search
Duminică, 24 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ploile torențiale au inundat gospodării din Olt. Cod galben de furtuni în mai multe județe

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Pompierii intervin duminică, 24 mai, în comuna Șerbănești din județul Olt, pentru evacuarea apei din mai multe gospodării afectate de ploile torențiale. În zonă este în vigoare un cod galben de vreme severă, fiind prognozate acumulări de apă de 15-25 l/mp.

Mai multe coduri galbene de vreme severă sunt valabile duminică
FOTO: ISU Olt

ISU Olt a transmis că sunt afectate șapte curți și patru locuințe. Misiunea este în desfășurare.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică seară, mai multe coduri galbene de vreme severă.

Primul, vizează mai multe localități din județele Olt, Dolj și Mehedinți, valabil între orele 19:45 și 20:45. Sunt prognozate averse torențiale, cu acumulări de 15-25 l/mp, intensificări ale vântului cu rafale de până la 50 km/h, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.

Al doilea vizează mai multe localități din județul Argeș, valabil între orele 20:15 și 21:15. Sunt prognozate averse torențiale, cu acumulări de 15-25 l/mp, intensificări ale vântului cu rafale de până la 50 km/h, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.

Ultimul cod transmis vizează mai multe localități tot din județul Olt, valabil între orele 20:20 și 21:20. Sunt prognozate averse torențiale, cu acumulări de 15-25 l/mp, intensificări ale vântului cu rafale de până la 50 km/h, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.

FOTO: ISU Olt
Imaginea 1/3: FOTO: ISU Olt
FOTO: ISU Olt
FOTO: ISU Olt
FOTO: ISU Olt

Vineri, ploile torențiale din țară au făcut ravagii în mai multe județe din țară, cele mai afectate fiind judeţul Iaşi, Vaslui și Capitala.

În judeţul Iaşi, codul portocaliu de inundaţii a provocat probleme în mai multe localităţi. În municipiul Iaşi, canalizarea nu a mai făcut faţă după doar zece minute de ploaie torenţială, iar apa s-a revărsat pe carosabil, îngreunând circulaţia atât în centrul oraşului, cât şi în cartierele periferice.

Probleme serioase au fost şi în Bucureşti, aflat sub cod galben de ploi şi vijelii. Pe bulevardul Metalurgiei, maşinile şi autobuzele au circulat cu dificultate din cauza apei acumulate pe carosabil, după ce sistemul de canalizare a fost depăşit de cantitatea mare de precipitaţii.

În sud-estul Capitalei, pe Calea Văcăreşti, un copac s-a prăbuşit peste două maşini, iar în cartierul Pantelimon un alt arbore a căzut peste un stâlp şi a avariat acoperişul unui magazin.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
digi24.ro
image
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”
stirileprotv.ro
image
Un lider PNL a apărut la o reuniune de partid cu un ceas de aproximativ 30.000 de euro. Liberalul este un apropiat al lui Ilie Bolojan
gandul.ro
image
Un important lider european își taie salariul la jumătate
mediafax.ro
image
Și-a cheltuit averea de peste 20 de milioane de euro, însă nu regretă deloc. Ce a făcut, de fapt, cu banii fostul fotbalist 
fanatik.ro
image
Cât vei primi la pensie dacă ai azi un salariu de 5.000 de lei? Calculul care îi sperie pe români
libertatea.ro
image
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
MAI a intervenit și s-a aflat adevărul din spatele imaginilor cu ”dezastrul provocat de ucraineni în București”
digisport.ro
image
Mesajul lui Nicușor Dan după ce Cristian Mungiu a câștigat trofeul Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes
click.ro
image
O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Vecinii bulgari se pregătesc pentru sezonul estival cu oferte ultra all inclusive. Cât costă experiența
observatornews.ro
image
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
cancan.ro
image
Pensia medie a crescut cu 29 lei de la Marea Recalculare. Cheltuielile lunare sunt cu 620 lei mai mari
newsweek.ro
image
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
prosport.ro
image
Cum poți reduce rata la bancă în 2026 fără refinanțare. Greșeala făcută de mulți români
playtech.ro
image
Primul om care îl refuză pe Daniel Pancu la Rapid. Exclusiv
fanatik.ro
image
Orașul superb european desemnat cea mai accesibilă destinație pentru turiști. Te poți caza cu 17 euro și poți lua o masă cu 8 euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru: descoperirea care schimbă totul, după ce ”meciul anului” s-a încheiat cu un scandal uriaș
digisport.ro
image
Orașul european unde poți merge o săptămână cu doar 500 de euro. Este cea mai ieftină destinație, iar berea costă mai puțin de 2 euro
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Surpriză MARE, Nicuşor Dan a găsit premier. Nu este nici de la PSD, nici de la PNL!
romaniatv.net
image
Cine sunt părinții Alexandrei Căpitănescu, tânăra care a obținut locul 3 în Finala Eurovision 2026
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
Excelență românească la Cannes. Cristian Mungiu scrie istorie cu „Fjord”. Presa internațională vorbește despre „filmul care a zguduit Europa”
actualitate.net
image
Unde să mergi în vacanță la mare anul ăsta
actualitate.net
image
Horoscop luni, 25 mai. Leii au parte de experiențe noi, iar Vărsătorii își asumă riscuri
click.ro
image
Andreea Marin, apariție spectaculoasă în Bologna. Fanii au reacționat imediat: „Arăți perfect de când ai slăbit”
click.ro
image
Româncele au făcut parada modei, pe covorul roșu, la Cannes 2026! Designerul Florin Burescu o laudă pe Andreea Esca: „Cea mai bună apariție!”
click.ro
RHONDA FLEMING în rolul Cleopatrei foto profimedia 0137026979 jpg
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Astrele schimbă regulile jocului! Horoscopul perioadei 22 mai – 4 iunie aduce tensiuni și revelații
clickpentrufemei.ro
Residence of Gen William Walker, Granda cph 3a00914 jpg
William Walker, povestea omului care a vrut să întemeieze un Imperiu American în America Centrală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă. Detaliul care i-a surprins pe fani: „A fost una dintre marile lui iubiri”
image
Horoscop luni, 25 mai. Leii au parte de experiențe noi, iar Vărsătorii își asumă riscuri

OK! Magazine

image
Ce tratament secret folosește? Margareta a României pare de-o vârstă cu sora ei mai mică, mai tânără cu 9 ani

Click! Pentru femei

image
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!

Click! Sănătate

image
Cum să ai o viaţă sexuală satisfăcătoare