Victorie pentru Nicușor Dan la Curtea de Apel București: AEP, obligată să-i returneze aproape un milion de lei, cheltuieli de campanie

Președintele Nicușor Dan a obținut marți, 5 mai, o victorie în instanță, după ce Curtea de Apel București i-a dat câștig de cauză în procesul intentat împotriva Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), obligând instituția să îi ramburseze suma de 930.283 de lei, reprezentând cheltuieli din campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2025.

Potrivit soluției pronunțate, instanța a admis cererea formulată de șeful statului și a dispus anularea deciziei AEP de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 177DC din 5 noiembrie 2025. Totodată, judecătorii au anulat parțial și raportul de control emis de autoritate în august 2025, în partea care viza invalidarea sumei de peste 930.000 de lei solicitate la decontare.

„Admite cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul Dan Nicușor Daniel în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Electorală Permanentă. Anulează decizia de nerambursare a cheltuielilor electorale nr.177DC din 05.11.2025, emisă de Autoritatea Electorală Permanentă, și anulează în parte Raportul de control nr. 11057/11.08.2025, emis de aceeași autoritate, în partea referitoare la invalidarea cheltuielilor electorale în cuantum de 930.283 lei, solicitate la rambursare. Obligă pârâta la rambursarea către reclamant și a sumei de 930.283 lei, reprezentând cheltuieli electorale efectuate în timpul campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României în anul 2025”, arată instanța, potrivit Agerpres.

În consecință, AEP este obligată să restituie integral suma respectivă către președinte. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Conflictul dintre Nicușor Dan și AEP a început în noiembrie 2025, când președintele anunța public că va contesta în instanță refuzul instituției de a-i rambursa aproximativ un milion de lei din cheltuielile de campanie.

La acel moment, acesta preciza că, în cele două tururi ale alegerilor prezidențiale, a cheltuit aproximativ 61 de milioane de lei. Din această sumă, 58,5 milioane de lei proveneau din împrumuturi, iar 2,5 milioane de lei din donații.

Autoritatea Electorală Permanentă i-a decontat însă doar 60 de milioane de lei, lăsând o diferență de aproximativ un milion de lei, pe care instituția a refuzat să o ramburseze.

Nicușor Dan declara anterior că, în cazul în care ar fi primit integral suma cheltuită, ar fi rămas cu un excedent provenit din donații. Acesta a explicat că intenționează să direcționeze banii către organizații non-guvernamentale cu profil civic.

Mai mult, președintele a anunțat că ar urma să organizeze un concurs transparent pentru a decide ONG-urile care vor beneficia de aceste fonduri.

Potrivit sursei citate, hotărârea Curții de Apel București reprezintă o primă etapă în acest litigiu, însă verdictul final va depinde de eventuala judecare a recursului.

Dacă decizia va rămâne definitivă, AEP va trebui să achite suma stabilită de instanță, încheind astfel disputa legată de finanțarea campaniei prezidențiale din 2025.