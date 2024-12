28 de idei pentru a aduce magia Crăciunului la tine în casă. Sfaturi de la cei mai în vogă designeri de interior din Anglia

Scoateți în fiecare an aceeași beteală, aceleași globuri și luminițe obosite și considerați că ați rezolvat cu decorațiunile de Crăciun? „The Guardian” a întrebat mai mulți designeri de interior cum putem să avem parte de un sezon festiv șic cu ajutorul decorațiunilor făcute în casă.

„Scoateți în fiecare an aceeași beteală uzată și globuri obosite, aruncați o instalație de iluminat într-un brad și considerați Crăciunul sfârșit? Ei bine, este timpul să fiți puțin mai creativi”, arată sursa citată.

Cele mai bune sfaturi pentru decorarea Crăciunului

Cumpărați globuri de epocă. „Îmi place să-mi împodobesc bradul cu globuri de epocă din diferite perioade și locuri. Piesa mea preferată este o sanie a lui Moș Crăciun din anii 1960, dăruită mie în copilărie, dar și mie îmi place să cumpăr globuri retro”, a susținut Eleanora Cunietti, designer de interior la Carden Cunietti.

O față de masă nouă. „Am o față de masă din bumbac cu dungi roșii pe care o scot în fiecare an. Nu este pe tema Crăciunului, dar o folosesc doar în acest moment, deoarece face ca masa noastră de bucătărie să pară elegantă și semnifică tradiția noastră festivă preferată: ziua tartinei (în care petrecem o zi întreagă mâncând doar mâncare în miniatură și brânză)”, a explicat Alexandra Stedman, editor de modă, The RUE.

Globuri din hârtie. „Îmi plac decorațiunile de Crăciun de inspirație scandinavă și de ani de zile mă aprovizionez cu globuri mari de hârtie albă, stele și fulgi de nea. Am aranjat câteva din fiecare într-un „grup de bun gust” și le agăț în toate colțurile camerei. Toată distracția anilor 1980, dar mult mai șic. De asemenea, îmi voi face propriile ghirlande cu felii de portocale. Durează destul de mult timp (patru ore de uscare într-un cuptor cu încălzire scăzută), dar mirosul este incredibil și arată atât de festiv atârnat în jurul șemineului”, a explicat Melanie Wilkinson, editorul de stil al The Guardian.

Aprindeți o lumânare. Ruthie Rogers, co-fondatoare, The River Cafe, propune aprinderea unei lumânări parfumate care aduce lumină magică casei. „Îmi place, de asemenea, să am în dulap boluri cu migdale confiate și pline de culoare, pe care oaspeții (sau eu) le pot servi cu o cafea sau o băutură de Crăciun.”

Faceți un șarpe din globuri. „De Crăciun, voi atașa flori – sticlă și sclipici, în toate nuanțele metalice obișnuite – pe o sârmă, pentru a face un șarpe din globuri. Apoi îl voi răsuci și îl voi încolăci pentru a crea grămezi de globuri pe șemineul nostru. Între ele, voi puncta lumânări simple de biserică crem și infuzoare sferice de ceai în borcane de sticlă transparentă. Îmi imaginez toate culorile și texturile sclipind ca conținutul unui cufăr magic de comori” - Matthew Williamson, designer de interior.

O pătură de cașmir. „Mă gândesc la hygge când vine vorba de Crăciun, așa că vreau ca casa mea să se fie caldă și confortabilă. Îmi place să scot în evidență toate cuverturile și păturile mele frumoase din cașmir. Voi pune câteva într-un coș de răchită, voi arunca câteva pe canapele și voi folosi câteva în partea de jos a bradului pentru a pune pe ele toate cadourile” -Divia Thani, director editorial global al Condé Nast Traveler.

Leagă panglici peste tot. „O modalitate accesibilă și elegantă de a vă face casa să se simtă ca de Crăciun este prin încorporarea panglicilor. Puteți lega fundițe mari în bucle în jurul șervețelelor, farfuriilor, picioarele paharelor de vin sau chiar la baza de sfeșnicelor. Pentru coeziune, înfășor panglici în jurul bradului meu de Crăciun – panglicile cu fir sunt grozave pentru asta, deoarece își păstrează forma frumos în timp. Tăiați o fâșie de 1,5 metri lungime și împingeți partea de sus, de jos și de mijloc în copac pentru a face să pară ca și cum ar coborî din copac. Este o abordare mai romantică, fără efort, a Crăciunului” - Loui Burke, creator digital de interioare.

