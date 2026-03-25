Cum va fi vremea de Buna Vestire, miercuri, 25 martie: Cer mai mult noros și maxime de până la 19 grade

Vremea de miercuri, 25 martie, aduce cer mai mult noros în aproape toată țara, cu precipitații slabe izolate în sud și la munte, în timp ce temperaturile rămân peste valorile obișnuite pentru această perioadă.

Potrivit prognozei, la altitudini de peste 1.700 de metri sunt așteptate precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. Valorile termice maxime se vor încadra între 12 grade în Piatra Neamț și 19 grade în Drobeta‑Turnu‑Severin.

În Dobrogea și Bărăgan, atmosfera va fi închisă, iar izolat pot apărea ploi slabe. Temperaturile cresc ușor și vor ajunge până la 17 grade.

În sudul Moldova și nordul Muntenia, cerul rămâne acoperit, însă probabilitatea de precipitații este redusă. La amiază se vor înregistra aproximativ 17 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina predomină norii, dar temperaturile rămân peste normal. Spre noapte, cerul se mai degajează, iar minimele pot coborî în jurul valorii de zero grade.

În nordul Transilvania și în Maramureș, vremea va fi închisă, fără ploi semnificative, însă cu vânt mai activ. La Satu Mare, temperaturile vor ajunge la 17 grade.

În vestul țării, inclusiv în Banat, cerul rămâne acoperit. Vântul va sufla mai intens în sudul Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, cu rafale de până la 45 km/h. Temperaturile maxime vor ajunge la 17 grade.

În Transilvania, sunt așteptate înnorări și precipitații slabe izolate, mai ales la munte, unde pot apărea și ninsori la altitudini mari. La Alba Iulia se vor înregistra aproximativ 17 grade.

În Oltenia, vremea va fi mai mohorâtă, cu înnorări și ploi slabe pe arii restrânse. Dimineața se semnalează ceață în unele zone, iar temperaturile vor urca până la 19 grade la Drobeta-Turnu-Severin.

În sudul țării, în Muntenia, vor persista norii, însă trecător pot apărea și perioade cu soare. Temperaturile vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă.

Vremea în București

În București, valorile termice se mențin peste normalul perioadei. Vremea va fi în general frumoasă, cu vânt slab și o temperatură maximă de aproximativ 17 grade. Noaptea va fi senină, cu minime în jur de 5 grade.

Vremea la munte

La munte, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare. Precipitațiile apar izolat, iar la peste 1.700 de metri sunt posibile lapoviță și ninsoare. Temperaturile din stațiuni vor fi similare celor din ziua precedentă.