Neurochirurgul Leon Dănăilă, despre secretele unei vieți sănătoase: „Grăsimile sunt necesare, dar până la un anumit punct”

Neurochirurgul Leon Dănăilă, în vârstă de 91 de ani, susține că nu trebuie să trăim sub un regim alimentar extrem, ci mai degrabă să găsim un echilibru.

Medicul a oferit sfaturi valoroase privind un stil de viață echilibrat. Acesta preciza, în urmă cu ceva timp, câteva detalii din rutina sa zilnică, care îl ajută să își mențină energia și claritatea mentală.

„Eu mă scol foarte devreme, pe la 3.00, cam în fiecare zi; citesc dimineața, când am creierul foarte limpede. La alimentație nu am neapărat restricții. Nu mănânc grăsimi, deși toate principiile alimentare sunt necesare. Și grăsimile sunt necesare, dar până la un anumit punct. Toți axonii cerebrali sunt mielinizați cu grăsime. Dacă facem restricție la grăsime, creierul suferă foarte mult, pentru că nu se mai produce mielinizarea, și apar disfuncții cerebrale. Proteinele sunt necesare, zaharurile sunt necesare, dar nu în doze mari. Eu mănânc și dulce, dar nu mult, ponderat, din toate. Fructele, legumele sunt foarte bune”, a explicat renumitul neurochirurg.

Acesta susține că e foarte important să ai creierul sănătos. „La vârsta mea, un om a atins pragul înțelepciunii maxime, cu condiția să fie sănătos mintal. Având în vedere cariera mea și faptul că sunt încă activ în profesia mea de medic neurochirurg, vă spun cu certitudine că sunt cât se poate de sănătos”, spunea medicul, în noiembrie 2024, pe Facebook.

„Viața cu regim nu e o viață în care să devii un pustnic”

Leon Dănăilă susține că nu este nevoie să eliminăm complet micile plăceri alimentare pentru că acestea pot aduce chiar beneficii creierului atunci când sunt consumate cu măsură.

„Se pot consuma 40 ml de alcool pe zi și până la 150 ml de vin roșu, asta s-a constatat. Nu trebuie să consumi cafea multă, până la 3 ceșcuțe pe zi, nu căni din alea mari, dar cafeaua e bună. Ciocolata este și ea benefică, doar până la 20-30 de grame pe zi de ciocolată. Așa că viața cu regim nu e viață în care să te rupi de societate, să nu guști nimic și să devii un pustnic, nu este o viață care se poate duce în condiții optime”, a declarat medicul Leon Dănăilă, în aprilie 2024, în cadrul podcastului „Fain și simplu”.

Reputatul medic neurochirurg, cercetător şi inventator atrage, însă, atenția asupra consumului excesiv de carne.

„Despre carne se spune că, dacă consumăm foarte multă, durata de supraviețuire scade în raport cu cantitatea de carne pe care individul o consumă. Cu toate astea, trebuie să spun că nu există alimente nocive, totul este bun în cantități moderate”, povestește Dănăilă în cartea „Secretul longevității creierului”.

„Sufletul meu a fost dăruit celor peste 60.000 de oameni pe care am avut onoarea să-i salvez”

Despre activitatea sa medicală, neurochirurgul Leon Dănăilă spune că sufletul nu i-a mai aparținut de când a intrat în sala de operații.

„Din momentul în care am intrat pentru prima oară în sala de operații, sufletul meu nu mi-a mai aparținut. A fost dăruit celor peste 60.000 de oameni pe care am avut onoarea să-i salvez în cele mai crunte momente ale vieții lor. În acele clipe de cumpănă, am înțeles că menirea mea nu este doar să vindec corpuri, ci să ating suflete, să le ofer alinare și speranță atunci când totul pare pierdut”, spunea medicul, în septembrie 2024, pe Facebook.

Acesta a dezvăluit și secretul longevității: „Am considerat mereu că secretul longevității este acela de a găsi bucurie în lucrurile mici și de a transforma fiecare clipă într-o oportunitate de învățare”.