Video Cum recunoaștem o persoană care are probleme cu tiroida. Modificări ușor de observat la o examinare simplă, în oglindă

Felul în care arătăm, felul în care arată pielea și părul, aspectul ochilor sau al gâtului pot indica uneori că suferim de o problemă tiroidiană. Medicul endocrinolog Ruxandra Dobrescu explică la ce să fim atenți.

Uneori boala se poate citi pe chip, auzim spunându-se asta, iar în cazul anumitor afecțiuni există într-adevăr semne evidente. Medicul endocrinolog Ruxandra Dobrescu explică, într-un video postat pe canalul său de Youtube, cum putem sesiza că ceva ar putea fi în neregulă. La persoanele cu disfuncții tiroidiene, explică medicul, pot să apară modificări la nivelul pielii, la nivelul părului, la nivelul inimii, la nivelul stării generale, la nivel psihic, iar toate aceste lucruri pot să ducă la anumite caracteristici sugestive pentru hipotiroidism sau hipertiroidism.

Modificări la nivelul pielii și la nivelul părului

Persoanele care au hipotiroidism, adică un deficit de hormoni tiroidieni, au și modificări la nivelul pielii, care are o rată de regenerare mai scăzută. „Pielea tinde să devină uscată și rece, inclusiv din cauza faptului că se produce vasoconstricția, este un flux sangvin scăzut la nivelul extremităților și pielea e rece. E uscată, pentru că scade secreția de sebum și sudorația, adică transpirația, și poate să fie palidă sau chiar gălbuie, mai ales la persoanele care asociază și un grad de anemie care poate apărea și ea în contextul hipotiroidismului”, explică medicul. În cazul aceleiași afecțiuni pielea tinde să fie uscată și rugoasă. Prin îngroșarea stratului de cheratină poate să apară o hipercheratoză la nivelul pielii, în special la zonele de extensie, cum este fața exterioară a palmelor, arată medicul Ruxandra Dobrescu.

Pielea poate astfel să capete un aspect de cenușă și uneori un aspect specific de „solzișori”.

În cazul hipertiroidiei, care este situația opusă, din cauza excesului de hormoni tiroidieni pielea este foarte caldă, umedă, transpirată. Se întâmplă pentru că procesele metabolice sunt accelerate, fluxul sangvin la nivelul pielii este crescut, iar pielea are un aspect tipic. Este caldă și catifelată, ca pielea de bebeluș, detaliază medicul endocrinolog. O persoană cu hipertiroidie transpiră mult, pentru a încerca să-și păstreze o temperatură normală a corpului.

Modificări apar, atât în cazul hipertiroidiei, cât și al hipotiroidiei, și la nivelul părului și al scalpului.

„Părul poate să fie uscat, fragil și poate avea o tendință la cădere, uneori foarte importantă. Putem vorbi de o alopecie difuză, în care părul tinde să cadă cam peste tot de la nivelul scalpului, dar putem avea și situații de alopecie areata, adică zone din scalp care rămân fără păr, situație în care merită o vizită la medicul dermatolog, pentru că acestea pot apărea într-un context autoimun. De asemenea, dacă vorbim de o persoană cu o disfuncție tiroidiană, adică hipotiroidism sau hipertiroidism prin mecanism autoimun, adică vorbim de o tiroidită autoimună sau tiroidită Hashimoto, sau o persoană cu boală Basedow, care este varianta de hipertiroidie prin mecanism autoimun, în aceste situații putem avea niște modificări tipice la nivelul pielii, care sugerează o asociere a unei alte boli autoimune, cum este vitiligo - și acestea sunt petele acelea albe pe piele, care nu se colorează la soare”, a explicat medicul.

Când deficitul de hormoni este extrem pot să pară edeme, adică infiltrare a țesutului subcutanat, la nivelul pielii, la nivelul dermului, dând un aspect păstos al pielii. Apariția de edeme se poate vedea la nivelul feței, la nivelul pleoapelor, la nivelul membrelor inferioare.

