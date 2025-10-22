Una din victimele Dosarului „Pantelimon” a fost deshumată și dusă la INML

Una dintre victimele din Dosarul Pantelimon a fost deshumată miercuri, 22 octombrie, la Cimitirul Metalurgiei.

În urma deshumării, cadavrul a fost mutat la Institutul Național de Medicină Legală (INML) în vederea efectuării necropsiei.

Anunţul cu privire la deshumare a fost făcut marți de avocatul Adrian Cuculiş.

„Deşi în acest moment nu se cunosc exact beneficiile probatorii, iar în acelaşi timp este în desfăşurare şi o expertiză suplimentară care să stabilească legătura de cauzalitate între scăderea noradrenalinei şi deces, a fost luată una dintre cele mai intruzive măsuri respectiv aceea a deshumarii cadavrului.

Se cunoaşte din alte expertize că indiferent de concentraţia de noradrenalina, această nu poate fi identificată în corpul victimei la mai bine de un an şi jumătate de la înhumare”, a transmis avocatul.

În 2024, a izbucnit un scandal amplu la Spitalul Sfântul Pantelimon din Bucureşti, după ce un asistent medical a sesizat că 20 de pacienţi ar fi murit din cauza administrării necorespunzătoare a unui medicament.

Sunt vizaţi patru medici, în legătură cu decesul unor pacienţi în intervalul 16.03.2022 – 04.04.2024.

Personalul de pe Secţia ATI a fost acuzat că a scăzut intenţionat dozele de noradrenalină, motiv pentru care au fost demarate mai multe anchete, fiind trimis la unitatea medicală inclusiv Corpul de Control.

În consecință, au fost arestați doi medici, acuzați de omor calificat cu premeditare, după moartea unui pacient de 54 de ani căruia i-ar fi fost scăzută doza de noradrenalină. Ulterior, cei doi medici au fost puşi în libertate de Curtea de Apel București, întrucât martorii din dosar au dat declaraţii contradictorii.

De asemenea, judecătorii care au infirmat decizia de arestare preventivă a celor două femei fac referire şi la starea conflictuală existentă între angajaţii de la secţia de anestezie-terapie intensivă a spitalului, invocând „o posibilă relaţie de duşmănie” între o martoră a acuzării şi una dintre doctoriţele inculpate.

În 5 iunie, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti anunţau extinderea urmăririi penale în dosarul privind decesele din Secţia ATI de la Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Bucureşti.