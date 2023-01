CJAS obligă din nou spitalele să producă pentru a-și primi banii. „Să presteze mai cu simțul răspunderii”

Din ianuarie 2023, spitalele de stat vor fi din nou plătite în funcție de serviciile efectiv prestate, după aproape trei ani în care CJAS le-a decontat cheltuielile realizate, fără a fi condiționate de contract.

După aproape trei ani în care, din cauza pandemiei și a restricțiilor impuse la acel moment, spitalele au fost finanțate de către casele județene de asigurări de sănătate la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, și nu la nivelul serviciilor medicale contractate și prestate, începând cu luna ianuarie 2023 lucrurile se schimbă.

Printr-un act adițional la contractul în vigoare, spitalele, ca și restul furnizorilor de servicii și dispozitive medicale, au semnat pentru finanțarea serviciilor pe primele două luni, ianuarie și februarie, până la negocierea unui nou contract.

Noutatea în cazul spitalelor - acestea fiind furnizorii cărora le revin și cele mai mari sume - este că din această lună vor fi obligate, din nou, să performeze, respectiv să-și coreleze nivelul cheltuielilor cu cel al veniturilor din serviciile prestate.

Cum stă situația în teritoriu

Va fi o încercare grea, în județul Olt, de exemplu, media serviciilor realizate în cursul anului trecut de către spitale acoperind aproximativ 70% din valoarea contractată. Practic, în condițiile în care CJAS le-ar fi decontat doar valoarea serviciilor efectiv prestate, nu și-ar fi putut achita cheltuielile.

Directorul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Olt, Carmen Cîrjan, spune că sumele cu care vor fi finanțați furnizorii de servicii și dispozitive medicale din Olt în primele două luni din an sunt suficiente, existând puține domenii în care o mai bună finanțare ar permite tratarea mai multor pacienți (un segment este cel stomatologic).

Când vine vorba, însă, de spitale, problema va fi tocmai realizarea serviciilor contractate, pentru a-și putea încasa banii.

„Spitalele ar avea bani, problema este că trebuie să facă servicii începând cu luna ianuarie, pentru că nu se mai susține cheltuiala efectivă, ci se plătesc la indicatorii realizați, adică la numărul de externări”, a menționat șefa CJAS Olt.

Este o situație căreia spitalelor nu i s-au mai conformat din martie 2020. Spitalele de boli cronice nu au o problemă privind efectuarea serviciilor conform contractului, în schimb celelalte - cu excepția serviciilor private (este vorba, în Olt, de un spital județean, un spital municipal și două spitale orășeșnești) - au reușit ca în 2022, de exemplu, să îndeplinească doar aproximativ 70% din serviciile contractate.

„Vor fi nevoiți să se adapteze pieței, se pare că nu mai există cale de întoarcere, numai că spitalul are niște cheltuieli fără de care nu poate să funcționeze. Sunt secții care nu au adresabilitate, va trebui să se orienteze, pur și simplu, ca și privații, către economia de piață, să facă ce se cere, să facă mai cu simțul răspunderii”, a mai spus Cîrjan.

„Sunt mari facturile, în special cele la utilități”

Managerul celui mai mare spital din Olt, Spitalul Județean de Urgență Slatina, spune că urmează două luni grele, pe de o parte având în vedere revenirea la plata serviciilor efectiv prestate, iar pe de alta, creșterile mari de prețuri din ultimul an.

„Este o primă lună foarte grea, pentru că este și perioada de iarnă, în care spitalul are o adresabilitate mai scăzută, pacienți mai puțini, cheltuieli mai mari. Pe fondul adresabilității scăzute, pe fondul creșterii prețurilor la absolut toate bunurile și serviciile pe care le folosește un spital, și având în vedere că am ieșit dintr-o perioadă destul de grea, în care ne-am reorganizat și am încercat să ne creștem serviciile și numărul de pacienți, probabil va fi o perioadă grea pentru noi, în care va trebui să monitorizăm, să vedem dacă veniturile vor acoperi cheltuielile”, a declarat managerul Angela Nicolae.

Creșterea tarifelor la utilități deja se simte în buget. Spitalul funcționează în regim pavilionar, mai multe corpuri de clădire trebuie încălzite, în condițiile în care un singur imobil, cel central, a fost anvelopat termic.

Și tarifele la care se decontează serviciile prestate de către spitale au crescut, însă creșterile, de nici 16%, nu ar acoperi creșterea cheltuielilor, a mai spus Nicolae.

Urmează o perioadă în care se fac analize la nivelul fiecărei secții, se monitorizează cheltuielile, însă serviciile nu pot fi analizate în sistem de „profit” sau „pierdere”, spune șefa spitalului județean.

Sunt anumite secții cu pacienți care ajung la ATI, prin urmare costurile sunt foarte mari, și altele care au alt specific, important fiind ca per total rezultatul financiar al spitalului să fie bun, să permită acoperirea cheltuielilor cu veniturile realizate, a punctat managerul SJU Slatina.

„Avem obligația de a efectua un management eficient la SJU Slatina, dar nu este o societate la care se urmărește profitul. Aici prestăm servicii publice, servicii de sănătate”, a mai spus Angela Nicolae.

Suma alocată în județul Olt pentru primele două luni ale anului 2023, pentru decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor, din Fondul naţional unic de asigurtări sociale de sănătate pe anul 2023, este de 88 milioane lei. Spitalele primesc cei mai mulți bani - 33,7 milioane lei, la polul opus situându-se asistența medicală stomatologică, cu doar 265.000 lei. În județ sunt 463 furnizori de servicii medicale, medicamente și dispozitive.