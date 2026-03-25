Injecțiile de slăbit: o soluție modernă sau tratament temporar? De ce este nevoie de o evaluare medicală foarte atentă înainte de administrare?

În ultimii ani, se vorbește tot mai mult despre injecțiile de slăbit, și nu doar în cabinetele medicilor. Subiectul apare frecvent în articole, pe social media sau în conversațiile dintre oamenii care caută soluții pentru slăbit.

Pentru unii pacienți, aceste tratamente pot fi o opțiune eficientă. Pentru alții, însă, rezultatele pot fi limitate sau insuficiente. De aceea, spun medicii, decizia nu ar trebui luată în funcție de popularitatea unui tratament sau de experiențele altor persoane, ci după o evaluare medicală atentă.

Dr. Ionuț Hutopilă, Chirurg de Excelență în Chirurgia Obezității la Ponderas Academic Hospital, spune că interesul tot mai mare pentru aceste tratamente reflectă o problemă de sănătate publică tot mai prezentă: numărul persoanelor care se confruntă cu kilogramele în plus a crescut alarmant.

În România, 6 din 10 persoane sunt supraponderale sau obeze, arată studiul „Incidența obezității în rândul populației din România”, realizat în 2024 de Societatea Română de Chirurgie Bariatrică și Metabolică (SRCM).

De ce sunt percepute injecțiile de slăbit ca o soluție rapidă?

„Tratamentul injectabil poate fi prescris în momentul de față de medici din mai multe specialități, ceea ce îl face oarecum mai ușor accesibil pentru persoanele cu greutate în exces”, spune dr. Hutopilă.

Există însă și un alt factor care contribuie la interesul crescut pentru aceste soluții: presiunea socială legată de aspectul fizic.

„Societatea creează modele care îi pot face pe cei care suferă de obezitate să caute soluții pentru a scădea în greutate și pentru a-și îmbunătăți aspectul”, adaugă medicul.

În acest context, injecțiile pentru controlul greutății sunt adesea percepute în mod greșit ca o soluție rapidă pentru o problemă care afectează doar exteriorul corpului, doar ceea ce este vizibil.

Dr. Hutopilă avertizează însă că decizia de a începe un astfel de tratament nu ar trebui luată fără o evaluare medicală: „Nu este un tratament doar cu efecte la suprafața corpului! Și nu trebuie început după sugestiile găsite pe internet sau după experiențele altor persoane, chiar și apropiate. Este un tratament cu efecte multiple în organism, care trebuie indicat și monitorizat de către medic. Nu poate fi folosit în toate situațiile”, spune medicul, care mai adaugă că „tocmai popularitatea acestor tratamente poate crea o capcană: tentația de a le folosi fără să fii văzut de specialistul potrivit.”

Dr. Ionuț Hutopilă, Chirurg de Excelență în Chirurgia Obezității la Ponderas Academic Hospital

Ce sunt, de fapt, injecțiile pentru controlul greutății?

Deși sunt cunoscute popular drept „injecții de slăbit”, medicul spune că termenul este incomplet și nu reflectă cu adevărat întreaga capacitate a acestora.

„Nu este o simplă injecție pentru scăderea în greutate și îmbunătățirea aspectului fizic. Discutăm, de fapt, despre un tratament injectabil subcutanat, care apoi pătrunde în tot corpul și are mecanisme complexe ce urmăresc obținerea sănătății prin controlul greutății și al bolilor asociate obezității (diabet zaharat, boli cardiovasculare, apnee de somn și altele).”

Mai exact, aceste medicamente injectabile sunt substanțe numite analogi GLP-1, care sunt asemănătoare, dar nu identice, cu hormonii produși în mod natural de organism, mai ales în tubul digestiv.

„După administrare, ajung în sânge și acționează pe mai multe căi. Influențează sistemul nervos central, determinând reducerea apetitului și a senzației de foame. Influențează și activitatea stomacului, încetinind evacuarea alimentelor. Astfel, pacienții ajung să se gândească mai rar la mâncare și să simtă senzația de sațietate din cantități mai mici de alimente”, mai spune medicul.

