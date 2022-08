INTERVIU Cum trebuie sprijiniți psihoterapeutic copiii bolnavi de cancer

├Äntr-un interviu acordat ÔÇ×Adev─ârulÔÇť, psihologul Mihai Cop─âceanu a explicat modul ├«n care trebuie trata╚Ťi din punct de vedere psihoterapeutic copiii diagnostica╚Ťi cu boal─â canceroas─â, dar ╚Öi cum trebuie sprijini╚Ťi p─ârin╚Ťi acestora.

ÔÇ×Adev─ârulÔÇť: Pentru un p─ârinte, diagnosticarea unui copil cu o boal─â oncologic─â poate c─âdea ca un tr─âsnet. De ce sprijin de specialitate au nevoie ace╚Ötia pentru a gestiona situa╚Ťia?

Mihai Cop─âceanu, psiholog: OMS estimeaz─â c─â anual 400.000 de copii vor dezvolta cancer ├«n ├«ntreaga lume, printre cele mai frecvente tipuri fiind leucemia, cancerul cerebral, limfoamele ╚Öi tumorile. Diferen╚Ťele sunt ├«n func╚Ťie de ╚Ťar─â; ├«n SUA, ├«n 2020, erau 11.050 de copii sub 15 ani diagnostica╚Ťi cu cancer. Pentru p─ârin╚Ťi, confirmarea diagnosticului de cancer la propriul copil reprezint─â nu doar un ╚Öoc, c├ót o povar─â ├«n complexitatea ╚Öi profunzimea cuv├óntului. Pe de o parte, deoarece este greu de acceptat un asemenea diagnostic din cauza conota╚Ťiilor culturale pe care ├«l are ├«n Rom├ónia, cu alte cuvinte, ne g├óndim la tot ce poate fi mai r─âu, ╚Öi pe de alt─â parte, deoarece stabilirea diagnosticului reprezint─â doar ├«nceputul unei perioade ├«ndelungate ╚Öi dificile care implic─â o serie de eforturi, de la multiple variante de tratament, analize medicale, costuri, restric╚Ťii, stil de via╚Ť─â etc.

P─ârin╚Ťii au nevoie de speran╚Ť─â ╚Öi de ├«ncurajare ╚Öi ├«ntreaga societate trebuie s─â ╚Ötie c─â vorbim de boli vindecabile. Totu╚Öi, dac─â ├«n ╚Ť─ârile dezvoltate, peste 80% dintre copiii cu cancer sunt trata╚Ťi ╚Öi vindeca╚Ťi, Rom├ónia nu este o astfel de ╚Ťar─â, de aceea rata este mult mai mic─â ╚Öi ne confrunt─âm cu o serie de probleme, printre care ├«mbun─ât─â╚Ťirea accesului la tratament, inclusiv la medicamente ╚Öi tehnologii esen╚Ťiale, la diagnostic timpuriu.

De asemenea rela╚Ťia cu propriul copil, comunicarea diagnosticului ╚Öi a implica╚Ťiilor sale, ├«ncurajarea copilului, toate implic─â un efort permanent ╚Öi resurse suplimentare din partea p─ârintelui.

De╚Öi avem ghiduri clinice, recomand─âri, sugestii din partea speciali╚Ötilor, a altor p─ârin╚Ťi ├«n aceea╚Öi situa╚Ťie, pentru fiecare caz este dificil. De aceea, ├«n primul r├ónd p─ârin╚Ťii, copilul ╚Öi ├«ntreaga familie au nevoie de sprijin emo╚Ťional, de sus╚Ťinere constant─â, de ├«ncurajare, deoarece pe ├«ntreaga perioad─â a tratamentului ╚Öi dup─â tratament se pot confrunta cu temeri, ├«ngrijor─âri, st─âri de anxietate ╚Öi dispozi╚Ťie depresiv─â.

Cum reac╚Ťioneaz─â copiii la un astfel de diagnostic dur?

