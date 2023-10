Chirurgia hepatică ecoghidată, metodă eficientă de tratament pentru tumorile hepatice, disponibilă la Spitalul Memorial

Conf. dr. Florin Botea, supraspecializat în chirurgia hepatică ecoghidată explică beneficiile oferite pacientului oncologic prin această metodă modernă de tratament.

După 6 ani de specializare în străinătate, Conf. dr. Florin Botea a ales România

Tumorile hepatice maligne sau cancerul primar al ficatului este, anual, cauza a 9.3 decese la 100.000 de persoane. La nivel modial, este cel de al șaselea cel mai frecvent tip de cancer.

Tumorile maligne primare ale ficatului înseamnă că celulele din interiorul ficatului, printr-un proces parțial necunoscut se transformă în celule canceroase care produc diferite tipuri de tumori, dar cu plecare din ficat.

Carcinomul hepatocelular și colangiocarcinomul sunt cele mai frecvente forme de tumori hepatice primare. Spre deosebire de acestea, metastazele hepatice sunt tumori secundare generate de tumori primare ale altor organe, cel mai frecvent fiind vorba de colon și rect.

Pacienții diagnosticați cu tumorile hepatice maligne sunt tratați, azi, în medicina modernă, prin chirurgia hepatică ecoghidată care înseamnă folosirea ecografului dedicat acestui scop.Tratamentul ultra modern poate să fie realizat doar de către un chirurg supraspecializat în acest tip de operație.

Conf. dr. Florin Botea, de la Spitalul Memorial Băneasa are o experiență bogată în chirurgia ficatului, căilor biliare si pancreasului fiind supraspecializat în chirurgia hepatică ecoghidată. Dr. Florin Botea a dobândit aceste competențe, construindu-și o carieră care înseamnă peste 600 de rezecții hepatice pentru toate tipurile de tumori hepatice și de căi biliare.

Marea majoritatea a cazurilor operate de el reprezintă un grad înalt de complexitate și o frecvență mică de complicații, tumori hepatice multiple (până la 20 de noduli rezecați în aceeași intervenție chirurgicală), dar și cazul celor hepatice gigante, de ordinul kilogramelor.

Cum ajunge un medic să dețină un astfel de portofoliu și să își construiască o carieră recunoscută la nivel internațional, dar și în țara sa? Conf. dr. Florin Botea mărturisește în emisiunea Adevărul Live că în România este mult mai dificil, în comparație cu țările occidentale.

Acolo perfecționarea chirurgului se realizează în mod coordonat cu instituțiile unde acesta operează, fiind finanțată în întregime. „În România, de cele multe ori cariera unui chirurg se construiește din propria sa inițiativă și din fondurile personale ale medicului”, subliniază specialistul.

Conf. dr. Florin Botea a decis să se perfecționeze la Institutul Clinic Humanitas din Milano, unde, timp de 3 ani s-a supraspecializat în chirurgia hepatică ecoghidată. Dr. Botea a fost și primul medic român din spitalul italian, si primul medic român care a obținut și un contract pe perioadă nedeterminată, o raritate pentru o instituție medicală din Vest.

A continuat să opereze la Milano încă alți 3 ani, experiența profesională italiană fiind una extraordinară, unde a învățat enorm. Cu toate acestea, după 6 ani de Italia, medicul a revenit în România, la Institutului Clinic Fundeni București, unde a operat timp de 10 ani.

„Îmi doream să evoluez și mai mult în chirurgia hepatică. Am căutat soluții și cea mai bună a fost Institutul Fundeni, care are recunoaștere mondială, datorată profesorului Irinel Popescu. Acolo am găsit un mediu propice pentru dezvoltarea mea. Și eram acasă. Acesta a fost și un alt motiv pentru care am lăsat Milano. În Italia nu m-am simțit acasă”, declară conf. dr. Florin Botea în emisiunea Adevărul Live.

Acasă, în România, așa cum îi place să spună, medicul a operat prin chirurgia hepatică ecoghidată, de la pacienții cu vârste între 2 ani și 80 de ani, tumori care porneau din ficat si ocupau întreg abdomen, și chiar un caz de 42 de metastaze rezecate în 3 operații succesive, pe parcursul a 2 ani.

„Pentru mine fiecare caz este unul special. Operația pacientului de 2 ani, pe care am realizat-o într-un spital de chirurgie pediatrică, a reprezentat cât 2 ani de stres din viața mea. Dar, au trecut patru ani de atunci și acel stres s-a transformat în bucuria de a vedea acel copil cum crește. În fiecare an, primesc de la părinții lui, poze cu el, prin care îmi arată cum evoluează copilul lor” spune medicul cu evidentă emoție.

Chirurgia hepatică ecoghidată este printre puținele tratamente cu potențial de a vindeca pacientul.

Dr. Botea subliniază că azi, cancerul nu mai este boala înspăimântătoare, așa cum era considerată pe vremuri. Există însă o condiție. Tumora să fie diagnosticată la timp.

Dacă pacientul accepta mai greu o colonoscopie, necesară diagnosticării precoce a cancerului de colon și rect, o ecografie și analize de sânge pentru depistarea precoce a tumorilor hepatice sunt mult mai ușor de acceptat.

În comunicarea pe care o are cu pacientul, dr. Botea chiar evită să pronunțe cuvântul cancer, pentru că are o conotație puternic negativă.

