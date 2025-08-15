Un bărbat de 63 de ani a rămas fără borseta în care avea 35.000 de euro. Unde a fost prins hoțul

Un bărbat de 36 de ani a fost arestat preventiv, vineri, după ce, în urmă cu câteva zile, ar fi furat o borsetă cu 35.000 de euro şi un telefon mobil.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Poliţiei Judeţene Ilfov transmis vineri, pe 5 august, în jurul orei 10:30, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Măgurele au fost sesizaţi cu privire la comiterea unei infracţiuni de tâlhărie calificată, scrie Agerpres.

"Conform primelor verificări efectuate de poliţiştii ajunşi la faţa locului s-a constatat faptul că, un bărbat de 63 de ani ar fi fost deposedat de o borsetă în care se afla suma de 35.000 de euro, un telefon mobil şi documente personale, de către o persoană necunoscută, în timp ce se afla în comuna 1 Decembrie, aceasta ulterior fugind într-o direcţie necunoscută", se arată în comunicat.

Joi, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale şi Serviciului pentru Acţiuni Speciale Ilfov, bănuitul a fost depistat în Bucureşti şi a fost condus la audieri, precizează sursa citată.

În baza probatoriului administrat, bărbatul de 36 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, ulterior în cursul zilei de vineri fiind prezentat în faţa instanţei de judecată care a dispus măsura arestului preventiv faţă de acesta, pentru o perioadă de 30 de zile.