Zeci de mașini, scoase la vânzare de ANAF. Cât trebuie să plătești pentru a pleca acasă cu un Mitsubishi

ANAF scoate la vânzare, în februarie, zeci de vehicule la prețuri pentru toate buzunarele. Este vorba de tranzacții care se vor realiza în urma unor licitații, dar și prin vânzare directă.

ANAF scoate la vânzare mai multe autoturisme în perioada următoare prin licitație. În unele cazuri, mașinile nu au acte sau chei. Totodată, unele mașini trebuie preluat de cumpărători pe platformă.

TULCEA

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea vinde, pe 3 februarie 2023, ora 11.00, la AJFP Tulcea, str. Babadag, nr. 163 bis, cam 114, următoarele bunuri mobile, licitația a treia: - DACIA SANDERO, an fabricație 2013, serie sasiu UU15SDAG448732257. Prețul de evaluare sau de pornire a licitatiei, este de 12774 lei, exclusiv TVA.

ORADEA

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca vinde prin licitatie, în ziua de 10.02.2023, ora 11,00, în localitatea Oradea, Strada D.Cantemir, numărul 2 A: - MITSUBISHI L 200, serie sasiu NMBJNK74040021244, roșu, an fabricație 2004, combustibil diesel, transmisie manuală, volan pe dreapta, stare uzură avansată. Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA, 11.150 de lei. - FORD TRANSIT, serie sasiu WF0SXXBDF6M39201, alb, an fabricație 2006, combustibil motorină, transmisie manuală, uzură normală. Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA, 4.450 de lei.

GALAȚI

Serviciul executări silite cazuri speciale regional Galaţi organizează în data de 09 februarie 2023, ora 12:00, în municipiul Galaţi, strada Brăilei, nr. 33, demisol, camera D3 (sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi) prima licitaţie pentru: - VOLKSWAGEN TOURAN, seria şasiu WVGZZZ1TZ6W064952, numărul de înmatriculare GL-83-NRM, culoare alb, an fabricație 2006, caroserie break, 5 locuri, cilindree 1968 cmc, putere 103 kw/140 CP, combustibil motorină, stare tehnică satisfăcătoare, lipsă documente și chei, 150.591 km la instituirea sechestrului, preţ de pornire al licitaţiei 12.002 lei (exclusiv TVA) - DACIA LOGAN, seria şasiu UU1KSDEKJ39722384, numărul de înmatriculare GL-09-JSU, culoare alb, an fabricație 2008, caroserie break, 5 locuri, cilindree 1461 cmc, putere 50 kw/68 CP, combustibil motorină, stare tehnică satisfăcătoare, lipsă documente și chei, 86.060 km la instituirea sechestrului, preţ de pornire al licitaţiei 10.221 lei (exclusiv TVA) Serviciul executări silite cazuri speciale regional Galaţi organizează în data de 07 februarie 2023, ora 12:00, în municipiul Galaţi, strada Brăilei, nr. 33, demisol, camera D3 (sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi) prima licitaţie pentru: - MITSUBITSHI L200 double cab, seria şasiu MMCJNKB40CD006326, numărul de înmatriculare GL-85-POV, culoare gri, an fabricație 2012, caroserie deschisă, 5 locuri, cilindree 2477cmc, putere 131 kw/178 CP, combustibil motorină, tracțiune integrală, stare tehnică bună->satisfăcătoare, lipsă documente și chei, 27.398 km la instituirea sechestrului, preţ de pornire al licitaţiei 45.586 lei (exclusiv TVA). Serviciul executări silite cazuri speciale regional Galaţi organizează în data de 07 februarie 2022, ora 14:00, în municipiul Galaţi, strada Brăilei, nr. 33, demisol, camera D3 (sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi), prima licitaţie pentru: â - MAZDA RX8 SE 17N, berlină, Euro 4, seria şasiu JMZSE17N270147162, numărul de înmatriculare GL-87-POV, culoare negru, an fabricație 2007, 4 locuri, cilindree 2616 cmc, putere 141 kw/192 CP, combustibil benzină, stare tehnică satisfăcătoare, lipsă documente și chei, 92022 km la instituirea sechestrului, preţ de pornire al licitaţiei 20.870 lei (exclusiv TVA). Serviciul executări silite cazuri speciale regional Galaţi organizează în data de 09 februarie 2022, ora 14:00, în municipiul Galaţi, strada Brăilei, nr. 33, demisol, camera D3 (sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi), prima licitaţie pentru: - AUDI A6, 3 volume, Euro 3, seria şasiu WAUZZZ4BZYN113347, numărul de înmatriculare B-28-KRD, culoare gri, an fabricație 2000, 5 locuri, cilindree 2496 cmc, putere 110 kw/150 CP, combustibil motorină, stare tehnică nesatisfăcătoare, lipsă documente și chei, 218155 km la indisponibilizare, nu a putut fi pornită la inspecție, preţ de pornire al licitaţiei 5.888 lei (exclusiv TVA). Serviciul executări silite cazuri speciale regional Galaţi organizează în data de 06.02.2023, ora 12:00, în municipiul Galaţi, strada Brăilei, nr. 33, demisol, sala D3 (sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi), prima licitaţie pentru: -AUDI A7, culoare gri, serie sasiu WAUZZZ4G1CN082706, an fabricaţie 2012, capacitate cilindrică 2967 cmc, diesel, km înregistraţi în bord la data sechestrării 234.066, preţ de pornire al licitaţiei 55158 lei (exclusiv TVA).

DÂMBOVIȚA

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, scoate la licitație, în ziua 31 de luna ianuarie , ora 11:00, în localitatea Targoviste, str. Calea Domnească, nr. 166, următoarele bunuri mobil: - MERCEDES-BENZ model 250CDI 4 MATIC, culoare gri, caroserie -, 4 usi, 5 locuri, an fabricatie 2013, rulaj 285254 km, combustibil Diesel, putere 150 kw 204 CP, capacitate cilindrica 2143 CMC, serie sasiu WDD2120821A784845, nr.inmatriculare DB40NXS, cutie viteze automata, transmisie integrala, clasa emisii Euro5, stare second hand, volan stanga, preț de evaluare a licitatiei 79.091 lei ; cota TVA 19%; - RENAULT model TRAFIC/J JLBC, culoare NEGRU, 0 usi, 9 locuri, an fabricatie 2005, rulaj 344714 km, combustibil Diesel, putere 74 kw 74 CP, capacitate cilindrica 1870 CMC, serie sasiu VF1JLBCB66V2578831, nr.inmatriculare DB56NXS, cutie viteze MANUALA, transmisie fata, stare second hand, volan stanga, preț de evaluare a licitatiei 13.841 lei ; cota TVA 19%

De precizat că în cazul în care o mașină nu se vinde la prima licitație, prețul scade cu 25% pentru a doua procedură.

Dacă nici a doua oară mașina nu se vinde, prețul scade din nou cu 25% pentru a treia licitație.

Ulterior, conform legislației în vigoare, indiferent de câte ori este scoasă la vânzare o mașină, suma de pornire a licitației rămâne blocată la 50% din prețul inițial.