„Încerc să ameliorez la nivel psihologic ceea ce transmit pacientului. Evit să rostesc acest cuvant: cancer. Le denumesc tumori maligne, tumori rele, dar nu cancer” spune conf. dr. Florin Botea

Diagnosticul tumorilor hepatice se realizează cu ajutorul unor investigații imagistice, precum ecografia, tomografia computerizată, rezonanța magnetică și chiar PET, alături de markeri tumorali specifici (CEA, CA19.9, AFP). Biopsia trebuie efectuată pentru a confirma diagnosticul în cazurile selectate.

Pacientul care este diagnosticat cu tumori hepatice intră într-un bord multidisciplinar, format din medicul chirurg, medicul oncolog, medicul gastroenteorolog, radiologul, toți, împreună, stabilind cel mai bun tratament pentru pacientul respectiv.

Tratamentul pentru pacientul cu tumori hepatice maligne are ca achizitii recente chirurgia hepatică ecoghidată, transplantul hepatic, radioterapia stereotaxică, radioembolizarea și imunoterapia. Chirurgia hepatică este printre puținele tratamente cu potențial de a vindeca pacientul.

Chirurgia hepatică înseamnă atât rezecție hepatică, cât și transplantul hepatic, acesta din urmă având indicații mai restrânse, dar este foarte eficient în aceste cazuri selecționate.Indicația chirurgiei hepatice ecoghidate este pentru cazuri considerate nerezecabile sau rezecabile, în tumori hepatice gigante sau numeroase.

Conf. Dr. Florin Botea subliniază că, de la an la an se observă în România, o crește a solicitărilor de operații prin chirurgia hepatică ecoghidată, din cauza creșterii frecvenței tumorilor hepatice.

”Când pacientul este diagnosticat cu tumora malignă a ficatului, chirurgia hepatică ecoghidată este printre puținele tratamente curative cu potențial de a vindeca pacientul. Acest tip de chirurgie este cel mai eficient în fazele încipiente ale cancerului hepatic, pentru tumori de mici dimensiuni. Dar, din păcate, lucrez foarte rar într un astfel de scenariu, pentru că pacienții sunt descoperiți târziu, în faze avansate de cancer, cu tumori de mari dimensiuni și/sau numeroase, unde chirurgia hepatică ecoghidată obține un maxim de rezultate” spune conf. dr. Florin Botea, supraspecializat în acest tip de chirurgie.

Chirurgia hepatică ecoghidată scade riscul complicațiilor operatorii și post operatorii.

Chirurgia hepatică ecoghidată se realizează sub ecograf. O sondă specială de ecograf se aplică direct pe ficat in cursul intervenției, care ajuta la un diagnostic mai precis decât cel preoperator, cât și la realizarea unei rezectii hepatice de mare precizie

Conf. dr. Florin Botea subliniază că prin chirurgia hepatică ecoghidată se reușește îndepărtarea tuturor tumorilor din ficat, păstrându-se în același timp cât mai mult ficat sănătos, cu vase de sânge și căi biliare integre. Asta înseamnă de multe ori, asigurarea unei rezecții atunci când chirurgia clasică hepatică nu o poate oferi.

”Datorită gradului ridicat de precizie, prin chirurgia hepatică ecoghidată, pacientul operat are un risc scăzut de a dezvolta complicații operator și post operator. Un beneficiu major în chirurgia hepatică ecoghidată este recuperarea rapidă a pacientului. Noi tratăm o boală oncologică și este important ca pacientul să se recupereze rapid pentru a putea să își continue tratamentele, precum chimioterapia. Este foarte important ca planul lui terapeutic să nu fie compromis de o recuperare postoperatorie lungă”, declară pentru Adevărul Live, Conf. dr. Florin Botea, de la Spitalul Memorial Băneasa.

Mesajul principal lansat pacienților de Conf. dr. Florin Botea

Este important ca pacienții să înțeleagă că aceste tumori hepatice maligne, sau cancerul hepatic le pun viața în pericol. Ele sunt fie tumori primare, cele cu origine în ficat, fie cele secundare, metastaze, cu origine din alte organe. Cele mai frecvente tipuri de tumori hepatice primare maligne sunt carcinomul hepatocelular (75-85% din total), colangiocarcinomul intrahepatic (10-15%) și hepatoblastomul.

Oamenii sunt expuși unor multipli factori de risc, precum: infecția cu virusul hepatitei B sau C, ciroză, consumul excesiv de alcool, obezitatea, anumite tulburări genetice, colangita sclerozantă primară, inflamația cronică a căilor biliare și anumite afecțiuni congenitale.

Chirurgul atenționează că pacienții trebuie să își facă controale periodice ale ficatului, căilor biliare și al pancreasului pentru a putea depista din timp orice formațiune pe ficat cu potențial malign.

”Sunt pacienți diagnosticați cu cancer la ficat care nu prezintă nici un simptom. Pacientul nu trebuie să aștepte un semn din partea ficatului, un simptom specific. Pacientul sănătos trebuie să se investigheze anual, prin analize de sânge și prin ecografia ficatului. Pentru pentru pacienții cu risc de a dezvolta acest tip de cancer, aceste investigații trebuie făcute la un interval de 3-6 luni, prin controale specifice. Când apar simptomele, boala este deja în stadii avansate” transmite pacienților, conf. dr. Florin Botea, de la Spitalul Memorial Băneasa.

