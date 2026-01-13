Când se încălzește vremea. Meteorologii anunță temperaturi de până la 10 grade în unele zone ale țării

Potrivit meteorologilor, vremea se încălzește începând de miercuri, 14 aprilie. Până la finalul săptămânii, se vor înregistra temperaturi de până la 10 grade în unele zone din țară.

Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a declarat la Antena 3 CNN că, începând de miercuri, ne apropiem de normalul termic al perioadei.

„Va fi în continuare o noapte geroasă, mai ales în Maramureș, în nordul Moldovei, dar și în Transilvania, Oltenia și Muntenia și zona de munte. Minimele în această noapte se vor situa între -13 în partea de nord a Moldovei, de pildă, 2 grade în sudul Banatului, chiar și în Capitală, o minimă între -9 și -6 grade.

Dar avem și vești bune, având în vedere că începând de mâine temperaturile vor crește ușor și ne apropiem de normalul termic al datei din calendar. Contăm pe maxime, în general între -5 până la 5- 6 grade, iar minimele sunt mai ridicate, spre -7 până la 3 grade. c

Chiar și în Capitală, o maximă de -2 grade și minime în jurul a -4 -5 grade.

Până la finalul săptămânii vom conta pe temperaturi pozitive în întreaga țară, între 1 și 10 grade și minime, de asemenea ușor în creștere, -6 până la 2-3 grade, de pildă în zona litoralului”, a transmis directorul ANM.

De asemenea, potrivit prognozei meteo pentru următoarele două săptămâni (12-25 ianuarie), publicată de ANM, vremea se va încălzi începând din zilele următoare, însă la finalul intervalului este așteptată o răcire.