Spre surprinderea multor p─ârin╚Ťi, copiii, de multe ori, reac╚Ťioneaz─â mult mai pu╚Ťin negativ ├«n fa╚Ťa bolii dec├ót adul╚Ťii, dec├ót ne-am fi a╚Öteptat, copiii ├«n inocen╚Ťa lor au o puritate, dar ╚Öi o putere de a face fa╚Ť─â bolii ╚Öi tratamentului, astfel ├«nc├ót reprezint─â lec╚Ťii de via╚Ť─â pentru adul╚Ťi. Copiii fac apel la alte resurse specifice copil─âriei ╚Öi gestioneaz─â cu mult─â responsabilitate situa┼úia fa╚Ť─â de tratamentul medical ╚Öi de restric╚Ťiile de via╚Ť─â. Copiii devin prieteno╚Öi cu cadrele medicale ╚Öi cu ceilal╚Ťi pacien╚Ťi de v├órsta lor ╚Öi prezint─â o alt─â aderen╚Ť─â la tratament. Sunt mult mai optimi╚Öti dec├ót p─ârin╚Ťii.

Cu ce probleme se luptă pacientul oncologic pediatric din România?

Ce lipse╚Öte cu prec─âdere ├«n Rom├ónia este ├«n primul r├ónd un plan de ac╚Ťiune pe care p─ârintele de oriunde din ╚Ťar─â s─â ├«l cunoasc─â, ├«nc─â avem diferen╚Ťe majore ├«ntre copiii care provin din diferite zone ale ╚Ť─ârii, cu privire la accesul la servicii medicale de performan╚Ť─â, de la screening la tratament, ╚Öi ├«n func╚Ťie de veniturile familiei. Deci, vorbim de o inechitate, copiii din Rom├ónia cu diagnostic de cancer nu au ╚Öanse egale. De asemenea, lipse╚Öte sprijinirea financiar─â care s─â acopere costurile tratamentului ├«n ╚Ťar─â sau ├«n str─âin─âtate. Nu ╚Ötiu rata exact─â ├«n Rom├ónia, dar ├«n fiecare zi, ├«n Marea Britanie, 10 copii sau tineri sunt diagnostica╚Ťi cu cancer. ├Än UK exist─â strategii na╚Ťionale cu scopul de a cre╚Öte ratele de supravie╚Ťuire pentru toate tipurile de cancer la copii, pentru egalitatea ╚Öanselor la tratament, pentru tratament de ├«nalt─â calitate ╚Öi asigurarea unor servicii multidisciplinare medico-sociale pentru copil ╚Öi familie.

Cum sprijinim astfel de pacien╚Ťi?

Copiii au nevoie de sprijin emo╚Ťional pentru a face fa╚Ť─â efectelor diagnosticului de la spitaliz─âri repetate, la efectele adverse tratamentului (grea╚Ť─â, oboseal─â, diaree, v─ârs─âturi, dureri fizice), efecte secundare vizibile, cum ar fi c─âderea p─ârului, cre╚Öterea sau pierderea ├«n greutate, absen╚Ťe ├«ndelungate de la ╚Öcoal─â ╚Öi gestionarea reac╚Ťiilor colegilor s─âi, simptome de anxietate ╚Öi depresie. Exist─â mult stres ├«n via╚Ťa familiei, exist─â temere ╚Öi dup─â ├«ncheierea tratamentului despre reapari╚Ťia cancerului ╚Öi despre viitor.

Din fericire, ├«nt├ólnesc cazuri pozitive ╚Öi de bune practici mai ales ├«n ╚Öcoal─â, c├ónd profesorii, dirigin╚Ťii ╚Öi colegii devin foarte empatici cu elevul care se confrunt─â cu un astfel de diagnostic. Reprezint─â de multe ori un real sprijin ╚Öi ni╚Öte parteneri ├«n procesul terapeutic. Exist─â o solidaritate de maxim─â emo╚Ťie pe care mereu o apreciez. Am v─âzut deseori adolescen╚Ťi unindu-se ╚Öi organiz├ónd campanii de str├óngere de fonduri pentru colegii lor.

Specialist ├«n adic╚Ťii, Mihai Cop─âceanu este psiholog clinician specialist la Spitalul Clinic Jude┼úean de Urgen┼ú─â Sibiu. El ╚Öi-a aprofundat studiile de psihologie prin burse de cercetare la Bologna ┼či la Oxford.