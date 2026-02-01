search
Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
ANM anunță patru zile de ger și ninsori viscolite în jumătate din țară. Care sunt zonele vizate

Publicat:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o avertizare generală de vreme deosebit de rece, ger, intensificări ale vântului, polei și ghețuș, precum și ninsoare viscolită. Avertizarea este valabilă începând de duminică și până miercuri, 4 februarie. Tot în aceste zile, mai multe județe din țară se vor afla sub Cod galben de ger.

ANM a emis o avertizare generală de vreme deosebit de rece. FOTO: Istock
ANM a emis o avertizare generală de vreme deosebit de rece. FOTO: Istock

Meteorologii atenționează că urmează patru zile cu vreme deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice, geroasă în timpul dimineților și nopților. Inițial, gerul se va resimți în Moldova, urmând ca mai apoi să afecteze și Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, Muntenia, Oltenia și izolat sudul Banatului.

Temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -7 grade, iar cele maxime între -15 și -2 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei, unde gerul va persista și pe parcursul zilelor.

Începând cu serile de duminică și până luni dimineață, ninsorile se vor extinde în jumătatea de sud a țării, local cu depunere de strat de zăpadă de 2...10 cm. Pe parcursul zilei de luni va mai ninge slab în vest, sud și sud-est și izolat în restul teritoriului. În noaptea de marți spre miercuri, în centru și nord-est, se vor înregistra precipitații mixte, iar pe arii restrânse va fi polei sau ghețuș.

Vântul va prezenta intensificări locale în regiunile sud-estice și sudice, cu viteze de 40...50 km/h, amplificând senzația de frig, iar în sud-estul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, ninsoarea va fi temporar viscolită.

Cod galben de ger în Moldova

În județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui este în vigoare un Cod galben de ger între orele 10:00 și 20:00. Temperaturile maxime se vor încadra între -10 și -5 grade, cu valori medii cu 7...9 grade mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă.

Cod galben de ger în Oltenia, Muntenia și Dobrogea

Meteorologii au emis un Cod galben de intensificări ale vântului, ninsori viscolite și strat de zăpadă, începând de duminică, ora 14:00, până luni, 2 februarie, ora 10:00.

În sudul Olteniei, Munteniei și Dobrogei va ninge temporar, cu depunere locală de strat de zăpadă de 6...10 cm (echivalent 10 l/mp). În județele Caraș-Severin, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, inclusiv municipiul București, Buzău, vestul județelor Brăila, Ialomița și Călărași și în județele Constanța, Tulcea (zona costieră) vântul va avea rafale de 50...55 km/h, viscolind ninsoarea.

Cod galben de ger în jumătate de țară

Din această seară, începând cu ora 20:00, până luni, 2 februarie, ora 10:00, Codul galben se extinde în jumătate din țară. În Moldova, Dobrogea, Muntenia și estul/sud-estul Transilvaniei vremea va fi geroasă, cu temperaturi minime între -16 și -9 grade, iar în nordul Moldovei vor coborî până în jur de -20 de grade.

Cod galben de ger până marți, 3 februarie

De la 2 februarie, ora 10:00, până la 3 februarie, ora 10:00, gerul se va extinde și mai mult. În Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia și estul/sud-estul Transilvaniei, temperaturile maxime vor fi între -9 și -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, unde se pot înregistra valori până la -15 grade. Noaptea, temperaturile minime vor fi cuprinse între -20 și -8 grade.

