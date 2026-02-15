search
Fanii baschetului, dezamăgiți de concursul de slam dunk de la All Star Game: „Cel mai prost din toate timpurile”

0
0
Publicat:

Concursul de slam dunk de la All Star Game, eveniment care se ține în Los Angeles, i-a dezamăgit pe fanii NBA, campionatul nord-american de baschet. 

Un sportiv și-a pus mâinile în cap, după prestația unui adversar FOTO Captură video
Un sportiv și-a pus mâinile în cap, după prestația unui adversar FOTO Captură video

Damian Lillard, câștigătorul concursului de trei puncte, și Keshad Johnson, campionul concursului de dunk-uri din 2026, au triumfat la NBA All-Star Saturday. 

În competiția Shooting Stars, Jalen Brunson și Karl-Anthony Towns, alături de fostul jucător Allan Houston, s-au remarcat pentru New York Knicks.

Cu toate acestea, controversele fac ravagii pe rețelele de socializare. Mulți iubitori ai bachetului s-au plâns de un „spectacol plictisitor” și au etichetat acest concurs de slam dunk drept „cel mai prost din toate timpurile”.

