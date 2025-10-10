search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Au fost ultimii 35 de ani au fost cei mai buni din istoria României? Cristian Pîrvulescu: „Românii se compară cu Europa de Vest, nu cu trecutul lor”

0
0
Publicat:

O simplă postare pe Reddit, care susținea că „ultimii 35 de ani au fost cei mai buni din istoria României”, a declanșat o dezbatere aprinsă despre ce înseamnă, de fapt, progresul. Între cifrele care arată creștere și sentimentul colectiv de stagnare, analistul politic Cristian Pîrvulescu explică pentru Adevărul de ce percepția socială rămâne în urma datelor economice.

Cristian Pîrvulescu
Cristian Pîrvulescu

„Statistic și economic, România traversează cea mai bună perioadă din istoria sa. Dar percepția înșeală: oamenii judecă prezentul prin experiența personală, nu prin indicatori. Progresul e real, dar nu egal resimțit”, spune Cristian Pîrvulescu.

El explică faptul că, deși datele economice arată o creștere constantă, percepția socială rămâne scindată: „Așteptările cresc mai repede decât veniturile. Tranziția a schimbat reperele: astăzi, românii se compară cu Europa de Vest, nu cu trecutul lor.”

În opinia sa, această disonanță dintre cifre și realitate reflectă o criză de reprezentare a progresului. „Datele economice nu mai conving fără o experiență cotidiană a normalității. Progresul devine credibil doar când se vede în viața de zi cu zi”, completează acesta.

Despre comparațiile tot mai frecvente cu perioada comunistă, Pîrvulescu precizează că: „nu e nostalgie, ci o memorie a stabilității. Trecutul oferă o imagine simplă, ușor de înțeles, în timp ce prezentul este complex și schimbător.”

Generațiile privesc diferit ultimii 35 de ani. „Cei care au trăit tranziția asociază libertatea cu haosul, tinerii o iau ca pe un dat și se raportează critic la instituții”, adaugă Cristian Pîrvulescu.

Când vine vorba despre beneficiile economice, analistul atrage atenția asupra decalajelor regionale: „România a crescut inegal. Marile orașe s-au dezvoltat, dar decalajele regionale s-au adâncit. Aceasta alimentează neîncrederea în democrație”.

Iar această neîncredere, spune el, are consecințe directe asupra legitimității sistemului: „Când regulile par să funcționeze doar pentru unii, oamenii pun sub semnul întrebării legitimitatea sistemului.”

În final, Cristian Pîrvulescu vede în dezbaterea de pe Reddit un semn al transformării spațiului public. „E semnul unei noi opinii publice digitale: spontane, ironice, dar vii. Internetul devine agora unei generații care nu mai are răbdare cu discursul politic tradițional”, semnalează acesta.

Între cifre și percepție

„Am observat o invazie de conturi noi pe Reddit care repetă mantra cu cei «35 de ani» de groază din istoria României. Oricum era repetată la nesfârșit pe alte rețele de socializare de fermele de boți din noiembrie anul trecut și de fapt mult mai de dinainte. Rezultatul atunci când te plângi de ultimii 35 de ani este că de fapt prezinți drept acceptabil ce se întâmpla acum 36, 37, poate 77, 80 sau 87 de ani”, a început să dialogheze un user  într-o postare pe Reddit. 

Au fost abordate, a adăugat acesta: „intrarea în NATO, UE, aderarea la Schengen mai rele decât dictatura național-ceaușistă, ocuparea stalinistă, dictatura lui Antonescu, dictatura regală? Asta e concluzia mantrei cu cei «35 de ani» și oricine o repetă susține implicit că regimurile anterioare de teroare sau tiranie erau preferabile democrației liberale din România postdecembristă cu toate problemele ei.”

Citește și: România, somată de Comisia Europeană să alinieze legislația rutieră. Avem cele mai periculoase drumuri din UE

Un alt utilizator a intervenit spunând că: „Probabil cei mai buni 35 de ani de când există România ca țară. Mai ales economic. Am plecat de la salariile de vreo 20 de ori mai mici decât cele din Germania și am ajuns la doar de 2, 3 ori mai mici. Progres incredibil!”

Alt comentator a continuat discuția: „Aș zice «cei mai buni 25», respectiv ultimii 25. Anii 90 au fost proști, atât de proști încât pot fi comparați nefavorabil cu alte perioade din istoria României, inclusiv anii 70 și anii 30 de exemplu. În 1992 aveam un PIB per capita atât de mic încât până și în 1980 era mai mare și în 1980 se opresc graficele pe care le-am consultat.”

Altcineva i-a replicat: „Pe hârtie sună bine, uiti să spui că și prețurile au ajuns ca-n Germania, nu și puterea de cumpărare, mai ales dacă ne uităm la disparitatea dintre clase, ori dintre urban și rural. Când spui salariu de 2,3 de ori mai mic spui că în loc de aprox. 2000 salariu minim nemțesc, tu ai 1000 sau 650 de euro. 1000 de euro în plus nu e chiar «o nimica toată».”

