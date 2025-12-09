Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artiști ruși la Cluj. „Milioane de ucraineni ascultă alte sunete: exploziile rachetelor, zgomotul dronelor ”

Ambasada Ucrainei la București condamnă faptul că la Cluj-Napoca urma să aibă loc, în 12 decembrie, un concert al artiștilor ruși Andrey Boreyko şi Nikolay Lugansky, acompaniaţi de Orchestra Filarmonicii de Stat "Transilvania".

„Condamnăm ferm desfăşurarea concertelor artiştilor ruşi în statele Uniunii Europene în condiţiile războiului în desfăşurare, declanşat de Rusia împotriva Ucrainei. Arta muzicală nu poate fi folosită ca paravan pentru a abate atenţia de la crimele Rusiei, iar nicio melodie nu poate a diminua suferinţa poporului ucrainean, care plăteşte zilnic cu vieţi pentru libertatea Ucrainei şi a întregii Europe”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Ambasadei Ucrainei la Bucureşti.

Ambasada a fost informată că, la 12 decembrie, în Cluj-Napoca urmează să aibă loc un concert al artiștilor ruşi Andrey Boreyko şi Nikolay Lugansky, acompaniaţi de Orchestra Filarmonicii de Stat "Transilvania".

„Numeroşi locuitori şi oaspeţi ai oraşului se vor alătura unei seri de muzică clasică, admirând lumina şi atmosfera sălii de concert. Vor răsuna aplauze pentru artişti care se pregătesc pentru concertele lor şi îşi perfecţionează măiestria muzicală într-un stat care, zi de zi, îi forţează pe milioane de ucraineni să asculte alte ”sunete”: exploziile rachetelor, zgomotul dronelor şi sirenele de alertă aeriană. În timp ce artiştilor ruşi li se oferă posibilitatea de a performa în condiţii confortabile a oraşelor europene paşnice, artiştii ucraineni dorm în adăposturi antiaeriene, rămân fără căldură şi lumină. O parte dintre ei nu se află astăzi pe scenă, ci în tranşee reci, pe linia frontului, riscându-şi zilnic viaţa pentru libertate, democraţie şi valorile europene. (...) Cultura rusă astăzi, asemenea sportului şi altor domenii, este inseparabilă de autorităţile ruse, de propaganda şi puterea soft a statului-agresor. În această vineri, un artist care a susţinut concerte pe teritoriile temporar ocupate de rusia al Ucrainei, legitimând în acest fel controlul ilegal rus, va promova în România aceeaşi cultură rusă”, se arată în postarea Ambasadei Ucrainei.