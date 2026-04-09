Dimineața de joi, 9 aprilie, a adus temperaturi de iarnă în mai multe zone ale țării, cu valori extrem de scăzute atât în orașe, cât și în zonele montane.

Meteorologii au înregistrat temperaturi alarmant de scăzute, cu minime de până la -12 grade în vârful Omu, urmat de -11 grade la Țarcu și -9 grade în stațiunile montane Bâlea Lac și Călimani. De asemenea, în masivele Ceahlău și Vlădeasa s-au înregistrat -8 grade, în timp ce Iezer a atins -7 grade, Păltiniș -6 grade, iar Sinaia -5 grade, potrivit Meteoplus.

În zonele joase ale țării, dimineața a fost rece, cu -4 grade la Roșia Montană, -3 grade la Sânnicolau Mare, Varadia de Mureș și Ștei. Alte orașe au înregistrat -2 grade (Bozovici, Țebea, Câmpeni), -1 grad (Oradea, Miercurea Ciuc, Petroșani, Jimbolia) sau 0 grade (Lugoj, Deva, Toplița, Joseni, Întorsura Buzăului).

Pe lângă temperaturile scăzute, nordul Moldovei a fost surprins de primele ninsori ale primăverii. La Suceava și Câmpulung Moldovenesc, în special în Pasul Trei Movile, fulgii de zăpadă au acoperit pământul, aducând o atmosferă de iarnă autentică, deși calendarul arată deja luna aprilie.

Prognoza meteo pentru următoarele zile

Potrivit ANM, vremea va continua să fie deosebit de rece în majoritatea regiunilor, cu cer mai mult noros și precipitații mixte pe arii extinse, mai ales în Transilvania, Maramureș și nordul Moldovei. La munte vor predomina ninsorile, cu depunere de strat nou de zăpadă între 5 și 10 cm, iar vântul va sufla cu rafale puternice, mai ales în Carpații Meridionali, unde viscolul poate reduce vizibilitatea sub 50 m.

Temperaturile maxime se vor situa între 4 și 14 grade, iar minimele între -4 și 4 grade, cu brumă pe alocuri în nord, centru și vest. În București, cerul va avea înnorări și posibil ploi slabe sau lapoviță, temperatura minimă fiind de 2–4 grade, iar cea maximă de 11–13 grade.

Vremea va rămâne rece și în weekend, cu precipitații mixte locale, înnorări și brumă dimineața și noaptea, iar temperaturile se vor menține sub valorile obișnuite pentru această perioadă.