Marți, 7 Octombrie 2025
Adevărul
Un oraș din România oferă sprijin seniorilor singuri. Cum funcționează ceasul cu buton de urgență

Publicat:

Autoritățile au lansat un program inedit care vine în sprijinul vârstnicilor singuri, al persoanelor cu dizabilități și al celor cu boli cronice. Beneficiarii primesc un ceas inteligent cu buton de urgență, conectat permanent la un dispecerat disponibil 24 de ore din 24.

Seniorii singuri din Sfântu Gheorghe pot cere ajutor printr-un simplu buton FOTO: Captură video
Seniorii singuri din Sfântu Gheorghe pot cere ajutor printr-un simplu buton FOTO: Captură video

Peste 100 de vârstnici din Sfântu Gheorghe au primit deja ceasurile inteligente Assisto, care le permit să ceară ajutor imediat, printr-o singură apăsare de buton. Dispozitivul este conectat la un call center, unde operatorii pot apela familia persoanei sau serviciile de urgență, dacă este nevoie.

Nu o mai opriți! Trebuie să meargă, să vă spună de trei ori că...”, explică un voluntar modul de funcționare al ceasului.

Dispozitivul este rezistent la apă, are GPS și senzor de cădere, iar pentru el, beneficiarii plătesc lunar 30 de lei.

„N-am avut la cine să apelez noaptea”

Printre cei care au primit ceasul se numără doamna Eva, în vârstă de 84 de ani, văduvă de peste jumătate de secol. Fiicele ei locuiesc în Cluj și în Ungaria, așa că femeia trăiește singură la Sfântu Gheorghe.

„Am și cu ochii gradul 2 accentuat, am insuficiență mitrală. Numai cu medicamente pot să fac față, am tensiunea mărită”, povestește Eva Fadgyas, potrivit DIgi24.

De când are ceasul Assisto, femeia spune că se simte mai în siguranță: „Am fost și așa foarte bolnavă noaptea și n-am avut la cine să apelez, că vecinii sunt toți tineri, fiecare cu familie”.

O altă beneficiară mărturisește că dispozitivul i-a redat liniștea: „După moartea soțului, am rămas singură în casă. Am probleme cu tensiunea – câteodată mi se urcă, câteodată nu, am probleme endocrinologice”.

Un proiect social cu suflet

Inițiativa aparține Fundației Creștine Diakónia, în colaborare cu Primăria Sfântu Gheorghe. „Am creat un call center, un dispecerat cu program 24 de ore din 24. Fiind o fundație care lucrează cu persoane cu dizabilități și persoane defavorizate, am ținut foarte mult ca și acești angajați ai call center-ului să fie persoane cu deficiențe sau persoane cu handicap”, explică Makkai Péter, directorul filialei locale a fundației.

Proiectul este inspirat dintr-un model implementat în Ungaria, unde este finanțat de guvern. „Funcționează deja în Ungaria. Acolo, guvernul este cel care finanțează acest proiect. Noi am încercat să preluăm modelul și să-l adaptăm pentru municipiul Sfântu Gheorghe. 70% din costuri sunt finanțate de primărie și 30% de beneficiari”, a precizat primarul Antal Árpád.

100 de beneficiari, cel mai vârstnic are 103 ani

Direcția de Asistență Socială din Sfântu Gheorghe spune că programul vine ca răspuns la nevoile tot mai mari ale seniorilor din comunitate. „Sunt persoane vârstnice care au nevoie de îngrijire la domiciliu, sunt persoane vârstnice care au nevoie de o masă caldă sau de activitățile unui club pentru socializare”, afirmă Szép-Márk Linda, directorul instituției.

În prezent, 100 de persoane vârstnice beneficiază de ceasul Assisto, cel mai în vârstă dintre ele având 103 ani.

