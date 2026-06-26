A murit episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Emilian Crișanul avea 54 de ani

Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, a decedat, vineri după-amiază, la vârsta de 54 de ani, după o lungă şi grea suferinţă, a anunţat eparhia.

Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul (cu numele de mirean Vlad Nica) s-a născut în 12 februarie 1972, în localitatea Berezeni, judeţul Vaslui. În anul 1989 s-a alăturat comunităţii de la Mănăstirea Neamţ, unde a fost călugărit în februarie 1991, primind numele de Emilian.

Parcursul său academic şi teologic a inclus studii de licenţă şi masterat la Universitatea "Ovidius" din Constanţa, urmate de stagii de perfecţionare în Marea Britanie, scrie Agerpres.

În anul 2008, a obţinut titlul de doctor în Teologie la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sub îndrumarea academicianului Emilian Popescu.

Din bogata sa activitate administrativă, bisericească şi academică se poate menţiona, între altele, perioada 2001-2008, în care a activat ca referent în cadrul Centrului Eparhial Iaşi, îndeplinind ulterior şi funcţiile de preşedinte al Consistoriului monahal şi consilier cultural al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Cariera sa universitară s-a derulat în cadrul facultăţilor de teologie din Iaşi, Craiova şi Arad, ocupând succesiv funcţiile de asistent, lector şi conferenţiar. Din anul 2020, era conferenţiar doctor habilitat în cadrul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Ilarion V. Felea" din cadrul Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad.

Pe plan ierarhic, la 29 octombrie 2009 a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, cu titlul de Lovişteanul, fiind hirotonit în arhiereu în noiembrie 2009 de către Patriarhul Daniel.

Ulterior, la 4 iulie 2017, Sfântul Sinod l-a ales în demnitatea de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, cu titlul de Crişanul, fiind instalat oficial pe 16 iulie 2017 în Catedrala Veche din Arad, misiune pe care a îndeplinit-o până la sfârşitul vieţii sale.