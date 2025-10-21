Deshumare în Dosarul „Pantelimon”. Avocatul Cuculis: măsură intruzivă, noradrenalina nu mai poate fi identificată după un an și jumătate

Una dintre victimele dosarului „Pantelimon” va fi deshumată miercuri, 22 octombrie, la Cimitirul Metalurgiei. Avocatul Adrian Cuclis susține că este una dintre „cele mai intruzive măsuri”, deoarece concentrația de noradrenalina „nu poate fi identificată în corpul victimei la mai bine de un an și jumătate de la înhumare”.

Mai mulți pacienți de la Spitalul Pantelimon din Capitală au decedat după ce doza de noradrenalină administrată ar fi fost redusă brusc.

„Deși în acest moment nu se cunosc exact beneficiile probatorii, iar în același timp este în desfășurare și o expertiză suplimentară care să stabilească legătura de cauzalitate între scăderea noradrenalinei și deces, a fost luată una dintre cele mai intruzive măsuri, respectiv aceea a deshumării cadavrului. Se cunoaște din alte expertize că, indiferent de concentrația de noradrenalină, aceasta nu poate fi identificată în corpul victimei la mai bine de un an și jumătate de la înhumare”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

Patru medici specialişti Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) de la Spitalul „Sfântul Pantelimon” au fost acuzați că ar fi premeditat moartea unor pacienţi în stare gravă. Interceptările din dosar arată că aceștia decideau cine să fie resuscitat și cine lăsat să moară. 17 pacienți internați la Spitalul Sfântul Pantelimon ar fi murit din această cauză.