„Ucigașul tăcut” sau cancerul pulmonar, explicat de dr. Liviu Mugurel Bosînceanu, Spitalul Memorial Băneasa

O celulă din epiteliul pulmonar sau al aparatului respirator scapă de sub controlul mecanismelor de reglare din organism. Se multiplică necontrolat, invadând plămânul. Acesta este cancerul pulmonar.

19,8% dintre români fumează zilnic și peste 11.000 de pacienți sunt diagnosticaţi anual cu cancer pulmonar

Nu există niciun dubiu că fumatul este direct răspunzător de cancerul pulmonar. 90% dintre cazurile care ajung în spitalele de profil sunt pacienții fumători.

Datele Eurostat, actualizate în 2022, arată că România se plasează pe locul 17 în rândul celor 30 de țări de unde s-au colectat informațiile referitor la ponderea din populație care este fumătoare.

La noi, 19,8% fumează zilnic, iar dintre aceștia, 30,6% fiind bărbați și 7,5% femei. Eurostat arată că bărbații din România se plasează printre cei mai mari pasionați de tutun. Înaintea noastră se situează Bulgaria cu 37,6% și Letonia 34,4%.

Pasiunea românilor pentru fumat se vede în cele peste 11.000 de pacienți diagnosticaţi anual cu cancer pulmonar. Din nefericire în fiecare an, în România, rata deceselor cauzate de cancerul pulmonar o depășește pe cea a cancerului mamar, colo-rectal și de prostată împreună.

Dr. Liviu Mugurel Bosînceanu, Medic Primar Chirurgie Toracică la Spitalul Memorial Băneasa atenționează că pe lângă tutun, este important să fim atenți și la alți factori de risc care ne fac pe toți vulnerabili în fața „ucigașului tăcut”, așa cum denumește specialistul, cancerul pulmonar.

”În România se fumează foarte mult. Și incriminez toate formele de consum ale tutunului, inclusiv cel încălzit, care este la fel de nociv ca și produsele originale. Apoi, se adaugă poluarea atmosferică în creștere continuă, românii fiind expuși noxelor încă de la vârste fragede. ” declară medicul în Adevărul Live.

Dieta săracă în fructe și legume este unul dintre factorii care favorizează apariția cancerului pulmoar

Invitat în ediția din Adevărul Live, dr. Liviu Mugurel Bosînceanu, Medic Primar Chirurgie Toracică la Spitalul Memorial Băneasa spune că 10% dintre pacienții care se prezintă la spital cu acest tip de cancer nu sunt fumători.

Așadar, pe lista factorilor de risc în cancerul pulmonar putem să trecem și alimentația necorespunzătoare. Atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ, ea devine un factor de risc cu rol activ în acest tip de cancer. Și nu este vorba doar de calorii, zahăr sau carbohidrați ci și de carcinogenii alimentari.

Îi găsim în acele E-uri pe care cei mai mulți dintre români le consumă zilnic, prin alimente. Acestea au capacitatea de a favoriza un cancer pulmonar.

”10% dintre pacienții care se prezintă la spital cu acest tip de cancer nu sunt fumători. Și aici mă refer la cei care fumează pasiv, care trăiesc în casă cu membrii familiei care sunt fumători. Apoi, mai sunt cei expuși la radon, la diverse hidrocarburi, din aer și, atenție, la cei care au o moștenire genetică. Vorbesc despre pacienții care vin din familiile în care cazurile de cancer pulmonar au o frecvență mai mare, afectând mai multe generații bunici, părinți, copii”, subliniază specialistul.

Chiar și la 15 ani de la renunțarea la fumat, pacientul are risc crescut de a dezvolta cancerul pulmonar.

Dintre fumători, mulți încearcă să se lase de fumat, dar foarte puțini dintre ei și reușesc. Și chiar dacă este un victorios în lupta cu tutunul, asta nu înseamnă că individul respectiv a ieșit complet din zona de risc de cancer pulmonar. Chiar și la 15 ani din momentul în care au renunțat la fumat, foștii iubitori de tutun au vulnerabilitate în fața acestui tip de cancer.

