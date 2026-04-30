Video Sărbătoare de 1 Mai cu ninsoare pe mai multe șosele din țară. Unde au fost scoase pe traseu utilajele de deszăpezire

Autoritățile anunță că pe mai multe șosele din centrul României a nins. Deși este finalul lunii aprilie, utilajele de deszăpezire au fost scoase pe traseu.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că în noaptea de miercuri spre joi a nins pe mai multe șosele din județele Brașov și Covasna.

Este vorba despre drumurile aflate în zonele montane. Autoritățile au fost nevoite să trimită utilajele de deszăpezire în misiune.

„Iarna s-a întors în zona montană din centrul țării! În acest moment ninge în zonele alpine din județele Brașov și Covasna, iar utilajele de deszăpezire sunt pe traseu. Circulați cu prudență”, a transmis CNAIR pe Facebook.

România se confruntă cu un episod de vreme rea la finalul lunii aprilie și la începutul lunii mai.

Temperaturile sunt mai scăzute față de mediile normale ale perioadei în întreaga țară, iar în unele zone sunt precipitații mixte, ploi, lapoviță și ninsoare.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în intervalul 1 mai, ora 09:00 – 2 mai, ora 09:00, vremea va rămâne deosebit de rece pentru început de lună. Deși în sud valorile termice vor crește ușor față de ziua precedentă, în restul țării temperaturile vor rămâne scăzute.

Cerul va fi variabil în vest, iar în celelalte regiuni vor apărea înnorări temporare. Ploi slabe, de scurtă durată, sunt așteptate local în sud și est și izolat în centru. La munte, în special în Carpații Orientali și Meridionali, la altitudini de peste 1500 m, vor apărea precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 16 grade, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest, în timp ce minimele vor coborî până la -1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei. Izolat, la finalul nopții, se va produce brumă.

Potrivit ANM, în intervalul 2 mai, ora 09:00 -3 mai, ora 09:00, vremea rămâne rece în sud, est și centru, unde temperaturile vor fi în continuare sub normalul perioadei. Norii se vor accentua temporar, iar pe arii locale vor apărea averse de ploaie, uneori însoțite izolat de descărcări electrice și cantități mai însemnate de apă.