Traian Berbeceanu câștigă procesul împotriva Statului Român. Despăgubiri de peste 200.000 de euro pentru arestarea nelegală

0
0
Publicat:

Tribunalul Hunedoara a admis, vineri, 14 noiembrie 2025, acțiunea civilă prin care acesta a cerut despăgubiri de la Statul Român pentru arestarea nelegală și pentru impactul devastator produs în plan personal și profesional.

Traian Berbeceanu FOTO: Adevărul
Traian Berbeceanu FOTO: Adevărul

Magistrații Tribunalului Hunedoara au decis obligarea Statului, prin Ministerul Finanțelor, la plata a 200.000 de euro daune morale și peste 150.000 de lei daune materiale, sume ce vor fi actualizate și la care se adaugă dobânda legală de la data introducerii acțiunii.

„Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamantul BERBECEANU TRAIAN, în contradictoriu cu pârâtul STATUL ROMÂN- prin MINISTERUL FINANŢELOR reprezentat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara- prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara. Obligă pe pârâtul STATUL ROMÂN- prin MINISTERUL FINANŢELOR să plătească reclamantului BERBECEANU TRAIAN despăgubiri civile în cuantum de 200.000 euro- echivalent în lei la data plăţii la cursul BNR, reprezentând daune morale, precum şi suma de 152.252 lei cu titlu de daune materiale, sume ce se vor actualiza cu rata inflaţiei la data plăţii, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data introducerii acţiunii, respectiv 12.09.2024, şi până la achitarea lor efectivă. Obligă pe pârâtul Statul Român- prin Ministerul Finanţelor să plătescă reclamantului suma de 11.900 cu titlu de cheltuieli de judecată”, se arată în decizia Tribunalului Hunedoara, dată astăzi, 14 noiembrie.

Traian Berbeceanu a deschis proces Statului Român, după ce completul de 5 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție a decis că oamenii legii care au instrumentat dosarul în care acesta a fost arestat preventiv, pentru mai bine de 30 de zile, sunt nevinovați și nu trebuie să plătească daune.

Asta după ce completul de trei judecători ai ÎCCJ a pronunțat o sentință de condamnare la închisoare pentru cei trei anchetatori ai lui Berbeceanu.

Fostul procuror Ioan Mureşan, de la DIICOT Alba Iulia, a primit 7 ani de închisoare pentru represiune nedreaptă, abuz în serviciu şi fals intelectual. Poliţistul Alin Mirel Muntean a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru represiune nedreaptă şi fals intelectual, iar ex-procurorul Nicolaie Ioan Cean, tot de la DIICOT, a primit 2 ani cu executare pentru complicitate la infracţiunea de represiune nedreaptă.

Traian Berbeceanu s-a pensionat în 2018, ulterior intrând în politică. A fost o perioadă prefect al Capitalei și apoi manager public al municipiului Deva.

