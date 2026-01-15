search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
Video Violențe extreme într-o secție de poliție din Verona. Un român, torturat și umilit în arest

0
0
Publicat:

Un român din Verona se numără printre victimele unui scandal de proporții care zguduie poliția italiană. Procurorii cer ani grei de închisoare pentru doi foști agenți acuzați că au bătut și umilit persoane reținute, iar probele-cheie sunt imaginile surprinse de camerele de supraveghere din sediul poliției.

Românul ar fi fost târât pe jos „ca o cârpă” într-una dintre celulele secției FOTO: Captură video
Românul ar fi fost târât pe jos „ca o cârpă" într-una dintre celulele secției FOTO: Captură video

O palmă aplicată lui Mattia Tacchi și agresarea românului Nicolae Daju cu spray lacrimogen, după ce a fost trântit la pământ. Sunt doar două dintre scenele surprinse între 2022 și 2023 de camerele de supraveghere din „Acquario”, sala destinată persoanelor reținute din sediul poliției de pe via Lungadige Galtarossa, din Verona. Aceste imagini stau la baza unuia dintre cele mai grave procese privind violențele comise într-o secție de poliție din Italia.

Pentru procurorii Carlo Boranga și Chiara Bisso, care instrumentează ancheta privind abuzurile din poliția veroneză, înregistrările video reprezintă proba decisivă în procesul intentat împotriva fostului polițist Alessandro Migliore și a fostului său coleg, Loris Colpini.

Cei doi sunt acuzați de tortură asupra mai multor persoane aflate în stare de reținere sau arest, majoritatea dependenți de droguri sau persoane fără adăpost ori cetățeni străini, precum și de falsificarea unor procese-verbale în anumite situații.

Ce pedepse cer procurorii

Procesul se apropie de final. Marți, după aproape trei ore de pledoarii, procurorii au depus un memoriu de 180 de pagini și au cerut pedepse severe: 7 ani și 4 luni de închisoare pentru Alessandro Migliore, acuzat inclusiv de refuz și omisiune în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, și 3 ani și 10 luni de închisoare pentru Loris Colpini, acuzat și de vătămare corporală, cu agravanta discriminării sau a urii rasiale.

„Imaginile din sala Acquario vorbesc clar. Probele furnizate de sistemele de supraveghere video nu au fost niciodată contestate de Curtea de Casație”, a declarat în instanță procurorul Chiara Bisso, citată de publicația italiană Corriere del Veneto.

Mărturiile victimelor și acuzațiile de insultă rasistă

În ședința de judecată a luat cuvântul și partea civilă, reprezentată de avocatele Alice Chiementin și Rania Maadani, care îi apără pe românul Nicolae Daju, agresat de Migliore, și pe Adil Tantoui, lovit cu un șut de Colpini. Potrivit acuzării, Colpini i-ar fi adresat lui Tantoui insulte rasiste.

Clientul meu a suferit o dublă nedreptate. A sunat la poliție pentru că fusese rănit la cap și s-a trezit arestat și dus la sediul poliției, fără ca cineva să fi explicat vreodată de ce”, a declarat avocata Maadani.

Însuși Migliore ar fi spus că, pentru Colpini, Tantoui era „o persoană deranjantă” și că intenționa să-l trimită în procedură de judecată rapidă, acuzându-l de ultraj și rezistență față de un funcționar public. Partea civilă a cerut despăgubiri pentru discriminare și pentru daune aduse sănătății, reputației și demnității victimelor.

Povestea românului bătut în secția de poliție

Printre cele mai grave episoade se numără și abuzurile la care a fost supus Nicolae Daju, care ar fi fost târât pe jos „ca o cârpă” într-una dintre celulele secției.

Bărbatul a povestit presei italiene că a venit în Italia în 2020 ca să-și caute de lucru, dar a ajuns să trăiască pe străzi, dormind pe băncile din parcul din fața cimitirului din Verona. Pe 14 octombrie 2022, spune el, a fost oprit fără un motiv aparent de o patrulă de poliție.

„Eram la barul Primo Kilometro, în zona Fiera. Eram cu un prieten, beam o bere și o cafea. Dintr-odată a sosit o mașină de poliție, doi ofițeri au coborât și au venit direct la noi. Și ne-au cerut actele”, a povestit Nicolae. El le-a arătat cartea de identitate, dar, câteva momente mai târziu, a fost dus în spatele mașinii de poliție, unde un agent i-a pulverizat în față un jet de spray cu piper.

A fost dus apoi la secție, deși, potrivit declarațiilor sale, nu se opusese identificării. „Unul dintre cei doi polițiști m-a apucat de păr și m-a tras cu greutate până când m-a închis într-o celulă cu perete transparent. Aveam nevoie să mă duc urgent la toaletă. Am încercat să atrag atenția unui polițist gesticulând prin perete. Mi-au spus că nu era posibil să merg la toaletă și că va trebui să fac pe podea”, a relatat românul.

„Am stat într-un colț și am făcut pipi. Din păcate, m-au pedepsit pentru asta. Imediat ce am terminat de urinat, a intrat ca o furie un polițist (asistent șef L.D., n.r.). M-a mai împroșcat o dată cu spray în față și apoi m-a târât la pământ peste balta de urină. Când m-am ridicat din nou, la un moment dat, primul polițist m-a lovit cu pumnul în ficat”.

El mai spune că, „după aproximativ o oră și jumătate, au venit după mine pentru a mă duce la baie și, în timp ce erau în spatele meu, cu bastonul, m-au lovit la nivelul rinichilor și timp de aproximativ douăzeci de minute am fost inconștient”. La scurt timp după ce și-a revenit, susține Nicolae, a fost eliberat.

Un al doilea dosar, cu 16 polițiști inculpați

Următoarea audiere din acest proces este programată în februarie, când vor lua cuvântul avocații apărării. Tot atunci se va încheia și audierea preliminară într-un dosar paralel, aflat pe rolul judecătoarei Arianna Busato, care vizează 16 polițiști, foști colegi ai lui Migliore și Colpini.

În acest al doilea dosar sunt investigate fapte de tortură, vătămare corporală, delapidare, omisiunea denunțării unei infracțiuni și fals intelectual. Scandalul riscă să se transforme într-unul dintre cele mai mari procese privind abuzurile comise în interiorul unei secții de poliție din Italia.

