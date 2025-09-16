Traian Băsescu, mesaj ironic la adresa ambasadorului rus: „Fugiți la Parchetul General că aveți un OZN”

Fostul președinte Traian Băsescu l-a ironizat luni, 16 septembrie, pe ambasadorul Federației Ruse la București, după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată de procurori, alături de mercenarii din gruparea lui Horațiu Potra.

„Cum stăm cu aroganţa, Domnule Ambasador? Depozite de arme, lingouri de aur, milioane de dolari, agresivitate şi ameninţări. Potra, Georgescu şi mercenarii lor, puşi sub acuzare pentru tentativă de destabilizare a României. Ce să zicem domnule ambasador… fugiţi la Parchetul General că aveţi un OZN”, a scris Traian Băsescu, pe Facebook.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție i-a trimis în judecată pe Călin Georgescu (63 de ani) și pe alți 21 de inculpați, în dosarul penal în care au fost acuzați de infracțiuni legate de comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, este acuzat de complicititate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

Potrivit anchetatorilor, Georgescu ar fi participat la planificarea unor acțiuni violente ce vizau deturnarea protestelor din București, după anularea alegerilor prezidențiale din 2024, și ar fi transmis public mesaje false și instigatoare.

„Călin Georgescu, fără antecedente penale, este cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, precum și pentru comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale)”, se arată în rechizitoriul dosarului instrumentat de procurorii Marius Iacob, șef al Serviciului de urmărire penală, și Gheorghe Cornescu, procuror în cadrul Serviciului de anchete speciale, ambii din cadrul Parchetului General.