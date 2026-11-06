 40 de valize furate de doi români din autocarul unui grup de elevi aflați în excursie la Roma. Detaliul care i-a dat de gol pe hoți | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 7 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

40 de valize furate de doi români din autocarul unui grup de elevi aflați în excursie la Roma. Detaliul care i-a dat de gol pe hoți

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Doi români, în vârstă de 28 și 48 de ani, au fost arestați la Roma, fiind acuzați că au furat 40 de valize dintr-un autocar în care călătorea un grup de elevi belgieni. Cei doi au fost identificați cu ajutorul semnalului GPS transmis de o pereche de căști AirPods aflate într-una dintre gențile furate.

Carabinierii i-au găsit pe hoți
Carabinierii i-au găsit pe hoți Foto: Arhivă, adevărul

Incidentul a avut loc în cartierul Tor Bella Monaca din capitala Italiei. Autocarul, înmatriculat în Olanda, era parcat pe Via Vico Viganò, în fața hotelului unde erau cazați elevii, când au dispărut cele 40 de valize. În bagaje se aflau haine, documente și obiecte personale, potrivit publicației RomaToday.

Reprezentantul grupului a reclamat furtul, iar polițiștii au început cercetările.

Anchetatorii au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă și au urmărit semnalul GPS al unei perechi de căști AirPods aflate într-una dintre valizele furate.

Indiciile i-au condus la autoturismul folosit pentru transportarea bunurilor. Mașina a fost identificată și oprită pe Via Wagner, în apropierea stației de metrou Santa Maria del Soccorso, de pe linia B.

În interior se aflau cei doi bărbați, care au fost verificați de carabinieri.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit toate bagajele furate, care au fost ulterior restituite proprietarilor.

Cei doi români, în vârstă de 28 și 48 de ani, sunt șomeri și au antecedente penale.

Ambii au fost arestați și duși la penitenciarul Regina Coeli din Roma, unde au rămas la dispoziția autorităților judiciare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump a identificat vinovații: alegătorii. „«Tâmpocraţii» au avut o zi mare marţi”
digi24.ro
image
O casă spectaculoasă care arată ca o navă spațială a fost scoasă la vânzare în Scoția. Cât costă proprietatea. FOTO
stirileprotv.ro
image
Radu Miruță anunță negocieri oficiale USR-PNL pentru liste comune la alegerile din 2028. Conducerile celor două partide încep o analiză pe județe
gandul.ro
image
Un celebru youtuber american a mâncat într-unul dintre cele mai sărace cartiere din România. Reacția după ce a gustat mâncarea
mediafax.ro
image
Mergi la Brighton – Universitatea Craiova? Ce trebuie să știi despre intrarea în Anglia și cât te costă
fanatik.ro
image
Ce a stat în spatele scăderilor de pe Wall Street și de ce panica din tehnologie nu anunță o apocalipsă pe burse
libertatea.ro
image
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul
digi24.ro
image
Corina Caragea a ajuns în Paradis! » Prezentatoarea TV a arătat imagini uimitoare: „Atât de spectaculos, încât pare ireal”
gsp.ro
image
Momente dramatice la Arad: s-a urcat pe balustradă și a amenințat că se aruncă! ”Unde este soțul meu?”
digisport.ro
image
Ramona Bădescu, despre moartea tatălui său. Actrița a izbucnit în lacrimi. „Nu deschidea ochii”
click.ro
image
Acum, Italia oferă gratuit 50 de case complet renovate pentru persoane dispuse să se mute. Care sunt condițiile puse
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Cum s-a produs accidentul din poligonul de armament de la Carfil. Nu ar fi vorba de un sabotaj
observatornews.ro
image
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
cancan.ro
image
Curtea de Conturi: 2.200.000 de pensii recalculate „în minus”. Casa de Pensii: „Minciuni. Nu dăm banii!”
newsweek.ro
image
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
prosport.ro
image
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Ce pensie avea declarată și ce avere a strâns fostul premier
playtech.ro
image
Tavi Popescu s-a afișat cu un BMW de 175.000 de euro. Ce bolizi îți puteai cumpăra de pe eMAG de Black Friday 2026 cu aceiași bani
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
E oficial! Răsturnare de situație la Portugalia, după retragerea lui Cristiano Ronaldo
digisport.ro
image
Sorin Rap, mesaj impresionant pentru Mihaela Borcea: „Vreau să îmbătrânim ținându-ne de mână”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
S-a însurat Pescobar! Avem imaginile cu proaspeţii miri VIDEO
romaniatv.net
image
Anunț important de la Casa de Pensii. Pensionarii își vor primi retroactiv drepturile în urma greșelilor produse Video
mediaflux.ro
image
Fostul fotbalist român cu o avere de 250 de milioane de euro vrea să transforme clădirea abandonată din centrul Bucureștiului
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Diana Buzoianu, revoltată după ce s-a spus cum se îmbracă femeile din Parlament: „Legi mult mai bune au fost scrise de femei în adidași”
actualitate.net
image
Scandal la „Vocea României”. Horia Brenciu l-a taxat dur pe Tudor Chirilă după un duet controversat. „Am fost atât de certat”
click.ro
image
Ramona Bădescu, înșelată fără să știe! A aflat abia după 20 de ani ce ascundea fostul soț
click.ro
image
Ramona Bădescu, despre moartea tatălui său. Actrița a izbucnit în lacrimi. „Nu deschidea ochii”
click.ro
Prințesa moștenitoare Mette Marit a Norvegiei foto Profimedia jpg
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată
okmagazine.ro
Regina Letizia si Printesa Charlene la incoronare jpg
Prințesa care toacă banii fără scrupule. Poartă doar Armani sau Dior și este cea mai cheltuitoare consoartă regală de pe continent
okmagazine.ro
Vedere aeriană a săpăturilor arheologice de la Champigny-sur-Marne
O statuie de aproape zece tone și urmele unei civilizații neolitice necunoscute, descoperite lângă Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Probleme de sănătate pentru Oana Roman. Cum se simte acum și ce a făcut fiica ei cât a stat pe patul de spital
image
Scandal la „Vocea României”. Horia Brenciu l-a taxat dur pe Tudor Chirilă după un duet controversat. „Am fost atât de certat”

OK! Magazine

image
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată