Decorațiunile pentru brad de pe vremea bunicilor se vând ca pâinea caldă. Unii organizează licitație pentru că cererea e mare

Globurile vechi pentru brad sunt la mare preț, iar pentru asta există și un grup de Facebook, „Decorațiuni pentru pomul de iarnă din anii '60-'80”. Aici se vând globuri vechi sau fabricate după modele vechi, iar clienții nu sunt deloc puțini.

Pe grupul de Facebook „Decorațiuni pentru pomul de iarnă din anii '60-'80” globurile de brad și decorațiunile vechi se vând ca pâinea caldă. Dacă unele dintre ele sunt într-adevăr vechi, chiar de pe vremea bunicilor, altele sunt fabricate în prezent, dar sunt copiate după cele vechi. Există și producători persoane fizice care s-au specializat pentru așa ceva, iar nu puține sunt cazurile în care își vând produsele în străinătate, uneori la mii de kilometri de România.

Prețurile sunt diverse, pentru toate buzunarele. Dacă unele decorațiuni vechi sunt vândute la preț de chilipir, altele costă bani grei. Zeci de anunțuri date de vânzători, dar și de cumpărători, au apărut numai în ultimele două-trei zile. „Ornamente vechi pentru pomul de iarna din hârtie. Preț 130 lei plus transport”, se menționează într-un anunț. „Cutie cu globulețe vechi, are lipsă capacul. Preț 120 lei plus transport”, e un alt anunț.

„Lot globulețe vechi din sticlă. Preț 200 lei plus transport”, se menționează într-un alt anunț.

Și pentru că cererea este foarte mare, cineva a organizat și o licitație. „Lot - se observa în pozele atațate- poze atașate în descriere. Start - liber. Pas - 5 lei. Stop licitație - 25 decembrie la ora 21.55, dacă se licitează în ultimele 15 minute, licitația se va prelungi + 30 minute. Câstigatorul va achita transportul. Bucuresti - Lizeanu predare personală. Nu trimit ramburs”, a scris autorul.

„De vânzare - preț 100 de lei plus 15 lei taxele poștale plata în cont”, a scris altul. „Două instalații la preț de una, tip lumânări. 100 de lei pentru ambele. Primul venit, primul servit”, se menționează în alt anunț.

„Instalații vechi, funcționale, două sunt cu muzicuță.Preț 299 lei toate. Predarea personală în București. Nu trimit ramburs. Cumpărătorul achită transportul. Stare conform foto. Pentru alte orașe plata în cont Revolut”, este un alt anunț.