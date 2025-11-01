search
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Analiză Reducerea trupelor americane în România aprinde spiritele pe Reddit: „Ca și cum România nici nu contează”

Război în Ucraina
Publicat:

Reducerea trupelor americane din România a stârnit reacții intense pe Reddit, unde utilizatorii au oscilat între ironie, îngrijorare și neîncredere. Unii văd decizia drept o simplă rotație strategică, în timp ce alții o interpretează ca pe un semnal că România pierde relevanță în ochii Washingtonului.

Militarii Diviziei 101 Aeropurtată SUA. FOTO: Facebook/101st Airbord Division
Posibilitatea reducerii trupelor americane din România a stârnit reacții aprinse pe Reddit, unde declarațiile recente ale fostului președinte Donald Trump au generat un val de comentarii. În scurt timp, discuția a evoluat într-o dezbatere amplă despre suveranism, relațiile României cu SUA și temerile profunde privind securitatea națională.

Totul a pornit de la o observație: mulți români care, în trecut, se declarau deranjați de prezența americană, par astăzi panicați la gândul că aceasta s-ar putea reduce. „Mă așteptam să-i văd fericiți, dar sunt mai speriați ca oricând”, a remarcat un participant, stârnind reacții în lanț.

Între ironie și confuzie

Cei mai mulți participanți au remarcat o schimbare de ton în rândul celor care se autointitulează „suveraniști”. Unii au observat că aceiași oameni care, acum câțiva ani, criticau America și NATO, au devenit brusc admiratori ai lui Trump. „S-a schimbat povestea venită de la Moscova, iar ei doar repetă ce aud”, a scris un utilizator, într-un comentariu care a primit sute de reacții pozitive.

Altul a sintetizat tranziția cu ironie: „Suveraniștii sunt anti-occidentali doar când la Casa Albă nu e omul lor. Când revine Trump, devin proamericani convinși.

Disputa pe traduceri și interpretări

Pe măsură ce firul discuției a evoluat, conversația s-a mutat din zona politică în cea lingvistică. Mai mulți utilizatori au explicat că presa românească a tradus greșit declarația lui Trump, care ar fi spus de fapt „you have to ask”, și nu „you had to ask”, tonul real fiind mai degrabă detașat decât iritat.

Alții au subliniat că esența mesajului rămâne aceeași: pentru Trump, „nu e o mare problemă”. În opinia unora, tocmai acest ton relaxat arată lipsa de interes pentru regiunea noastră. „A trecut repede peste subiect, ca și cum România nici nu contează”, a comentat un participant.

Rotație, nu retragere

Cei care se pretind mai informați au venit cu o precizare tehnică: este vorba despre o rotație a trupelor, nu o retragere definitivă. „Pleacă un contingent, vin altele, e parte dintr-un mecanism de rotație. Inclusiv Trump a spus că nu e nimic important”, a explicat un utilizator.

Unii au adus și argumente geografice: „România are Marea Neagră și Carpații, granițe naturale care reduc nevoia unei prezențe masive. Polonia nu are acest avantaj și de aceea are mai mulți militari americani.”

Panică în online, sarcasm în replici

Pe paginile locale de Facebook din Constanța, tema a generat reacții intense, iar acest lucru s-a reflectat și în discuția de pe Reddit. „Oamenii sunt mai mult panicați decât mulțumiți. Foarte puțini spun că e bine că pleacă”, a comentat cineva.

Un alt utilizator a pus lucrurile în termeni mai direcți: „E ușor să fii curajos când ai trupe străine care te apără. Să vedem cât curaj mai rămâne când nu mai e nimeni între tine și ruși.”

România între „nesemnificativă” și „ancoră de stabilitate”

O parte a participanților a interpretat declarațiile lui Trump drept o dovadă că România a devenit o piesă minoră în politica Washingtonului. „Suntem un aliat exemplar, dar tot ‘not very significant’ rămânem”, a spus cineva, invocând lipsa întâlnirilor la nivel înalt și stagnarea subiectului vizelor.

Alții au contrazis această viziune, explicând că decizia privind trupele ține de o strategie regională mai amplă, nu de importanța României. „SUA și-au redus prezența și în alte state. Nu e o sancțiune, e o redistribuire”, a răspuns un alt utilizator.

Cine plătește costurile: Washington sau București

Discuția s-a extins și asupra motivației economice a mișcării americane. Unii au argumentat că Trump acționează din rațiuni de buget. „Taie fonduri federale, reduce costuri, mărește taxe la importuri. Așa e el, pragmatic.”

Replica a venit imediat: „Dacă îi păsa de costuri, nu făcea sală de bal la Casa Albă. Totul e despre imagine, nu despre economie.” Un alt comentator a completat sarcastic: „Poate taie costuri, dar sigur nu-și taie cheful de lux.”

Între teama de vid și neîncrederea în aliați

În final, tonul general al discuției s-a așezat undeva între îngrijorare și resemnare. Mulți utilizatori au admis că, indiferent cât de ironici par, există o frică reală în spatele comentariilor. „România n-a fost niciodată prea importantă pentru America. Să nu ne mai îmbătăm cu apă rece”, a scris cineva.

Altul a închis discuția într-o notă amară, dar lucidă: „Fără NATO și SUA, am fi Belarus reloaded. Și atunci nu ne-ar mai încurca nicio traducere.”

Reacția lui Donald Trump

Controversa a pornit după o declarație făcută de Donald Trump când un jurnalist l-a întrebat despre posibila retragere a trupelor americane din România.

Reporter: What is the thinking behind reducing troops in Romania?Trump: You’d have to ask pic.twitter.com/5rW32rdZwx

— Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) October 30, 2025

Președintele american a răspuns scurt:

„You'd have to ask...It’s not a big deal.” „Ar trebuie să întrebați...adică, nu e mare lucru.”

Donald Trump a declarat că nu consideră subiectul unul esențial. „Aș putea vorbi despre asta, dar nu e mare lucru”, a spus fostul președinte american, minimizând importanța deciziei privind trupele din România.

În Statele Unite, reacțiile nu au întârziat să apară. Membri importanți ai Partidului Republican din comisiile pentru forțele armate ale Congresului au criticat dur decizia Pentagonului de a retrage o parte dintre militarii americani staționați în România.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că România și ceilalți aliați NATO au fost informați din timp despre planul de redimensionare a trupelor americane din Europa. Potrivit instituției, aproximativ o mie de militari americani vor rămâne staționați în România.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a precizat că țara noastră continuă să fie „un stat sigur”, iar prezența forțelor aliate pe teritoriul românesc rămâne „semnificativă”.

