Orfana care a făcut greva foamei pentru a-și urma visul. A ajuns un savant celebru, iar România câștiga milioane de dolari de pe urma ei

Unul dintre cei mai mari savanți români și-a trăit viața la intensitate maximă și nu a renunțat niciodată la visurile și principiile sale. În plină perioadă comunistă, trata celebrități internaționale, se îmbrăca exclusiv din Italia și a reușit chiar să câștige un proces împotriva regimului Ceaușescu.

Ana Aslan Foto: radioromaniacultural.ro

De-a lungul istoriei au existat oameni care au făcut totul pentru a-și urma visul. În plus, și-au trăit viața ca și cum fiecare clipă ar fi cea mai importantă și ultima. Nu au abdicat nici în fața regimurilor politice, nici în fața sărăciei, necazurilor și chiar au încercat să sfideze natura umană.

Unul dintre aceștia a fost și Ana Aslan, unul dintre cei mai cunoscuți și importanți oameni de știință români, recunoscuți la nivel mondial. Deși nu mai are nevoie de nicio prezentare, totuși merită să precizăm că Ana Aslan a fost un pionier în domeniul gerontologiei și geriatriei. Pe scurt, lupta împotriva îmbătrânirii organismului uman, căutând ca-n povești o „Tinerețe fără bătrânețe și o viață fără de moarte”.

Și a reușit să inventeze Gerovital H3, practic, efectele biotrofice ale procainei administrate în doze mici. Medicamentul său a fost lansat la nivel mondial după 1956, Ana Aslan fiind căutată de celebrități din toată lumea. Ulterior a creat Aslavital, un alt produs geriatric de referință, în 1976. A lăsat o moștenire fabuloasă, întemeind Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie din București, primul institut de geriatrie din lume, în anul 1952. Dincolo de imaginea impecabilă a Anei Aslan, fiindcă nu ieșea niciodată în lume fără să se aranjeze, cu o disciplină ieșită din comun, se ascundea un univers fascinant cu tabieturi, obiceiuri și superstiții.

Ana Aslan era armeancă. S-a născut la Brăila pe 1 ianuarie 1897. Tatăl ei era Mărgărit Aslan, iar pe mamă o chema Sofia și era, se pare, originară tot dintr-o familie armenească, numită Pruncu, cu legături în Imperiul Austro-Ungar. Ana a avut o copilărie frumoasă, provenind dintr-o familie de intelectuali cu stare materială bună. În plus, a fost ținută la școală, primind o educație aleasă. Numai că Ana Vasilichia Aslan, pe numele său complet, nu prea se ținea de carte. Adică, puțini și-ar fi imaginat la vremea respectivă că va ajunge savant de renume mondial. Nici nu era la coada clasei, dar nici între cei fruntași. Avea rezultate mediocre la mai toate obiectele de studiu.

Era însă un autodidact, adică prefera să citească ceea ce-i plăcea și o interesa. Era mereu preocupată de inovații. Viața idilică a Anei Aslan începe să se curme brusc pe la vârsta de 10 ani. Tatăl ei a dat în patima jocurilor de noroc, în special a jocurilor de cărți, și a risipit mare parte din averea familiei. În plus, se stinge din viață după numai trei ani, probabil în urma unui infarct miocardic. La numai 13 ani, Ana Aslan rămâne orfană de tată. Rămasă doar în grija mamei, alături de ceilalți trei frați mai mici, Ana se mută la București, acolo unde Sofia Aslan o dă să facă carte la Școala Centrală. Tânăra armeancă, sprijinită mult de bunicii materni, începe să aibă dorințe bizare pentru o fată din acea epocă. În primul rând, își dorea să se facă pilot. Era foarte pasionată de avioane, aparatele de zbor fiind în faza de pionierat. Ba chiar a avut șansa de a zbura la numai 16 ani, cu un mic avion tip Bristol-Coandă.

