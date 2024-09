Institutul Oncologic București, în colaps financiar. Pacienții cu cancer, trimiși acasă

Institutul Oncologic din București se confruntă cu o criză atât de gravă de medicamente încât medicii, pentru că nu mai au cu ce să-și trateze pacienții, îi trimit pe aceștia acasă sau îi redirecționează către alte spitale. Iolanda Gheorghiu, fondatoarea Asociației Pacienților Oncologici din România, a explicat pentru „Adevărul” care sunt motivele acestui blocaj și ce soluții ar exista pentru rezolvarea situației.

Zeci de pacienți bolnavi de cancer care au venit la Institutul Oncologic din București pentru a primi tratament au fost trimiși acasă. Motivul este unul halucinant: cel mai mare spital de oncologie din țară a rămas fără bani de medicamente. La începutul lunii septembrie conducerea spitalului a cerut 10 milioane de lei pentru achiziționarea medicamentelor necesare. Casa de Sănătate a virat însă doar jumătate din sumă, iar asta s-a întâmplat abia la finalul lunii. Încercând să rezolve o parte dintre probleme, reprezentanții Institutului Oncologic București au luat legătura cu Spitalul Universitar de Urgență Elias în vederea obținerii medicamentelor necesare, primind tratament pentru 10 pacienți.

Cine este de vină pentru această situație? Cum s-ar putea rezolva? Ce este de făcut pe viitor? Sunt întrebări care au rămas fără răspuns, căci conducerea spitalului nu ne-a furnizat, până în acest moment, nici un punct de vedere, deși l-am solicitat de două ori. Am vorbit însă cu pacienții oncologici, care sunt disperați. Oameni ne-au spus că au ajuns la capătul răbdării.

Problema banilor este una politică. „Totul trece prin agenda politicienilor”

„Îmi amintesc un eveniment la care am fost invitată și la care a participat și un fost ministru al Sănătății. Am propus atunci să inițiem un Program Național de Screening pentru cancerul de sân. Mi s-a spus că nu se poate. Am întrebat de ce și mi s-a răspuns: „Pentru că nu se află pe agenda noastră”. Și atunci mi s-a confirmat pentru a mia oară că totul trebuie să fie mai întâi trecut pe agenda unor politicieni. Problema de acolo pleacă, de la agenda lor”, a declarat pentru Adevărul Iolanda Gheorghiu, fondatoarea Asociației Pacienților Oncologici din România.

Reprezentanta pacienților este de părere că această criză financiară acută în care se adâncește sistemul sanitar este o consecință a gestionării haotice a sumelor de bani alocate. „Problema de bază, de la care pleacă totul, este proasta gestionare a banilor. Pe lângă faptul că sunt puțini, banii mai sunt și prost alocați. Pentru că dacă ar fi bine administrați, ar ajunge. Să vă explic la ce mă refer. În România nu există un registru în care să fie trecuți pacienții oncologici în funcție de boala de care suferă și de stadiul acesteia. Mă refer la o bază de date la nivelul fiecărui județ, care să nu aibă legătură cu Institutul Național sau Județean de Statistică, pentru că acolo datele ajung după câțiva ani. Nu sunt actualizate la timp. Dacă o să vă uitați, o să vedeți că în momentul acesta datele s-au oprit undeva în anul 2022”. Prin urmare, pentru că nu există o evidență a numărului de persoane bolnave, a bolilor și a stadiului acestora, nimeni nu știe exact câți bani trebuie să ceară, câți bani trebuie alocați și unde. „Prețul este diferit pentru fiecare medicament în parte și pentru fiecare tip de cancer în parte. Dacă vorbim despre cancerul de sân, altul este tratamentul pentru o persoană diagnosticată, aflată în stadiul I al bolii, și cu totul altul pentru o persoană în stadiul III cu metastaze”, explică Iolanda Gheorghiu. Acesta este de părere că un registru detaliat ar fi o soluție pentru ca banii să nu mai fie distribuiți atât de haotic.

Decontarea medicamentelor poate duce la cazuri aberante

Un alt aspect foarte important pe care fondatoarea asociației a ținut să-l precizeze este legat de medicamentele care se cumpără din farmacii. „Sunt medicamente care, teoretic, ar trebui să fie eliberate către pacienți, dar când merge pacientul la farmacie i se spune că nu există fonduri. Sau i se spune că medicamentul respectiv este decontat doar pentru anumiți bolnavi. Un exemplu concret este Herceptinul. Este decontat de către Casă, este gratuit pentru cancerul de sân, dar nu este decontat pentru cancerul de stomac. Dar vorbim despre același medicament! Este strigător la cer! Sau există medicamente pentru cancerul cerebral. dar nu și pentru cel renal”.

Spitalele, mai spune Iolanda Gheorghiu, nu-și pot face un stoc de medicamente pentru că la fiecare tip de cancer există un anumit tratament. „Iar acest tratament devine specific în funcție de gravitatea bolii. Nu ai de unde să știi ce pacienți îți vor veni peste o săptămână, două. Apoi, tu, ca și spital, dai medicamentul pacienților care au nevoie, în ordinea în care aceștia se prezintă la tine. Medicul este dator să-l ajute pe cel care a venit. Ce se va întâmpla cu pacienții care vin mâine...poate vor exista medicamente, poate nu. Medicii sunt puși într-o situație foarte delicată”.

Casa de Asigurări, cu restante și la farmacii

Sunt pacienți care nu-și pot cumpăra medicamentele compensate pentru că farmaciile, la rândul lor, ca și spitalele, nu-și primesc banii de la Casa de Sănătate, mai spune președinta asociației. „Și nu au cu ce plăti furnizorilor. Multe s-au săturat să plătească din propriul buzunar așteptând la nesfârșit banii de la Casă. Apoi, mai sunt și pacienții care și-au cumpărat medicamentele la prețul integral, iar apoi au dat Casa de Sănătate în judecată pentru a-și recupera banii. Și au câștigat în instanță”.

Iolanda Gheorghiu consideră că problema se va rezolva atunci când se va dori cu adevărat. „Nu o să iasă nimic până când politicienii nu vor dori cu adevărat să facă ceva în acest sens. Să-și suflece mânecile, să se înhame la muncă, să facă ordine prin niște hârtii și să dea o direcție. Căci ne învârtim într-un cerc vicios în care sunt prinse mai multe instituții ale statului, se învârt în jurul cozii de atât amar de vreme, iar totul, absolut totul, este suportat de bieții oameni bolnavi care nu au nici o vină”.

Lipsa medicamentelor oncologice a înflorit traficul online

Ioana Cristea este pacient oncologic de mai mulți ani și consideră problema crizei financiare cu care se confruntă spitalul „o trimitere către deces pentru toți bolnavii care au nevoie de tratament, dar nu-l primesc”. Cine are bani își cumpără din farmacie, de pe internet. Așa a înflorit și traficul on-line cu medicamente oncologice. Eu nu sunt de acord cu o astfel de practică, nu poți ști de la cine cumperi și ce anume cumperi însă, iată, sunt persoane disperate care ar face orice să supraviețuiască”. Sunt pacienți, mai spune Ioana Cristea, care își procură medicamentele din străinătate, asta pentru că la noi lipsesc cu desăvârșire. „Dar nu toți au această posibilitate. Și nu este corect”.