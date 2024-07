Viktor Orban, ironic la Băile Tușnad: „Vestea bună e că nu am primit instrucţiuni diplomatice de la Bucureşti, ce să spun şi ce să nu spun”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, sâmbătă, în deschiderea discursului susţinut la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad, că nu a primit "instrucţiuni diplomatice" de la Bucureşti, despre ce să spună şi ce să nu spună la Tusvanyos şi a vorbit de întâlnirea avută cu prim-ministrul român, Marcel Ciolacu.

"Prima veste bună este că nu s-a făcut aşa mare tam-tam cum s-a făcut anul trecut, nu am primit nici instrucţiuni diplomatice de la Bucureşti, ce să spun şi ce nu să spun, însă am primit o invitaţie la un dialog la nivel de prim-ministru şi s-a şi întâmplat acest lucru. Anul trecut când ne-am întâlnit, după întâlnirea respectivă cu premierul României, am spus că este 'beginning of a beautiful friendship', adică 'începutul unei prietenii frumoase', şi mai spuneam că da, am făcut progrese, am făcut un pas în faţă", a declarat Orban, potrivit traducerii oficiale.

Acesta a trecut în revistă subiectele abordate în cadrul întâlnirii cu Marcel Ciolacu şi şi-a exprimat speranţa că în toamnă va exista un vot pentru aderarea României la Schengen, potrivit Agerpres.

"Şi dacă e să trecem în revistă ce s-a întâmplat de atunci, într-adevăr am bătut nişte recorduri în ceea ce priveşte cifrele, schimburile economice. România este un partener important, dacă nu cel mai important partener economic pentru Ungaria. Am discutat despre un TGV şi am discutat şi despre aderarea României la Schengen. Şi am spus că în toamnă vom pune pe agenda aderarea României la zona Schengen şi, dacă se poate şi sperăm că se poate, o să avem şi un vot în favoarea aderării României la zona Schengen", a spus Orban, potrivit traducerii asigurate de organizatori.

Acesta a mai arătat că nu am primit instrucţiuni diplomatice de la Bucureşti, dar a primit de la Bruxelles, menţionând că "au fost condamnate eforturile misiunii de pace".

Orban Viktor susţine, la Băile Tuşnad, tradiţionalul său discurs, pornind de la tema ediţiei din acest an a Universităţii de Vară- "Pe drumul drept".