40 de valize furate de doi români din autocarul unui grup de elevi aflați în excursie la Roma. Detaliul care i-a dat de gol pe hoți

Doi români, în vârstă de 28 și 48 de ani, au fost arestați la Roma, fiind acuzați că au furat 40 de valize dintr-un autocar în care călătorea un grup de elevi belgieni. Cei doi au fost identificați cu ajutorul semnalului GPS transmis de o pereche de căști AirPods aflate într-una dintre gențile furate.

Carabinierii i-au găsit pe hoți Foto: Arhivă, adevărul

Incidentul a avut loc în cartierul Tor Bella Monaca din capitala Italiei. Autocarul, înmatriculat în Olanda, era parcat pe Via Vico Viganò, în fața hotelului unde erau cazați elevii, când au dispărut cele 40 de valize. În bagaje se aflau haine, documente și obiecte personale, potrivit publicației RomaToday.

Reprezentantul grupului a reclamat furtul, iar polițiștii au început cercetările.

Anchetatorii au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă și au urmărit semnalul GPS al unei perechi de căști AirPods aflate într-una dintre valizele furate.

Indiciile i-au condus la autoturismul folosit pentru transportarea bunurilor. Mașina a fost identificată și oprită pe Via Wagner, în apropierea stației de metrou Santa Maria del Soccorso, de pe linia B.

În interior se aflau cei doi bărbați, care au fost verificați de carabinieri.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit toate bagajele furate, care au fost ulterior restituite proprietarilor.

Cei doi români, în vârstă de 28 și 48 de ani, sunt șomeri și au antecedente penale.

Ambii au fost arestați și duși la penitenciarul Regina Coeli din Roma, unde au rămas la dispoziția autorităților judiciare.