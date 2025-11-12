Teroare la Spitalul Județean Tulcea: un pacient băut a lovit trei asistente și un brancardier

Trei asistente și un brancardier au fost agresați, miercuri, 12 noiembrie, de un pacient aflat în sevraj etilic la Spitalul Județean Tulcea.

Bărbatul, internat la secția „medicină internă”, a provocat haos în salon, terorizând atât personalul medical, cât și ceilalți pacienți. În timpul incidentului, acesta a purtat o ulcică cu urină și un băţ metalic folosit la perfuzii, a adresat injurii și a blocat ușa de acces a asistentelor, potrivit presei locale.

La fața locului a intervenit un echipaj de poliție. Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă de 3.000 de lei, însă riscă și un dosar penal pentru loviri sau alte violențe împotriva cadrelor medicale.

De asemenea, acesta va fi supus unui consult medical specializat.

„La data de 12 noiembrie 2025, în jurul orei 07:30 polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Tulcea au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană , internată în cadrul Spitalului Județean Tulcea provoacă scandal. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat faptul că este vorba de un bărbat de 59 de ani ce are un comportament violent față de cadrele medicale și adresează injurii persoanelor prezente. În cauză sunt efectuate cercetări în scopul clarificării situației de fapt, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea unor cadre medicale aflate în exercitarea atribuțiilor, conform Legii 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății acesta fiind de asemenea sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 3000 de lei, conform Legii 61/1991, urmând a fi supus unui consult medical specializat”, a transmis IPJ Tulcea.

Poliția continuă cercetările pentru clarificarea tuturor circumstanțelor incidentului.