”Cei care au fumat 20 de pachete pe an, un pachet de țigări pe zi, minim 20 de ani, sunt indivizi considerați cu risc de cancer pulmonar cel puțin încă 15 ani de când s-au lăsat de fumat. Dar, atenție, studiile recente arată că toată viața lor vor prezenta risc crescut. Chiar dacă individul nu mai fumează, este important, ca anual, să facă un screening pentru a depista, în stadiu incipient o posibilă apariție a unei formațiuni canceroase, pulmonare. ” spune dr. Liviu Mugurel Bosînceanu, Medic Primar Chirurgie Toracică la Spitalul Memorial Băneasa.

În cancerul pulmonar, simptomele apar în stadiile avansate ale bolii

Specialistul în chirurgie toracică subliniază în interviul din Adevărul Live că o altă cauză care îi face pe români vulnerabili în fața unei boli este nivelul foarte scăzut în educația sanitară.

Pacientul român așteaptă să apară simptomele, ca abia atunci să ajungă la spital, pentru investigații. ”Și în acel moment, nu mai vorbim de tratament curativ, cât mai mult paliativ. 80% dintre pacienții cu cancer pulmonar vin la medic, în stadii târzii, metastatice, pentru că acest cancer evoluează fără simptomatologie.” atenționează medicul chirurg.

- O tuse seacă, chinuitoare, care se manifestă pe tot parcursul zilei și al nopții și nu cedează la un tratament simptomatic și durează mai mult de 2 săptămâni;

- Hemoptizia, expectorația cu sânge, de la cantități mici până la unele mari ;

- O durere toracică, de intensitate variabilă;

- Slăbirea unui nr. mare de kg, într-o perioadă scurtă de timp, fără o explicație anume;

- Dispneea, dificultatea la efort fizic, lipsa de aer;

Dr. Bosînceanu avertizează că toate aceste simptome apar când cancerul pulmonar este deja instalat și trebuie să-l trimită de urgență pe pacient la investigațiile de specialitate, la un Computer Tomograf toracic și la bronhoscopie.

Medicul specialist consideră că screening-ul anual trebui să fie efectuat de toți românii, indiferent că sunt fumători sau foști fumători și care au vârsta între minim 50 de ani și un maxim de 75 de ani.

”Prin acest screening anual, mai ales pentru persoanele aflate la risc, americanii au redus până la 30%, numărul de decese cauzate de cancerul pulmonar. Acum se încearcă chiar lărgirea vârstei pentru screening, de la 45 la 80 de ani.”

Chirugia toracică uniportală: o singură incizie, iar pacientul este spitalizat doar două zile

Azi, tratamentul în cancerul pulmonar are o abordare nouă, specială, pesonalizată pentru fiecare pacient, care este unic. De aceea este nevoie ca screeningul, investigația, diagnosticarea și tratamentul în acest tip de cancer să aibă loc într-un centru specializat, unde funcționează echipe multidisciplinare.

Foarte mult timp, chirurgia în cancerul pulmonar se făcea clasic, prin toracotomie, care însemnă o incizie mare între coaste, cu dimensiuni între 20-30 de cm. Tehnica era una agresivă, prin care se depărtau coastele cu sisteme metalice, pentru ca medicul chirurg să aibă acces la zona de rezecție.

Era modalitatea prin care se trata cancerul pulmonar. În urma acestor intervenții mari și agresive rezultau invalidități importante pentru pacient, cu dureri cronice și cu o slabă calitate a vieții.

Azi, în tratarea cancerului pulmonar, discutăm despre chirurgia toracică uniportală, cu o singură incizie, utilizând sistemul robotic. În stadiile incipiente ale bolii, chirurgia toracică uniportală este curativă, iar rata de supraviețuire de 5 ani este de peste 90%.

