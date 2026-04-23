Video Un animal ciudat a ieșit dintr-o pădure din vestul Ucrainei, aproape de granița cu România. Reacțiile apărute pe internet

Un animal ciudat cu picioare lungi a fost surprins în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, situată la granița de nord a României. Animalul a apărut ziua, în apropierea unor locuințe.

Sursă video X: @GreenPost_News

Potrivit Dialog.ua, animalul a fost surprins în satul Uhornîkî, plimbându-se prin curtea unei case.

Videoclipul a stârnit îngrijorări pe rețelele de socializare, iar localnicii au readus în discuție vechile zvonuri despre „chupacabra”. Creatura, de dimensiunea unui câine mare, avea picioare disproporționat de lungi, o coadă neobișnuită și un bot cu o formă atipică.

„Este o vulpe mare”, a comentat autorul imaginilor. Membrii canalului de Telegram „Ivano-Frankivsk 24/7” sunt de altă părere: „Chupacabra s-a întors”.

Specialiștii spun că, de obicei, poate fi o vulpe, un câine sau alt prădător a cărui înfățișare a fost modificată de boală, epuizare sau factori de mediu.

Războiul și schimbările din ecosistem pot împinge animalele sălbatice mai aproape de zonele locuite. Localnicii sunt sfătuiți să nu se apropie de astfel de animale și să anunțe autoritățile dacă le mai observă.

În 2010, oamenii de știință au elucidat pentru prima dată misterul creaturii „chupacabra”. Potrivit biologului Barry O'Connor, aceste animale ar fi, de fapt, câini sălbatici sau coioți afectați de o formă severă de râie.

Mitul despre „Chupacabra” a început imediat după apariţia primelor rapoarte privind atacuri asupra unor animale în Puerto Rico si Mexic, unde au fost descoperite oi moarte, cu urme de colţi. Multe vaci şi chiar cai au căzut victimele acestor creaturi, ele fiind găsite moarte, cel mai adesea cu sângele stors din corp si diferite organe smulse.