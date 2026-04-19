Vreme de început de vară în toată țara, duminică, 19 aprilie. Temperaturi de până la de 24 de grade

Vremea va fi frumoasă duminică în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile vor urca peste valorile obișnuite pentru această perioadă. În unele regiuni, meteorologii anunță totuși ploi slabe pe parcursul zilei și în timpul nopții.

După instabilitatea din ziua precedentă, vremea se îmbunătățește duminică, 19 aprilie, în majoritatea regiunilor. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice acestei date, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 24 de grade Celsius.

Cerul va fi mai mult senin în cea mai mare parte a țării, însă în sud, est, centru și în zonele montane vor apărea temporar înnorări, însoțite izolat de averse slabe pe parcursul zilei. În timpul nopții, vor apărea ploi local în Crișana, Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei, precum și pe arii restrânse în Banat și nordul Moldovei.

La altitudini mari, în zona montană înaltă, precipitațiile pot deveni trecător mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zonele montane înalte și izolat în regiunile estice.

Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 24 de grade, în timp ce minimele vor coborî până la -1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei, unde izolat se poate produce brumă. Cele mai ridicate temperaturi minime, de până la 10 grade, vor fi înregistrate în regiunile vestice și pe litoral.

În București

În Capitală, vremea va fi predominant frumoasă şi, deşi cerul va prezenta înnorări temporare, probabilitatea de ploaie va rămâne redusă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă se va situa între 19 și 20 de grade. În timpul nopții, minima va coborî până la 5-8 grade Celsius.