Centrul de Chirurgie Robotică Uniportală - Spitalul Memorial Băneasa, cel mai mare nr. de cazuri din lume de cancer pulmonar, tratate cu această tehnică.

Aici, dr. Bosînceanu și dr. D. Gonzalez Rivas, pionierul tehnicii uniportale în lume, oferă o șansă la viață pacienților diagnosticați cu acest tip de cancer.

În 2013, Dr. Liviu Mugurel Bosînceanu devine primul chirurg toracic din România care a utilizat laserul în chirurgia toracică pentru excizia minim invazivă a unor leziuni metastatice pulmonare.

În 2019, Dr. Bosînceanu realizează, din nou, o premieră în cariera sa.

”Am fost primul care am utilizat platforma robotică da Vinci, în practica chirurgiei toracice oncologice. În intervențiile prin chirurgia robotică multiportală, se făceau 5 incizii, cu dimensiunea de 1 cm. La final doar una dintre acestea ajungea la 4 cm pentru a se extrage piesa de rezecție. Eu, personal nu am fost confortabil cu tehnica multiportală și am căutat calea de a face o chirurgie uniportală, robotică. Am avut șansa să-l cunosc pe profesorul Rivas, un pioner al chirurgiei uniportale pe plan mondial. Împreună cu el, din 2021, am adus la București, în cadrul Spitalului Memorial Băneasa acest tip de chirurgie toracică uniportală care oferă beneficii foarte mari pacientului cu cancer în stadii incipiente ale bolii. După acest tip de intervenție, pacientul rămâne în spital doar două nopti. El se internează în ziua operației cu bilanțul preoperator, iar după intevenție, acesta nu merge la terapie intensiva. Este dus direct în salon, unde poate să fie vizitat de familie. Important este că nu are dureri și a doua zi după operație, dacă toți parametrii sunt în regulă, poate pleca acasă. Iar cei care nu sunt din Bucuresti pot pleaca chiar cu avionul. La finalul primei săptămâni după operație, pacientul se reintegrează în viața de familie și în cea profesională.” descrie dr. Bosinceanu avantajele noului tip de chirurgie a cancerului pulmonar.

În acest moment, Centrul de Chirurgie Robotică Uniportală, din Spitalul Memorial Băneasa are cea mai mare experiență în chirurgia toracică uniportală, în tratamentul cancerului pulmonar.

Lunar, prof dr. D. Gonzalez Rivas vine la București, pentru trei zile și împreună cu echipa condusă de dr. Bosînceanu realizează intervenții deosebit de complexe, atât pentru pacienții români, cât și pentru cei străini.

”Suntem și centru de training internațional în acest tip de chirurgie, realizând până acum 5 ediții de Masterclass în chirurgia robotică uniportală și care se adresează chirurgilor cu experiență. Aici au venit pentru supraspecializare chirurgi din SUA, Japonia, UK, Italia, Suedia, Germania, China, Singapore, Brazilia, Peru, Turcia , Elvetia, Serbia, Austria, Emiratele Arabe Unite, Kuwait” mai adaugă dr. Liviu Mugurel Bosînceanu, primul chirurg toracic din România.

Printre intervenţiile pe care Dr. Liviu Mugurel Bosînceanu le efectuează în cadrul Spitalului Memorial Băneasa se numără: HITHOC, lobectomiile și segmentectomiile pulmonare robotice, sleeve-ul bronșic sau dublu sleeve robotic, rezecţiile traheale și de carină prin chirurgie clasică sau asistată robotic, timectomiile robotice în abord subxifoidian, esofagectomiile robotice, frenoplicatura robotică, rezecţia robotică de coasta 1 în sindromul de apertură toracică.

Mesajul cel mai important adresat de Dr. Liviu Mugurel Bosînceanu:

”Să nu fumăm. Daca ne-am apucat de fumat, să-l abandonăm cât mai rapid cu putință. Asta face diferența dintre a dezvolta sau nu cancer pulmonar”