Cu mulții ani în urmă erau mai des întâlnite, a mai dezvăluit medicul Ruxandra Dobrescu în materialul video, situații de hipotiroidism atât de sever încât se ajungea la îngroșarea vocii. „Se spunea prin cărțile clasice de endocrinologie că un hipotiroidism din acesta sever poate fi diagnosticat la telefon, adică doar după vocea pacientului”, a punctat medicul. Astăzi astfel de cazuri sunt mai rar întâlnite pentru că pacienții se prezintă devreme la medic, sfat pe care îl dă și medicul Ruxandra Dobrescu celor care au suspiciunea că ceva este în neregulă.

Când poate să apară vederea dublă

Disfuncțiile tiroidiene pot da semne, unele dintre acestea foarte sugestive, și la nivelul ochilor.

„Spuneam că o persoană cu un hipotiroidism sever poate să aibă edeme inclusiv la nivelul ochilor, la nivelul pleoapelor. Pe de altă parte, o persoană cu hipertiroidie are un aspect caracteristic al ochilor, cu o retracție palpebrală a pleoapei de sus, adică ochii par mari, din cauză că excesul de hormoni tiroidieni duce la stimularea sistemului nervos simpatic care duce la această caracteristică a privirii, care devine, așa, cu ochi mare și privire fixă. Pe lângă asta, o persoană care are o hipertiroidie prin mecanism autoimun, adică prin boală Basedow, poate avea o manifestare specifică la nivelul ochilor care se numește oftalmopatie Graves”, mai explică dr. Dobrescu. Complicațiile pot fi uneori grave și necesită un consult la un medic oftalmolog competent să trateze o astfel de patologie.

„În situațiile foarte severe poate să apară diplopie, adică musculatura care mișcă globii oculari este atât de inflamată încât nu mai mișcă cum trebuie ochii și atunci persoana respectivă nu poate să sincronizeze privirea prin cei doi ochi și apare vedere dublă. De asemenea, în situații severe această exoftalmie poate să fie atât de severă încât pleoapele nu se mai închid și aceasta devine o urgență oftalmologică, pentru că duce la uscăciune corneeană și împreună cu modificările care apar la nivelul nervului optic, adică nervul care ne asigură vederea, pot duce în fazele severe până la orbire”, avertizează medicul.

Modificări pot fi observate, prin examinare simplă, în oglindă dacă e vorba de propria persoană, și la nivelul gâtului. Putem vedea o tiroidă mult mărită de volum sau putem remarca o formațiune distinctă, un nodul. Astfel de constatări fie le putem face singuri, examinându-ne în oglindă, fie, situație întâlnită deseori, cineva din anturajul nostru remarcă o modificare.

„Ca idee, putem să vedem măcar ochiometric dacă e o problemă cu tiroida privindu-ne în oglindă, cu capul un pic pe spate. Încercăm să înghițim și la înghițit ar trebui să vedem cum ascensionează un pic tiroida și poate deveni vizibil un nodul, o formațiune la nivelul tiroidei”, indicat medicul.

Dezechilibrele tiroidiene ne pot da de asemenea și modificări de dispoziție. O persoană cu hipotiroidism are de multe ori o stare de lipsă de energie, de oboseală, de apatie, se concentrează greu, uită lucruri, nu are chef și poate fi sesizată chir o tendință la depresie. „Pe de altă parte, cineva cu hipertiroidie, din cauza metabolismului acesta accelerat, are de multe ori tocmai stări opuse, de agitație, nervozitate, uneori cu atacuri de panică, tremor al extremităților, lucruri care de asemenea pot sugera o problemă”, mai precizează medicul.

Dr. Ruxanda Dobrescu atrage atenție că multe dintre modificările menționate (pielea uscată sau căderea părului, de exemplu) sunt nespecifice, iar simplul fapt că le sesizăm nu este echivalent cu a avea o problemă de tipul disfuncțiilor tiroidiene.

„Nu punem diagnostic doar pe ceea ce vedem în oglindă, bineînțeles, dar dacă avem motive de suspiciune e important să mergem la medicul endocrinolog, e important să facem niște analize; dacă bănuim o formațiune nodulară tiroidiană foarte important este să facem o ecografie de tiroidă, pentru că nodulii tiroidieni sunt foarte frecvenți și e important să știm de ei, mai ales pentru că, deși rareori se întâmplă asta, un nodul poate să ascundă un cancer tiroidian. Deci haideți să fim un pic vigilenți și atunci când bănuim o problemă, nu stăm, mergem să ne căutăm!”, ne sfătuiește medicul.