În același timp, aceste medicamente au efecte favorabile asupra metabolismului glucidic și sistemului cardiovascular.

„Determină o secreție mai mare de insulină, ceea ce duce la un control mai bun al glicemiei, fiind opțiuni de tratament pentru pacienții diabetici care nu reușesc să își mențină greutatea corporală”, explică dr. Hutopilă.

De ce rezultatele pot fi diferite de la pacient la pacient?

Este de așteptat ca tratamentul injectabil să nu funcționeze la fel pentru toți pacienții, deoarece fiecare organism este diferit.

„Există o variabilitate a răspunsului la tratament. Pe lângă rezultatele benefice, pot exista și reacții adverse. Dacă ne referim doar la slăbit, trebuie să acceptăm că pacienții au rezultate distincte. Putem întâlni pacienți care nu răspund la tratament (nu slăbesc), dar și pe cei care înregistrează o scădere de până la 15–20% a greutății corporale”, spune medicul.

„Pacienții trebuie să fie constanți în administrarea injecțiilor conform recomandărilor medicului, fără a modifica dozele sau frecvența și fără a opri tratamentul din proprie inițiativă. De asemenea, tratamentul nu funcționează singur. Este nevoie de îmbunătățirea comportamentului alimentar și ajustarea stilului de viață.”

Este foarte important ca tratamentul să fie făcut doar sub supraveghere medicală.

Injecțiile pentru slăbit și chirurgia bariatrică: două abordări diferite în tratamentul obezității

La fel de important este ca pacienții să înțeleagă care este diferența între injecțiile de slăbit și chirurgia metabolica/bariatrică, mai ales atunci când vine vorba despre eficiența tratamentului și menținerea rezultatelor pe termen lung.

Cele două metode nu ar trebui privite ca soluții care se exclud reciproc, ci ca instrumente diferite, dar complementare în tratamentul individual al diferitelor stadii de obezitate.

Tratamentul injectabil și chirurgia metabolica/bariatrica sunt două instrumente diferite, cu rezultate distincte în tratamentul obezității si bolilor asociate. Este puțin forțat sa facem o comparatie directa, dar putem puncta unele diferențe”, explică dr. Hutopilă.

În cazul tratamentului injectabil, scaderea in greutate este mai mica. Rezultatele „sunt valabile pe termen scurt-mediu, atâta timp cât organismul continua sa raspunda la medicament, iar pacientul reuseste sa respecte recomandarile si sa isi schimbe obiceiurile alimentare.”, spune medicul.

Dacă vorbim despre rezultatele chirurgiei bariatrice și metabolice, scaderea ponderala este mai eficienta, cu posibilitatea atingerii greutatii optime si mentinere la distanta. Afectiunile asociate de tipul diabetului zaharat, hipertensiunii arteriale, apneei de somn, urmeaza aceeasi directie, spre ameliorare si remisie, chiar și la peste zece ani de la intervenția chirurgicala”, explică specialistul.

Aceste rezultate pot fi obținute după o singură intervenție chirurgicală bariatrica minim invaziva, care va determina modificari metabolice si schimbarea comportamentului alimentar. De asemenea, interventia chirurgicala trebuie sa faca parte dintr-un program dedicat tratamentului obezitatii.

Alegerea tratamentului trebuie făcută împreună cu medicul, nu după trenduri

Tratamentul injectabil, chirurgia bariatrică și celelalte metode sunt instrumente în mâinile medicilor”, concluzionează medicul. De aceea, fiecare pacient are nevoie de o evaluare individuală. „Nu există un tratament unic, care să funcționeze la fel pentru toată lumea. Persoanele care sunt afectate de excesul ponderal, trebuie să vorbească cu un medic specialist în obezitate, care să le explice ce opțiuni există și care este cea mai potrivită pentru ei”, spune dr. Hutopilă.

În Centrul de Excelență în Chirurgie Bariatrică și Metabolică din cadrul Ponderas Academic Hospital, pacienții pot primi o evaluare completă și îndrumare în  alegerea tratamentului potrivit, fie că este vorba despre terapie medicamentoasă, chirurgie bariatrică sau o combinație a acestora.

