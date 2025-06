O femeie din județul Neamț a promovat Bacalaureatul la 75 de ani. Vrea să dea și la facultate

O femeie în vârstă de 75 ani, din localitatea Horia, a susţinut pentru prima dată examenul de bacalaureat şi l-a promovat.

Ioana Păduraru Rusu a declarat, pentru Agerpres, că a întrerupt studiile când era tânără, pentru a-şi creşte copiii.

Între timp, a devenit bunică şi a avut grijă şi de nepoţii săi, dar după ce aceştia au crescut, a hotărât să se înscrie la seral la Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” din localitate.

„Mi-am ajutat copiii, nepoţii, fraţii, m-am sacrificat pentru ei, dar nu îmi pare rău. Însă nu m-am lăsat şi am hotărât să fac liceul şi să susţin Bacalaureatul, şi am promovat. A fost un pic de stres, dar am reuşit”, a afirmat Ioana Păduraru Rusu.

Ea a adăugat că nu se va opri aici cu studiile.

„Mi-aş fi dorit să fac Facultatea de Psihologie Pedagogie la Iaşi, dar simt că nu sunt pregătită. Dar voi face Şcoala Postliceală la profilul Controlul calităţi alimentelor, tot aici, la liceu. Vreau să rămân o pată de culoare pentru această şcoală”, a mai spus Ioana Păduraru Rusu.

Directorul unităţii şcolare, profesorul Viorel Stan, a subliniat că Ioana Păduraru Rusu este un exemplu pentru toţi elevii.

„Doamna se constituie într-un exemplu pozitiv, pentru toţi elevii. A muncit pentru aceste rezultate, fiind ajutată de colectivul de cadre didactice. Am rămas plăcut surprins, dar şi avea toate calităţile şi premisele succesului la acest examen”, a declarat directorul Liceului Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” din Horia.