Un cetățean marocan a fost declarat indezirabil pentru România. Era suspectat de activități de radicalizare

Curtea de Apel București a dispus declararea ca persoană indezirabilă pentru România a unui cetățean marocan, pentru o perioadă de 10 ani, anunță miercuri, 1 iulie, Serviciul Român de Informații (SRI).

Decizia a fost luată la sesizarea SRI și este consemnată prin hotărârea nr. 1189 a instanței.

Potrivit comunicatului SRI, cetățeanul marocan H.E.M. s-a stabilit în România în anul 2023, după relocarea din Maroc, iar în 2025 a intrat în atenția autorităților de securitate.

SRI precizează că acesta ar fi desfășurat activități considerate riscuri la adresa securității naționale, în conformitate cu legislația antiteroristă în vigoare.

„H.E.M. este într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare, în etapa pre-acțională”, se arată în informarea transmisă de instituție.

Totodată, potrivit SRI, cetățeanul marocan ar fi fost simpatizant al unor organizații teroriste active în Orientul Mijlociu și ar fi desfășurat activități de promovare a acestora, inclusiv a ideologiei teroriste, acționând ca factor de influență asupra altor persoane aflate pe teritoriul României.

Autoritățile precizează că măsura de declarare ca persoană indezirabilă a fost dispusă pentru o perioadă de 10 ani, în baza deciziei Curții de Apel București.