Sâmbătă, 8 Noiembrie 2025
Adevărul
Cod galben de vânt puternic în mai multe județe. Lapoviță și ninsoare așteptate la munte în acest weekend

Publicat:

Meteorologii avertizează că sfârșitul de săptămână aduce vreme instabilă și precipitații semnificative în mai multe regiuni ale țării, cu ploi abundente în Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului, vânt puternic la munte și ninsoare la altitudini mari în Carpații Meridionali.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Meteorologii anunță un sfârșit de săptămână cu vreme instabilă și ploi semnificative în mai multe zone din România. Cele mai afectate regiuni vor fi Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului, unde se așteaptă precipitații importante și vânt puternic în zonele montane, cu rafale de până la 80 km/h pe crestele înalte. La altitudini mari, în Carpații Meridionali, precipitațiile se vor transforma în ninsoare, au transmis meteorologii.

„Avem parte de ploi abundente. Deja s-au înregistrat cantități de apă de 50 litri pe metru pătrat în partea de nord-vest a Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali, iar acest episod se va menține și în următoarele zile. Atenționarea meteorologică este valabilă până duminică dimineață, la ora 10:00”, a declarat meteorologul Mihai Huștiu, pentru Antena 3 CNN. 

Sâmbătă, până la ora 15:00, sunt în vigoare avertizări nowcasting cod galben de vânt puternic în județele Argeș, Prahova și Dâmbovița, în zonele de munte, la altitudini de peste 1800 de metri, unde vântul va atinge la rafală 90-110 km/h. De asemenea, în Caraș-Severin, rafalele vor ajunge la 50-70 km/h.

„În următoarele 24 de ore sunt așteptate noi cantități de precipitații, de 10-20 litri pe metru pătrat, izolat chiar 25 litri pe metru pătrat, peste cele deja înregistrate. Aceste ploi sunt aduse de o masă de aer cald și umed provenită din bazinul Mării Mediterane, motiv pentru care vremea rămâne închisă și ploioasă în perioada următoare”, a explicat Huștiu.

Meteorologul a mai precizat că temperaturile vor fi mai ridicate în sud-estul țării: „Mâine așteptăm temperaturi de 19-20 grade Celsius în Dobrogea, iar luni valorile termice vor urca până la 18-19 grade Celsius în sudul regiunii. Vor fi și fenomene de instabilitate atmosferică, ploi de scurtă durată și descărcări electrice, asociate cu aerul cald și umed venit dinspre Marea Mediterană.”

După o pauză temporară a ploilor duminică, acestea vor reveni din noaptea de duminică spre luni, extinzându-se în sud-vestul, apoi în sudul, centrul și estul țării. „Temporar, sunt așteptate din nou cantități însemnate de apă. Marți ploile se vor restrânge către sud-est – Muntenia și Dobrogea – urmând ca spre mijlocul săptămânii, miercuri spre joi, acestea să înceteze treptat”, a adăugat Huștiu.

Meteorologii mai avertizează că în diminețile următoare vor fi perioade cu ceață și nebulozitate joasă, un fenomen specific lunii noiembrie. „După temperaturile mai ridicate din weekend și de la începutul săptămânii viitoare, acestea vor scădea ușor. Ne așteptăm ca, în ansamblu, săptămâna viitoare valorile diurne să se situeze între 9 și 15 grade Celsius, iar noaptea temperaturile vor fi pozitive, coborând sub zero doar în estul Transilvaniei – în Harghita și Covasna, unde pot ajunge la minus 2, minus 3 grade Celsius. În rest, vreme plăcută de noiembrie, dar mohorâtă și ploioasă”, a mai spus meteorologul ANM.