Scrieți de mână meniurile. „Îmi place să pictez manual meniurile cu acuarelă pentru ocazii speciale. Este la fel de simplu ca să pictezi pe o foaie A5 și să adaugi schițe inspirate de mâncarea pe care o vei servi. Fac asta de ani de zile pentru familie și prieteni (copiilor le place să ajute și ei de Crăciun). Uneori folosim foarfece pentru a decupa un model în zig-zag pentru a obține un chenar diferit sau alegem o formă alternativă de meniu, cum ar fi o sticlă de șampanie sau un pahar de cocktail” – spune Laura Jackson, co-fondatoare, Glassette și prezentatoare a seriei Art of Hosting pe Instagram.

Confecționează-ți propria coroniță de brad

Confecționează-ți propria coroniță de brad. „În fiecare an fac o coroniță pentru ușa din față. Baza este realizată dintr-un inel de ratan natural. L-am luat de la un magazin de bricolaj și îl am de ani de zile. Folosesc sârmă pentru a atașa tăieturi de frunziș din grădina părinților mei – molid și brad, crenguțe de ilfin și resturile de la pomul de Crăciun (am ales întotdeauna unul prea mare pentru cameră). Decorațiunile se schimbă de la an la an: globuri tradiționale, pene sau doar conuri de pin adunate în timpul plimbării câinelui.” -Sallie Smith, șef de prezentare vizuală, Fortnum & Mason

Cumpără niște pahare de vin din cristal. „Este atât de greu să găsești pahare de cristal la prețuri accesibile pentru masa ta de Crăciun. Acestea tind să fie decorate cu aur roz (nu pe gustul meu), excesiv de gros (limitează experiența de băut) sau împodobite cu imprimeu de ananas (de ce?)” - Hannah Crosbie, autoarea ghidului de vinuri Corker.

Chilipiruri de la magazine second-hand. „În preajma Crăciunului, fiul meu și cu mine ne îndreptăm către magazinele de caritate în căutare de decorațiuni second-hand. Majoritatea magazinelor își redecorează magazinele pentru sezon, astfel că avem o mulțime de opțiuni. Nu numai că este un mod super rentabil de a decora, ci creează o tradiție și adaugă caracter, farmec și autenticitate. Obiectul nostru preferat de Crăciun este o tapiserie de epocă frumoasă pe care am găsit-o în timp ce căutăm în Hertfordshire. Înfățișează o scenă tradițională cu copii care se joacă pe zăpadă, sănii, pomi de Crăciun în aer liber și case împodobite. Îmi place farmecul lui simplist și distracția de familie bună și veche de Crăciun” - Temi Johnson, designer de interior.

Investește într-o lumânare elegantă – și împrăștie conuri de pin. „Primul lucru pe care îl cumpăr este lumânarea de Crăciun cu miros veșnic verde, ienupăr și coacăze roșii a lui Ralph Lauren, deoarece mă transportă imediat în Ajunul Crăciunului. Fiecare bol este plin de conuri de pin și globuri rămase de la pomul de Crăciun. Ghinde și conuri de pin sunt împrăștiate de-a lungul mesei. Și folosesc hârtie maro de ambalaj pentru cadouri, cu etichete de bagaje și frânghie groasă sau panglică cu sârmă”, spune Kelly Hoppen, designer de interior.

Lumânări conice pentru o piesă centrală. „Pentru decorul mesei, îmi cumpăr întotdeauna niște lumânări conice daneze în nuanța Ice Latte sau Toffee, de la magazinul meu local de interioare. Îmi place forma lumânării – drăguță și minimală – și sunt de bună calitate, așa că nu ard prea repede. De asemenea, decorez masa cu ciorchini de clementine proaspete pe care le cumpăr de la magazinul meu local de fructe și legume, deoarece le vând pe cele drăguțe cu frunze încă pe ele”- Alexis Foreman, consultant creativ.

Un brad împodobit altfel

Cumpără un obiect de decor semnificativ. „În fiecare an cumpăr câte un decor de Crăciun pe care fiecare membru al familiei să îl adauge în bradul nostru. Anul trecut pentru fiii mei a fost un robot și David Bowie, iar soțul meu a primit un sos iute. A cumpăra ceva personal pentru ei, pe care să-l prețuim și să îl refolosim an de an, se simte cu adevărat special. De-a lungul anilor, am construit o colecție semnificativă care păstrează o mulțime de amintiri – și face un brad de Crăciun diferit de al oricui altcineva” - Hannah Emslie, director de prezentare vizuală, Selfridges.

