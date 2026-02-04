Autoritatea Aeronautică Civilă intervine în scandalul elicopterului primarului din Brebu Nou, de 800.000 de euro: Zborurile nu sunt ilegale

Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) a reacționat miercuri, 4 februarie, la informațiile apărute în presă potrivit cărora zborurile efectuate de primarul comunei Brebu Nou, județul Caraș-Severin, ar fi fost „neautorizate”.

Instituția precizează, într-un comunicat oficial, că operațiunile descrise nu încalcă legislația aeronautică în vigoare.

AACR susține că declarațiile atribuite instituției într-un material publicat de Context.ro – precum afirmația „Nu poți să ai aerodrom acasă, nu poți să aterizezi unde vrei” – nu aparțin reprezentanților săi și induc în mod eronat ideea existenței unor „aterizări neautorizate”.

„În realitate, în condițiile descrise în articol, operațiunea de aterizare nu încalcă normele aeronautice aplicabile, iar prezentarea acesteia ca fiind <neautorizată> este nefundamentată”, a transmis Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Reacția vine după ce publicația menționată a prezentat cazul din Brebu Nou, o comună cu doar 166 de locuitori, unde, în lipsa apei potabile și a canalizării, primarul ar folosi în scop de serviciu un elicopter evaluat la aproximativ 800.000 de dolari.

Autoritatea mai precizează că nu a fost contactată pentru un punct de vedere oficial înainte de publicarea materialului și că persoana citată în articol nu este purtător de cuvânt al instituției.

„AACR stă la dispoziția presei pentru orice solicitare care vizează interesul public, prin reprezentanții desemnați pentru comunicare publică, ale căror date de contact se regăsesc pe site-ul autorității”, mai transmite instituția.