Un alt utilizator a scris: „Cea mai bună perioadă din istoria noastră. Din toate punctele de vedere. Că se putea mai mult? Evident că se putea. Dar mereu se poate mai mult... și asta speculează de fapt narativa suveranistă.”

„E o rețea mixtă de boți organizați și de proști dezorganizați care au preluat mesajele celor dintâi. Ceea ce mi se pare bizar este cum atâția oameni cât de cât educați susțin până la ridicol niște păreri pe care le-au primit arbitrar de la alții de pe net despre care nu știu absolut nimic. Când a început războiul și un an după, nu aveai nicio părere, dar acum ești expert în Sun Tzu, propagandă, război informațional, economie de război și rolul culorii chiloților lui Nicușor în conspirația pandemiei care a fost făcută în laboratorul din Wuhan pentru a pava infrastructura neîncrederii și dezinformării pe care mai apoi Rusia și China o vor folosi pentru a prelua conducerea lumii...?”, a continuat un alt user.

Cineva a intervenit: „Evoluția s-a produs în ciuda conducerii României, nu datorită ei. Nu era necesar să treacă atâta timp până la admiterea în NATO și UE. Nu era nevoie ca o întreagă generație de muncitori să fie aruncată la gunoi în ’90. Nu era necesar ca industria să fie distrusă pentru imobiliare. Aveam 10 ani la Revoluție, acum am 45. Țara e foarte departe de unde ar fi putut fi. Nu pot privi altfel decât cu resentiment, mie mi-au furat tinerețea în timp ce tac’su unui politician neoliberal făcea bygbyznis. El a studiat unde a vrut, pentru mine nu exista nici viză. (…) A, că e și propagandă, da, ok, dar pleacă de la un adevăr evident.”

Un altul i-a răspuns: „Cu excepția fazei cu UE și NATO, unde probabil intram cu ungurii și polonezii cu câțiva ani mai devreme, toate simptomele de care zici s-au întâmplat în tot blocul estic. Unii au dus-o mai bine, dar acum se luptă cu subteranism mult mai înrădăcinat (vezi alegerile din Cehia de duminică), care îi erodează acum; alții au avut devalizări și corupți mult mai urâți (Belarus, Rusia, Ucraina, Albania) sau s-au trezit cu război (Iugoslavia). Asta cu «unde ar fi putut fi» e vrăjeală.”

În fine, dezbaterea online despre „cei mai buni 35 de ani” scoate la suprafață o realitate paradoxală: România a crescut, dar nu pentru toți în același ritm. Cifrele arată progresul, însă percepția rămâne fracturată între cei care „simt” schimbarea și cei care o văd doar în statistici.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
digi24.ro
image
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
stirileprotv.ro
image
Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până la ce dată se dau bani pentru plata curentului
gandul.ro
image
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
mediafax.ro
image
Câte intervenții estetice are Cristi Borcea, de fapt. Ce proceduri își face constant omul de afaceri
fanatik.ro
image
Greșeala de strategie care a făcut IT-ul românesc vulnerabil în fața crizei.  Florentin Iancu, lider de sindicat: „Este cel mai greu an din ultimul deceniu”
libertatea.ro
image
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin
digi24.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Adrian Mutu, primul om din România care și-a cumpărat-o! Cât a plătit și decizia spectaculoasă luată FOTO
digisport.ro
image
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă
observatornews.ro
image
SINGURUL oraș din România în care o șaorma costă doar 12 lei acum, în octombrie 2025
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Chibrite sau chibrituri? Singura formă acceptată de DOOM
playtech.ro
image
Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul la care Guvernul Ciolacu ne-a dus aproape de recordul negativ din pandemie
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
Un „joc” viral pe TikTok le-a adus sfârșitul unor adolescente de 12 și 13 ani. Ce este Subway Surfing și cum au murit cele două tinere
kanald.ro
image
A găsit în grădină o piatră banală și murdară, iar după un an a aflat că valorează 90.000.000 €, un obiect...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Cu câți bani pe lună trăiește un nepalez în România. Are un salariu de 4.000 de lei, însă o mare parte trimite familiei
romaniatv.net
image
Au început să intre banii pe carduri. Până la ce dată se primesc ajutoarele de la stat
mediaflux.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Filmul special care a cucerit topul Netflix în octombrie 2025. Are un actor apreciat și o poveste care te ține lipit de televizor
click.ro
image
Horoscop săptămâna 11-17 octombrie. Patru zodii sunt campioanele zodiacului, iar un nativ e protejat de Dumnezeu
click.ro
image
Celebrul barman Valentin Luca a asociat vedetele cu cocktailurile! Ce băuturi veritabile se potrivesc cu Smiley, Delia, Andreea Marin sau Andreea Esca
click.ro
Prințul William în lacrimi captură de ecran (4) png
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură. Dan Negru: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
image
Filmul special care a cucerit topul Netflix în octombrie 2025. Are un actor apreciat și o poveste care te ține lipit de televizor

OK! Magazine

image
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine îți arată dorințele cele mai profunde