Creați un aranjament de masă. „Îmi place un aranjament bun și de Crăciun excelez la asta. Fac ceea ce le spun clienților mei și stratific texturi, înălțime și stropi de culoare folosind șanțuri, covorașe, lumânări înalte conice, flori și frunziș (îmi place să folosesc ierburi în ghivece ca piesă centrală pentru a adăuga parfum). Principalul lucru este să lăsați suficient spațiu pentru curcan și accesorii. Detest biscuiții de Crăciun; doar aglomerează masă, deci sunt interziși. Și anul trecut am folosit câteva platouri mari de servire victoriane pe care le-am găsit într-un magazin de caritate, pentru a evita ca o mulțime de feluri de mâncare cu legume să ocupe fiecare centimetru de spațiu. S-a făcut economie și la spălatul de după masă” - Sarah Haywood, organizatoare de nunți.

Mai multe lumânări – și lumini spiralate în vaze. „Schimb culoarea oricăror lumânări înalte de la alb sau roz pal la nuanțe mai profunde de roz și roșu. Și înfășor luminițe în vaze mari de sticlă, astfel încât până la Crăciun, casa să sclipească” - Kate Watson-Smyth, fondatoarea madaboutthehouse.com.

Alege o singură culoare. „Pentru mine, sezonul sărbătorilor este întotdeauna despre a face spațiul să se simtă decadent, stilul regal este cel mai bun mod de a-l descrie. Ritualul pomului de Crăciun se concentrează asupra unei culori – o abordez ca și cum aș crea o colecție – iar ultimii doi ani au fost aproape în totalitate albi. Evident, știu că este frumos să ai un copac plin de globuri care reprezintă amintiri, dar îmi plac alegerile de mare impact pe care alegerea unei singure culori le oferă.” - Harris Reed, designer de modă.

Arde niște tămâie. „Când vreau un miros curat care să-mi amintească de focurile de bușteni, ard bețișoare parfumate cu tămâie. Este pur și simplu superb. Aceasta, împreună cu mirosurile de gătit și coacere adecvate, este pentru mine parfumul Crăciunului” - Claire Ptak, brutar, brutăria Violet.

Flori uscate de hortensie. „Dacă vrei să aduci natura în casă de acest Crăciun, dar îți dorești o schimbare de la plantele care se deshidratează încet, o soluție ingenioasă ar fi să începi cu ceva care este deja frumos degradat. Capetele de ceapă decorativă uscate au un aer de sărbătoare – evocă artificii, mai ales dacă le acoperiți cu vopsea metalizată spray – sau pentru ceva un pic mai omniprezent alegeți florile de hortensie uscate. Încep să se rumenească și să se usuce în mod natural acum într-o grădină de lângă tine (în mod alternativ, întreabă-ți florarul) și nu ai nevoie de multe pentru a împodobi o masă sau un aranjament decorativ. Leagă-le cu o bucată de panglică de catifea, dacă vrei, sau împletește-le într-o coroană (ai grijă să ai lumânări în apropiere). Estetica lor este universală, așa că pe 6 ianuarie nu va trebui să le dai jos” - Alice Vincent, editorialist în grădinărit Guardian.

Șervețele de Crăciun

Împodobește-ți balustradele. „Îmi place o balustradă de scară cu feston. Face casa să se simtă festivă atunci când duceți rufele la etaj sau le scoateți pe ușă la serviciu. Tot ce aveți nevoie sunt bucăți de verdeață, care pot fi iedera furajeră adevărată sau obiecte decorative de pin fals. Înfășurați-l în jurul balustradei – dezordonat este în regulă, arată bine când bucățile merg pe ax. Amplasați și luminițe pentru un plus de strălucire. Dacă nu aveți scări, puteți obține același efect drapând verdeață festivă peste o imagine sau o oglindă în hol. Este ca o coroniță de Crăciun, dar pentru interior” - Jess Cartner-Morley, editorul asociat al The Guardian (modă).

Investește în șervețele reutilizabile. „Cea mai bună achiziție de Crăciun pe care am făcut-o vreodată a fost un set de șervețele din țesătură reutilizabile. Sunt un plus elegant pentru orice aranjament de masă – le puteți umple cu propriile bunătăți și le puteți folosi an de an” - Jessica Gerardi, stilist.

Sau înfrumusețează șervețelele cumpărate din magazin. „Îmi place să înfrumusețez șervețelele cumpărate de la magazin cu o panglică și chiar o crenguță verde sau flori pentru a le face speciale. Puteți să lipiți o felicitare scrisă de mână... Chiar le-am deschis pe furiș și am introdus în acestea o ciocolată făcută manual ca un cadou mai atent” – a susținut Sophie Robinson, designer de interior.

Acestea au fost doar câteva idei de a-ți decora casa și masa de Crăciun pentru a adăuga un strop de magie sărbătorilor tale.