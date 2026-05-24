Ploile torențiale au inundat gospodării din Olt. Cod galben de furtuni în mai multe județe

Pompierii intervin duminică, 24 mai, în comuna Șerbănești din județul Olt, pentru evacuarea apei din mai multe gospodării afectate de ploile torențiale. În zonă este în vigoare un cod galben de vreme severă, fiind prognozate acumulări de apă de 15-25 l/mp.

ISU Olt a transmis că sunt afectate șapte curți și patru locuințe. Misiunea este în desfășurare.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică seară, mai multe coduri galbene de vreme severă.

Primul, vizează mai multe localități din județele Olt, Dolj și Mehedinți, valabil între orele 19:45 și 20:45. Sunt prognozate averse torențiale, cu acumulări de 15-25 l/mp, intensificări ale vântului cu rafale de până la 50 km/h, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.

Al doilea vizează mai multe localități din județul Argeș, valabil între orele 20:15 și 21:15. Sunt prognozate averse torențiale, cu acumulări de 15-25 l/mp, intensificări ale vântului cu rafale de până la 50 km/h, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.

Ultimul cod transmis vizează mai multe localități tot din județul Olt, valabil între orele 20:20 și 21:20. Sunt prognozate averse torențiale, cu acumulări de 15-25 l/mp, intensificări ale vântului cu rafale de până la 50 km/h, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.

Vineri, ploile torențiale din țară au făcut ravagii în mai multe județe din țară, cele mai afectate fiind judeţul Iaşi, Vaslui și Capitala.

În judeţul Iaşi, codul portocaliu de inundaţii a provocat probleme în mai multe localităţi. În municipiul Iaşi, canalizarea nu a mai făcut faţă după doar zece minute de ploaie torenţială, iar apa s-a revărsat pe carosabil, îngreunând circulaţia atât în centrul oraşului, cât şi în cartierele periferice.

Probleme serioase au fost şi în Bucureşti, aflat sub cod galben de ploi şi vijelii. Pe bulevardul Metalurgiei, maşinile şi autobuzele au circulat cu dificultate din cauza apei acumulate pe carosabil, după ce sistemul de canalizare a fost depăşit de cantitatea mare de precipitaţii.

În sud-estul Capitalei, pe Calea Văcăreşti, un copac s-a prăbuşit peste două maşini, iar în cartierul Pantelimon un alt arbore a căzut peste un stâlp şi a avariat acoperişul unui magazin.