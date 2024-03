Alertă în dormitoarele din Europa: a explodat numărul cazurilor de infecții cu transmitere sexuală

Un val „îngrijorător“ de infecţii cu transmitere sexuală (ITS) a fost observat în Europa, a avertizat Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC), care atrage atenția că numărul cazurilor ar putea fi mult mai mare.

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) a transmis un apel la sporirea măsurilor de prevenție, după observarea unui val îngrijorător de infecții cu transmitere sexuală (ITS) în Europa.

Concret, în 2022, cazurile de gonoree au crescut cu 48%, cazurile de sifilis cu 34% și cazurile de chlamydia cu 16%. În plus, cazurile de limfogranuloma venereum (LGV) și sifilis congenital (cauzate de transmiterea de la mamă la făt) au crescut substanțial.

„Creşterea este atât uimitoare, cât şi îngrijorătoare. Aceste cifre, deşi importante, reprezintă probabil doar vârful aisbergului, deoarece datele ar putea fi subestimate“, a transmis Andrea Ammon, directoarea ECDC, într-o conferinţă de presă.

Asta datorită diferenţelor în practicile de testare, dar şi accesului la serviciile de sănătate sexuală în cele 27 de ţări acoperite de centrul european.

„Abordarea creșterii substanțiale a cazurilor de ITS necesită o atenție urgentă și eforturi concertate. Testarea, tratamentul și prevenirea se află în centrul oricărei strategii pe termen lung. Trebuie să acordăm prioritate educației în domeniul sănătății sexuale, să extindem accesul la servicii de testare și tratament și să combatem stigmatul asociat cu ITS. Inițiativele de educare și sensibilizare sunt vitale în abilitarea indivizilor să facă alegeri în cunoștință de cauză cu privire la sănătatea lor sexuală. Promovarea utilizării consecvente a prezervativelor și promovarea dialogului deschis cu privire la ITS pot contribui la reducerea ratelor de transmitere“, a precizat directoarea Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, potrivit unui comunicat.

Boli cu transmitere sexuală în România

În România, cele mai frecvente infecții de acest fel sunt Chlamydia, Herpes genital, Gonoree, HIV/SIDA, HPV, Sifilis, Tricomonaza şi Hepatita B. Potrivit Analizei bolilor transmisibile aflate în supraveghere, publicată în 2023, în țara noastră, în anul 2022, s-a înregistrat un număr de 503 cazuri de sifilis, incidența fiind mai mare cu 57,8% față de cea din anul 2021. În majoritatea cazurilor a fost vorba de persoane care s-au declarat heterosexuale, arată analiza, iar cele mai multe cazuri sunt la grupa de vârstă 20-24 de ani.

Tot în 2022 s-au înregistrat 22 de cazuri de gonoree și 12 cazuri de Chlamydia, mai arată datele INSP. Tinerii au fost și de această dată mai afectați.

Medicii estimează că 13,7% din cancerele diagnosticate sunt asociate infecţiei persistente cu HPV.

Să ne protejăm de consecințe grave

De asemenea, experții avertizează că deși cele mai multe ITS afectează atât bărbații cât și femeile, cele din urmă pot dezvolta cazuri mai severe, iar dacă femeia este însărcinată, viața fătului poate fi pusă în pericol.

„Dacă infecțiile provocate de bacterii (gonoree, sifilis, chlamydia), ciuperci sau paraziți (tricomonaza) pot fi tratate, pentru cele provocate de virusuri (papilomavirusul uman (HPV), herpes genital, HIV), nu există un tratament care să vimdece complet, ci doar medicamente care țin boala sub control”, potrivit site-ului Regina Maria.

La rândul ei, Organizația Mondială a Sănătății subliniază că unele infecții cu transmitere sexuală, cum sunt herpesul, gonoreea și sifilisul, pot crește riscul de infectare cu HIV, iar infecția cu HPV poate provoca cancer de col uterin și alte tipuri de cancer, iar hepatita B provoacă sute de mii de decese la nivel global, în fiecare an.

De aceea, folosirea corectă a prezervativelor din latex este esențială pentru a reduce numărul cazurilor de infecții cu transmitere sexuală.

„Tinerii din România nu cunosc măsurile de protecție. Bucăți de educație sexuală se predau în România la biologie (anatomie umană, genetică) și la dirigenție (noțiuni de egalitate de gen, trafic). Dar nicio materie obligatorie de școală nu conține informații despre infecții cu transmitere sexuală sau protecție. Aceste informații se regăsesc doar în programa opționalului Educație pentru Sănătate, pentru care optează anual doar aproximativ 5% dintre elevii din România”, a explicat pentru „Adevărul” Adriana Radu, președintă la Asociația SEXUL vs BARZA.

Educația sexuală în şcoli, o necesitate

Studiile arată că țările în care elevii fac educație sexuală în școli au un procent mult mai mic de mame minore și o rată mai ridicată a sporului natural. În UE sunt doar șapte state care nu oferă educație sexuală obligatorie în instituțiile de învățământ, potrivit Monitorului Social.

Practic, doar în România, Bulgaria, Croația, Ungaria, Polonia, Slovacia și Italia educația sexuală nu este obligatorie în școli. Drept urmare, datele Institutului Național de Statistică arată că, în 2022, 687 de fete cu vârste mai mici de 15 ani au devenit mămici, iar în fiecare an, între 15.000 și 17.000 de adolescente, care au vârste între 15 și 19 ani, nasc.

„Educația sexuală, un domeniu la intersecția educației și a promovării sănătății, există la nivel mondial de peste 70 de ani. În acest sens, există numeroase studii care s-au aplecat asupra măsurării efectelor intervențiilor de educație sexuală. Astfel, educația sexuală contribuie la îmbunătățirea cunoștinţelor despre infecții cu transmitere sexuală (nivelul de informare), comportamentului în relații sexuale (nivelul de utilizare a măsurilor de contracepție, ca prezervativul) și la îmbunătățirea să zicem a rezultatelor finale, adică a indicatorului de sănătate sexuală «numărul de infecții cu transmitere sexuală», în speță acest număr scade”, spune Adriana Radu.

Boli cu transmitere sexuală

Infecțiile cu transmitere sexuală, cunoscute și sub numele de boli venerice, sunt cauzate de diverse bacterii, paraziți, ciuperci și virusuri. Testarea periodică este foarte importantă, deoarece multe persoane pot avea o astfel de infecție fără să știe.

Cele mai frecvente infecții cu transmitere sexuală sunt:

- Chlamydia

- Herpes genital

- Gonoree

- HIV/SIDA

- HPV

- Sifilis

- Tricomonaza

- Hepatita B

Prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală (OMS)

Prezervativele oferă una dintre cele mai eficiente metode de protecție împotriva ITS, inclusiv HIV. Acestea nu oferă însă protecție pentru ITS care provoacă ulcere extragenitale (adică sifilis sau herpes genital), conform OMS.

În același timp, sunt disponibile vaccinuri sigure și extrem de eficiente pentru două ITS virale: hepatita B și HPV. Cercetările pentru dezvoltarea vaccinurilor împotriva herpesului genital și HIV sunt avansate, cu mai mulți candidati la vaccin în dezvoltare clinică timpurie. Există tot mai multe dovezi care sugerează că vaccinul pentru prevenirea meningitei (MenB) oferă o anumită protecție încrucișată împotriva gonoreei.

Alte intervenții biomedicale pentru prevenirea unor ITS includ circumcizia masculină medicală voluntară a adulților, microbicidele și tratamentul partenerului.