Greva foamei pentru a-și urma pasiunea

Cu toate acestea, la numai un an de la această experiență, Ana a descoperit o nouă pasiune: medicina. Mama și întreaga familie nici nu au vrut să audă de așa ceva. În epoca respectivă, adică în preajma Primului Război Mondial, nu se considera potrivit ca o fată să profeseze ca medic. O fire ambițioasă, Ana Aslan a refuzat să mai mănânce. Efectiv a intrat în greva foamei și i-a mărturisit mamei că era dispusă să moară de inaniție. După trei zile fără mâncare și cu foarte puțină apă, mama, dar și bunicii materni au cedat. Ana putea să meargă la medicină.

Eleva cu rezultate mediocre la Colegiul Romașcanu din Brăila a reușit să se pregătească în timp record și a luat examenele cu brio, dovedind cunoștințe foarte bune, dar și o inteligență ieșită din comun. La Medicină, Ana Aslan studiază alături de marele neurolog Gheorghe Marinescu. De precizat că în timpul Primului Război Mondial, Ana Aslan a dobândit o experiență deosebită îngrijind soldații în spitalele militare de la Iași, acolo unde s-a retras cu familia după ce Bucureștiul a fost cucerit de nemți, la finele anului 1916. Abia în 1919 reușește să revină la București. După trei ani, a absolvit Facultatea de Medicină și continuă ca preparator la Clinica II din București alături de profesorul Daniel Danielopolu. Acesta o va îndruma către intervențiile vasomotorii, acesta fiind și subiectul tezei sale de doctorat.

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Ulterior, Ana Aslan a urmat o carieră didactică și spitalicească la mai multe spitale din București și Timișoara. În 1949 devine șeful Secției de Fiziologie a Institutului de Endocrinologie din București. Toată experiența acumulată a canalizat-o în studiile privind combaterea efectelor îmbătrânirii. Se spune că moartea prematură a tatălui a făcut-o mereu să caute un leac la bătrânețe și boală. „Să fii veșnic tânăr nu înseamnă să ai 20 de ani, înseamnă să fii optimist, să te simți bine, să ai un ideal în viață pentru care să lupți și pe care să îl cucerești”, spunea Ana Aslan. Așa că descoperă Gerovital H3 bazându-se pe efectele extraordinare ale procainei. Practic era un compus care se baza pe clorhidrat de procaină, la care se adăugau diferiți excipienți, precum bisulfitul de potasiu. Gerovital H3 are efect antioxidant, ajută la stabilizarea membranelor celulare, combate radicalii liberi și influențează metabolismul celular și procesul de aterogeneză.

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De exemplu, a experimentat efectul procainei în cazul unui student țintuit la pat de artroză, cu efecte miraculoase. Ulterior, a reușit să convingă lumea științifică de capacitatea extraordinară a invenției sale. Gerovital H3 a fost aprobat în mod legal de autoritățile sanitare din circa 70 de țări din lume, inclusiv în țări cu tradiție farmaceutică importantă, precum Elveția, Germania, Franța și Anglia. A fost utilizat în profilaxia și tratamentul fenomenelor degenerative legate de vârstă, în forme ușoare și moderate de depresie, sindroame parkinsoniene, artroză sau ateroscleroză sistemică. La Ana Aslan veneau să se vindece celebrități din toată lumea, inclusiv Charlie Chaplin, Marlene Dietrich, Salvador Dalí (pictor suprarealist), John F. Kennedy, Winston Churchill, Charles de Gaulle, Nikita Hrușciov, Kirk Douglas sau Aristotel Onassis. Datele oficiale arată că, pe baza activității institutului întemeiat de Ana Aslan și a preparatelor sale, statul comunist român câștiga anual în jur de 17 milioane de dolari. Era cea mai profitabilă industrie din România. Asta a păzit-o pe Ana Aslan de persecuția Elenei Ceaușescu, care o invidia din tot sufletul.

