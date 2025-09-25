Apa Bilbor – acum atestată oficial pentru alimentația bebelușilor!

Dragi părinți, știm că fiecare decizie pe care o luați pentru bebelușii voștri vine la pachet cu multă responsabilitate și grijă. Fie că e vorba de primul scăunel, de hăinuțe din bumbac organic sau, mai ales, de ceea ce le oferiți la masă, fiecare alegere contează. Iar atunci când vine vorba de apă – elementul de bază al vieții – siguranța este pe primul loc.

De aceea, vestea pe care vrem să v-o dăm astăzi este una cu adevărat specială: apa minerală naturală plată Bilbor a fost atestată oficial pentru alimentația bebelușilor. Da, ați citit bine!

Această recunoaștere vine din partea Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” din București, o instituție medicală de prestigiu, care a realizat un studiu clinic riguros pentru a verifica dacă apa Bilbor poate fi folosită în siguranță în alimentația celor mici. Rezultatele? Mai mult decât încurajatoare: apa Bilbor este atât de pură și sigură, încât poate fi folosită direct, nefiartă, pentru prepararea hranei bebelușilor – inclusiv pentru laptele formula.

Ce a demonstrat studiul clinic?

A fost monitorizată toleranța bebelușilor la consumul apei Bilbor, respectând toate procedurile medicale.

la consumul apei Bilbor, respectând toate procedurile medicale. Nu au fost observate reacții adverse , ceea ce înseamnă că micuții au acceptat perfect această apă.

, ceea ce înseamnă că micuții au acceptat perfect această apă. Analizele microbiologice și chimice au confirmat că apa îndeplinește cele mai stricte standarde pentru categoria cea mai sensibilă de consumatori: bebelușii.

Pe scurt, Bilbor nu este doar o apă minerală naturală plată, ci una care răspunde celor mai înalte cerințe de siguranță – chiar și atunci când vorbim despre nou-născuți.

De ce contează această recunoaștere pentru părinți?

Știm că, de multe ori, părinții se întreabă: „E sigur să folosesc apa asta pentru biberon? Trebuie s-o mai fierb? Oare e potrivită pentru vârsta lui/ei?” Ei bine, acum aveți răspunsul: Bilbor este certificată oficial pentru alimentația celor mici, nefiartă.

Este o garanție venită de la un institut medical de referință, ceea ce aduce un plus de încredere și liniște.

Oferă părinților siguranța că aleg ceea ce este mai bun pentru sănătatea copilului lor.

Confirmă puritatea surselor naturale de la Bilbor și standardele stricte de îmbuteliere pe care le respectăm.

Ce înseamnă pentru părinți?

Certificarea acordată de Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului vine ca o validare oficială a purității și siguranței apei Bilbor. Pentru părinți, această recunoaștere înseamnă mai mult decât un document tehnic: este o confirmare că pot folosi apa direct, fără fierbere, chiar și pentru hrana celor mai mici membri ai familiei.

Este o veste importantă, pentru că le oferă încrederea de care au nevoie atunci când pregătesc un biberon, primele piureuri sau pur și simplu când aleg apa potrivită pentru mesele zilnice.

Apa Bilbor își păstrează astfel reputația de apă naturală și curată, provenită dintr-un areal montan bine conservat, și devine una dintre puținele ape minerale plate din România care poartă această certificare medicală.