Regulile, pe larg, AICI.

Plata se face în maximum trei zile lucrătoare de la depunerea completă a dosarului, fie în numerar, fie prin transfer bancar. Cererea poate fi depusă în termen de până la trei ani de la data decesului.

Ajutorul este acordat unei singure persoane

Legea prevede că banii sunt încasați de persoana care poate demonstra că a suportat cheltuielile de înmormântare. Aceasta poate fi o rudă apropiată sau orice altă persoană care prezintă documente justificative. Gradul de rudenie nu este criteriul decisiv.

Ajutorul nu este condiționat de un anumit stagiu de cotizare. Se acordă inclusiv dacă persoana decedată era asigurată în ultimele șase luni sau se afla în concediu pentru creșterea copilului, cu condiția să fi fost asigurată anterior.

Când se acordă doar 4.596 de lei

Ajutorul redus se acordă atunci când decedatul nu era asigurat sau pensionar, dar era membru de familie al unei persoane asigurate. Sunt considerați membri de familie: soțul/soția, copiii (proprii, adoptați, în plasament sau încredințați), părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Copiii sunt incluși până la 18 ani, respectiv până la 26 de ani dacă urmează studii, sau indiferent de vârstă dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înainte de aceste limite.