Cochetă, superstițioasă și extrem de disciplinată

Dincolo de ceea ce se știe despre Ana Aslan, sunt și o mulțime de tabieturi secrete. De exemplu, refuza cu desăvârșire să călătorească în zile de 13 sau să fie cazată în camere de hotel care purtau acest număr. Dacă i se aloca o astfel de cameră în vizitele sale internaționale, cerea imediat să fie schimbată. Apoi, dacă o pisică neagră îi tăia calea, Ana Aslan făcea imediat trei pași înapoi pentru a anula „blestemul” sau ghinionul, refuzând să meargă mai departe în mod normal – destul de bizar pentru un om de știință. Apoi, era considerată un „ceas mecanic”. Mânca doar la ore fixe și alimente de calitate. Micul dejun îl servea la 8:00, prânzul la 13:00 și cina la 19:00.

Nu sărea niciodată peste mese și nu accepta gustări haotice. Dieta ei era extrem de curată, bazată pe carne slabă, legume proaspete și foarte puține dulciuri. Deși îi plăceau prăjiturile, se abținea cu strictețe. Totodată, datorită faptului că era un savant de renume internațional și aducea, prin activitatea sa, o mulțime de bani în țară, Ana Aslan își permitea tot soiul de extravaganțe, dându-i involuntar cu tifla Elenei Ceaușescu. Niciodată nu ieșea nearanjată. Era pasionată, de mică, de modă. „Când eram tânără, îmi dădeam salariul de internă pe o lună pentru o rochie frumoasă”, preciza Ana Aslan. În orice caz, avea numai haine și parfumuri extrem de fine, comandate din Italia și Franța.

Nu apărea niciodată în fața nimănui necoafată sau îmbrăcată neglijent, considerând că aspectul fizic ordonat contribuie direct la starea de spirit și longevitate. Totodată, avea o regulă numită „Fără trecut”. Adică refuza cu încăpățânare să discute despre regrete sau greșeli din trecut. Spunea mereu: „Eu nu trăiesc în trecut. Eu în general trăiesc în prezent și viitor”. Acest exercițiu psihologic riguros o ajuta să își mențină mintea tânără. Nu în ultimul rând, era pasionată de bufnițe. Avea o colecție impresionantă de figurine și statuete cu bufnițe, pe care le strângea cu mare drag sau le primea cadou de la pacienții și prietenii săi din întreaga lume.

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Ana Aslan a câștigat procesul cu comuniștii. Răzbunarea Elenei Ceaușescu

Invidia Elenei Ceaușescu pe Ana Aslan a făcut ca medicul român să fie șicanat către finalul vieții. Mai precis, conflictul a pornit de la „Staționarul de lungă durată”, un cămin de bătrâni pe care Ana Aslan îl înființase și unde trata bătrâni abandonați sau fără resurse financiare. Direcția Financiară și organele de control ale regimului au acuzat-o că nu a perceput taxe de cazare și tratament de la acești bătrâni, privând astfel statul de venituri. Statul i-a imputat o sumă uriașă pentru acea vreme, aproximativ 1.500.000 de lei, bani pe care trebuia să îi returneze din propriul buzunar.

Refuzând să plătească o nedreptate, Ana Aslan a contestat decizia în instanță. Procesul a durat câțiva ani și a reprezentat o presiune psihologică imensă asupra cercetătoarei, care se apropia de vârsta de 90 de ani. Datorită tenacității sale și prestigiului internațional de neatins, ea a câștigat definitiv procesul cu puțin timp înainte de a se stinge din viață. Stresul cauzat de proces a scurtat viața cercetătoarei. Aceasta a decedat pe 19 mai 1988, la 91 de ani. Elena Ceaușescu s-a răzbunat cum a putut. După moartea Anei Aslan, bunurile sale de valoare au fost confiscate în mare parte de stat, neexistând moștenitori direcți, deși lăsase un testament autentic prin care dorea ca averea ei să finanțeze cercetarea în geriatrie. Ulterior, i s-a interzis înmormântarea religioasă în cavoul familiei, așa cum ceruse.